Iga Świątek wskoczyła na trzecie miejsce rankingu WTA. Czołowa polska tenisistka wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff. Na czele z dużą przewagą Białorusinka Aryna Sabalenka, przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. Wśród mężczyzn awans aż o 10 miejsc zanotował Hubert Hurkacz.

Iga Świątek / Katharina Kausche / PAP/DPA

Iga Świątek awansowała w światowym rankingu WTA z czwartej na trzecią pozycję, wyprzedzając Coco Gauff.

Magdalena Fręch spadła z 38. na 45. pozycję, Magda Linette awansowała z 57. na 55.

Duży awans Huberta Hurkacza w rankingu ATP.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

W minionych dwóch tygodniach tenisistki rywalizowały w turnieju WTA 1000 w Madrycie. Świątek odpadła co prawda w trzeciej rundzie po tym, jak z powodu problemów zdrowotnych skreczowała w meczu z Amerykanką Ann Li, jednak straciła mniej punktów niż Gauff, ubiegłoroczna finalistka, która pożegnała się z imprezą w 1/8 finału. Obecnie Polka wyprzedza Amerykankę o 199 punktów.

Przewagę utrzymała Sabalenka, mimo że nie obroniła tytułu w Madrycie i odpadła w ćwierćfinale. Stratę do Białorusinki zmniejszyła jednak dzięki temu Rybakina, od rywalki z Białorusi dzieli ją 1555 punktów.

Z ósmego na siódme miejsce awansowała finalistka rozgrywek w stolicy Hiszpanii Rosjanka Mirra Andriejewa. Dziewiątą pozycję na ósmą zamieniła Włoszka Jasmine Paolini, dziewiąta jest obecnie Kanadyjka Victoria Mboko, wcześniej zamykająca czołową dziesiątkę. Na 10. lokatę z siódmej spadła Ukrainka Elina Switolina.

Na najwyższe w karierze 15. miejsce z 23. awansowała zwyciężczyni turnieju w Madrycie Ukrainka Marta Kostjuk.

Magdalena Fręch spadła z 38. na 45. pozycję, a Magda Linette zmieniła 57. lokatę na 55.

Na najwyższe w karierze 113. miejsce awansowała Maja Chwalińska, a z 163. na 138. przesunęła się Katarzyna Kawa, która w niedzielę wygrała turniej WTA 125 w chińskim Huzhou.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 4 maja 2026:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 10110 pkt

2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8555

3. (4) Iga Świątek (Polska) 6948

4. (3) Coco Gauff (USA) 6749

5. (5) Jessica Pegula (USA) 61366. (6) Amanda Anisimova (USA) 5985

7. (8) Mirra Andriejewa (Rosja) 4181

8. (9) Jasmine Paolini (Włochy) 3722

9. (10) Victoria Mboko (Kanada) 3531

10. (7) Elina Switolina (Ukraina) 3530

...

45. (38) Magdalena Fręch (Polska) 1263

55. (57) Magda Linette (Polska) 1084

113. (118) Maja Chwalińska (Polska) 697

138. (163) Katarzyna Kawa (Polska) 560

157. (160) Linda Klimovicova (Polska) 491



Hubert Hurkacz z dużym awansem

Hubert Hurkacz awansował w światowym rankingu tenisistów z 63. na 53. miejsce, a zmagający się z kontuzją Kamil Majchrzak spadł z 74. na 76. pozycję. Przewagę powiększył lider zestawienia, Włoch Jannik Sinner, który wyprzedza Hiszpana Carlosa Alcaraza.

Hurkacz w minionym tygodniu dotarł do finału challengera ATP 175 na kortach ziemnych we włoskim Cagliari. Przegrał co prawda walkę o tytuł z Włochem Matteo Arnaldim 4:6, 4:6, jednak taki występ pozwolił mu na znaczący awans.

Niezmiennie prowadzi Sinner, który dzięki wygranej w turnieju ATP 1000 w Madrycie powiększył przewagę nad Alcarazem, nieobecnym w stolicy Hiszpanii z powodu kontuzji. Włoch przeszedł w niedzielę do historii jako pierwszy tenisista, który triumfował w pięciu imprezach rangi ATP 1000 z rzędu. Obecnie Hiszpan traci do niego 1390 punktów.

W czołowej dziesiątce doszło do jednej zmiany - Rosjanin Daniił Miedwiediew awansował z 10. na dziewiąte miejsce, zamieniając się z Włochem Lorenzo Musettim.

Majchrzak, który nie gra od kilku tygodni z powodu kontuzji kolana, przesunął się z 74. na 76. pozycję.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 4 maja 2026:

1. (1) Jannik Sinner (Włochy) 14350

2. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 12960

3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 5805

4. (4) Novak Djoković (Serbia) 4700

5. (5) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 4050

6. (6) Ben Shelton (USA) 4030

7. (7) Taylor Fritz (USA) 3770

8. (8) Alex de Minaur (Australia) 3755

9. (10) Daniił Miedwiediew (Rosja) 3460

10. (9) Lorenzo Musetti (Włochy) 3415

...

53. (63) Hubert Hurkacz (Polska) 930

76. (74) Kamil Majchrzak (Polska) 747