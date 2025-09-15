Zakończona w niedzielę 80. edycja Vuelta a Espana przeszła do historii nie tylko ze względu na sportowe emocje, ale także z powodu bezprecedensowych wydarzeń podczas finałowego etapu. Zamiast tradycyjnej ceremonii na podium, zwycięzcy świętowali sukces na prowizorycznym podium z przenośnych chłodni, po tym jak manifestacje propalestyńskie sparaliżowały wyścig w Madrycie.

/ JAVIER LIZON / PAP/EPA

Finałowy, 21. etap Vuelta a Espana miał tradycyjnie zakończyć się rundami po ulicach Madrytu. Plany organizatorów pokrzyżowały jednak masowe demonstracje propalestyńskie, które zdominowały centrum stolicy Hiszpanii. Tysiące manifestantów wtargnęło na trasę wyścigu, uniemożliwiając kolarzom przejazd.

Zwycięzcy na prowizorycznym podium

W wyniku zamieszek zniszczone zostały barierki zabezpieczające trasę, a w niektórych miejscach interweniowała policja, używając gazu łzawiącego. W obliczu narastającego chaosu organizatorzy zdecydowali się odwołać oficjalną ceremonię dekoracji zwycięzców.

Mimo braku oficjalnej ceremonii, najlepsza trójka wyścigu - Duńczyk Jonas Vingegaard, Portugalczyk Joao Almeida i Brytyjczyk Tom Pidcock - postanowiła uczcić swoje sukcesy w niecodzienny sposób. W jednym z madryckich parków zorganizowano prowizoryczne podium, wykorzystując do tego przenośne pudełka-chłodnie. Na każdym z nich markerem zapisano odpowiednio numery 1, 2 i 3.

Zdjęcia i nagrania z tej nietypowej uroczystości szybko obiegły media społecznościowe. Na jednym z filmów widać, jak Jonas Vingegaard rozpryskuje szampana, celebrując zwycięstwo w kameralnej atmosferze.