W Polsce ruszyła największa w historii Norwegii zagraniczna misja wojskowa. Norweskie siły zbrojne poinformowały, że w specjalnie utworzonym Camp Jomsborg rozpoczęło się szkolenie przyszłych instruktorów ukraińskiej armii. W przedsięwzięciu bierze udział kilkuset żołnierzy z Ukrainy, którzy do końca roku przejdą zaawansowane kursy wojskowe.

Dotychczas norwescy instruktorzy prowadzili szkolenia na poligonach w północnej Norwegii, a następnie na terenie Ukrainy (zdj. archiwalne) / FREDRIK VARFJELL / PAP/NTB

"Operacja Legio"

Jak podkreślają norweskie władze wojskowe, szkolenia obejmują m.in. dowodzenie, odporność na stres w warunkach bojowych oraz obsługę nowoczesnych systemów uzbrojenia, które państwa NATO przekazują Ukrainie. W praktyce sprawdzany jest także nowy sprzęt, w tym bezzałogowe transportery przeznaczone do dostarczania wyposażenia na pole walki. Szkoleni są dowódcy drużyn, plutonów i kompanii.

Za operację, która otrzymała kryptonim "Operacja Legio", odpowiada Batalion Telemark oraz Dowództwo Sił Szybkiego Reagowania norweskiej armii. Camp Jomsborg, zlokalizowany w niejawnej lokalizacji w południowo-wschodniej Polsce, powstał latem tego roku. Nazwa bazy nawiązuje do legendarnej faktorii wikingów, która według przekazów miała istnieć w okolicach Wolina w czasach pierwszych Piastów.

Szkolenia przeniesione z Ukrainy

Dotychczas norwescy instruktorzy prowadzili szkolenia na poligonach w północnej Norwegii, a następnie na terenie Ukrainy. Jednak ze względu na zagrożenie rosyjskimi atakami dronów, prowadzenie zajęć na miejscu stało się zbyt niebezpieczne. Dlatego zdecydowano się na przeniesienie misji do Polski, która - jak podkreślają norweskie siły zbrojne - znajduje się wystarczająco blisko strefy działań wojennych, by umożliwić sprawną rotację żołnierzy na front.

Wiemy, że Rosjanie bardzo chcieliby dowiedzieć się, co dzieje się w naszym obozie - przyznał brygadier Atle Molde, dowódca "Operacji Legio". Norwegowie nie są jednak jedynymi instruktorami - do szkolenia mają dołączyć także specjaliści z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii oraz innych krajów.

Cykl szkoleń zaplanowano do końca roku, ale jak zaznacza brygadier Molde, nie wyklucza się przedłużenia misji. Camp Jomsborg ma stać się ważnym punktem wsparcia dla ukraińskiej armii.