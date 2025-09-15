Niemcy zdobyli złoty medal mistrzostw Europy po tym, jak w finale 42. edycji tej imprezy pokonali w Rydze Turków 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16). Mistrzowie świata sięgnęli po prymat na kontynencie nie ponosząc żadnej porażki w turnieju. Polacy odpadli w ćwierćfinale z Turcją (77:91) i zostali sklasyfikowani na szóstym miejscu.

Radość Niemców i rozpacz Turków / Toms Kalnins / PAP/EPA

Koszykarze Niemiec po raz drugi zdobyli złoto ME; poprzednio w 1993 roku. Wówczas w Monachium pod wodzą serbskiego trenera Svetislava Pesica pokonali w finale Rosję 71:70.

Była to pierwsza porażka Turków w turnieju, którzy w finale zagrali po raz drugi i nadal czekają na złoto po tym, jak w 2001 r. w Stambule ulegli w finale Jugosławii 69:78.



Walka o złoto pełna dramaturgii

Finał w Rydze był równie zacięty, jak ten w Monachium ponad 30 lat temu, a jego losy ważyły się do ostatnich sekund. Choć koszykarze Turcji mieli przewagę przez większość czasu tego wyrównanego meczu (11 remisów, 15 zmian prowadzenia), to ostatnie słowo należało do mistrzów świata i grającego na co dzień w Sacramento Kings w NBA Dennisa Schroedera, najlepszego zawodnika czempionatu globu z 2023 r. To on zdobył sześć ostatnich punktów dla swojej drużyny i to zapewniło mu także tytuł MVP 42. Eurobasketu oraz wybór do najlepszej piątki turnieju.

Zespół tureckiego trenera Ergina Atamana lepiej rozpoczął finałowe starcie - po rzutach z dystansu prowadził po niespełna trzech minutach 13:2. Czas wzięty przez szkoleniowca Niemców - Alana Ibrahimagica, który od kilku spotkań zastępuje w roli głównego trenera Hiszpana Alexa Mumbru (siedział na ławce rezerwowych), hospitalizowanego w pierwszej fazie turnieju w Tampere, wprowadził porządek w szeregi mistrzów świata. W połowie kwarty był już remis 14:14, a potem nawet minimalna przewaga Niemców - 24:22 i 28:25 na początku drugiej kwarty.

Później w drugiej i trzeciej kwarcie Turcy mieli kilkupunktową przewagę, głównie dzięki 23-letniemu środkowemu Houston Rockets Alperenowi Sengunowi i rzutom za trzy punkty Cediego Osmana. Prowadzili 46:38 w 18. minucie i 61:56 w 26. min.

Niemcy za każdym razem doprowadzali do remisu. W czym zasługi miał Isaac Bonga, wybrany najlepszym graczem finału, który trafił m.in. wszystkie cztery rzuty zza linii 6,75 m, oraz Schroeder, który zakończył spotkanie z tzw. double-double - 16 pkt i 12 asystami, co jest najlepszym wynikiem rozgrywającego w tym elemencie statystyk od ME 1995.

Po 30 minutach Turcja prowadziła 67:66, a na początku ostatniej części po kolejnej trójce Osmaniego 72:66. Kluczowe były jednak także trzypunktowe odpowiedzi Niemców: Bongi, Tristana Da Silvy, Andreasa Obsta i ich zbiórki ofensywne.

W 36. minucie Sengun popełni czwarty faul i grał mniej pewnie, zwłaszcza w defensywie. Na 71 sekund przed końcem Schroeder trafił za dwa i Niemcy wygrywali 84:83. Sengun fatalnie spudłował spod kosza, a po drugiej stronie boiska kolejne punkty dołożył Schroeder i było 86:83.

Trener Ataman wziął czas. Po nim, na 8,3 s przed końcem, 23-letni Sengun spudłował rzut rozpaczy zza linii 6,75 m i Turkom nie pozostawało nic innego jak faulować rywali. Piłkę miał Schroeder i to on wykorzystał wolne, pieczętując drugi triumf Niemców na Starym Kontynencie.

Radość Niemców po wygranej / Toms Kalnins / PAP

Do pierwszej piątki zostali wybrani Schroeder, jego kolega z drużyny Franz Wagner (Orlando Magic), Turek Alperen Sengun (Houston Rockets), Grek Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) oraz najlepszy strzelec turnieju - Słoweniec Luka Doncic (Los Angeles Lakers), zatem wyłącznie koszykarze występujący na co dzień za oceanem w NBA.

Niemcy - Turcja 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16).

Najwięcej punktów: dla Niemiec - Isaac Bonga 20, Franz Wagner 18, Dennis Schroeder 16, Tristan Da Silva 13, Andreas Obrst 9; dla Turcji - Alepren Sengun 28, Cedi Osman 23, Shane Larkin 13, Adem Bona 13.

Grecy z brązowym medalem, Polacy na szóstym miejscu

Brązowy medal w zakończonym w niedzielę turnieju wywalczyli Grecy, po wygranej w decydującym spotkaniu z Finami 92:89.

O klasyfikacji na pozycjach 5-24 decydowały wyniki z fazy pucharowej i grupowej. Ostatecznie reprezentacja Polski była szósta. Wicemistrzowie olimpijscy Francuzi, którzy wygrali grupę w Katowicach, ale przegrali w 1/8 finału z Gruzinami, zajęli dziewiątą lokatę, a inni kandydaci do złota - wicemistrzowie świata Serbowie - na 10. pozycji po porażce w tej samej fazie turnieju z Finami.

Obrońcy tytułu Hiszpanie po raz pierwszy w historii nie zakwalifikowali się do fazy pucharowej, zajmując piąte miejsce w grupie C i zakończyli Eurobasket na 17. miejscu.