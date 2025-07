Polscy siatkarze przegrali z Kubą 1:3 w swoim drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gdańsku. Dla naszych rywali było to drugie zwycięstwo, po tym jak w środę pokonali Bułgarów 3:2. W pierwszym czwartkowym spotkaniu Iran zwyciężył Chiny 3:0.

Nie pomógł Wilfredo Leon. Polscy siatkarze przegrali z Kubą / PAP/Adam Warżawa / PAP

Obie drużyny przystąpiły po środowych wygranych dobrych nastrojach, choć w pierwszych meczach przyszło im grać pięć setów. Biało-Czerwoni okazali się lepsi od Iranu, Kubańczycy zaś pokonali Bułgarię.

W czwartek to Kubańczycy byli górą, pokonując podopiecznych Nikoli Grbicia 3:1. W sumie była to trzecia porażka Polaków w tych rozgrywkach.

Nie tym razem. Kuba lepsza od Polaków

Gospodarze sprawili swoim kibicom spory zawód. Kiedy wygrali pierwsza partię 25:22 wydawało się, że pójdą za ciosem, tymczasem kolejne trzy sety zakończyły się triumfem przeciwnika.

Polacy byli nawet bardzo blisko doprowadzenia do tie-breaka, ale nie byli w stanie skończyć piłek setowych przy stanie 24:21. Kubańczycy wyszli z tego obronną ręką i najpierw doprowadzili do remisu 24:24, by wygrać kolejne dwie piłki i zakończyć mecz na swoją korzyść.

Polska i Kuba zmierzyły się już w czerwcu ubiegłego roku w stolicy Słowenii Lublanie w poprzedniej edycji Ligi Narodów. Wówczas Biało-Czerwoni gładko triumfowali 3:0, a najskuteczniejszym zawodnikiem tamtej konfrontacji był Wilfredo Leon, który zdobył 16 punktów.

Miłe złego początki

Na początku tego spotkania byłemu reprezentantowi Kuby szło jak po grudzie. Został dwa razy zablokowany i rywale prowadzili 4:1. Po asie serwisowym Julio Alberto Gomez zrobiło się 11:8 dla Kuby, jednak Polacy doprowadzili do remisu 15:15.

Kiedy Tomasz Fornal przepchnął piłkę przez podwójny blok przeciwnika biało-czerwoni wygrywali 22:20 i nie dali odebrać sobie zwycięstwa. Tę partię skutecznym atakiem zakończył Kewin Sasak.

Później jednak reprezentacja Kuby włączyła szybszy, jak się później okazało. za szybki bieg. W drugiej odsłonie był jeszcze remis 9:9, ale wówczas zaznaczyła się dominacja siatkarzy z Ameryki, którzy wyszli na prowadzenie 16:11. Nadzieję kibiców w wypełnionej po brzegi Ergo Arenie na wygranie tego seta wróciły dzięki Fornalowi.

Po zagrywkach przyjmującego Ziraatu Bankasi Ankara gospodarze przegrywali tylko 14:16, jednak decydujące słowo należało do Kubańczyków. Po ataku że środka Robertlandy’ego Simona wygrywali 24:18, a za chwilę piłkę z zagrywki posłał w siatkę Bartłomiej Bołądź.

Zawiodło przyjęcie

Początek trzeciej partii należał do podopiecznych Jesusa Angela Cruza. Głównie z tego względu, że wicemistrzowie olimpijscy fatalnie przyjmowali zagrywkę. Problemy mieli Jakub Popiwczak, Fornal oraz Leon. Tego ostatniego zaskoczył Javier Concepcion, a kiedy za chwilę Wilfredo pomylił się w ataku, w jego miejsca na boisku pojawił się Artur Szalpuk.

Było wówczas 7:2 dla przeciwnika, ale po bloku ochodzącego 28. urodziny Jakuba Kochanowskiego na Concepcion był remis 13:13. Biało-czerwoni, po błędzie Jose Masso, wygrywali jeszcze 16:15, jednak później nie mogli znaleźć recepty na przyjmującego Miguela Angela Lopeza. A ostatni punkt podarował im z zagrywki Szalpuk.

Były piłki setowe, ale była też godna uznania reprezentacja Kuby

W czwartym secie przy stanie 16:12 dla biało-czerwonych rywale systematycznie odrabiali straty, a kiedy Concepcion zastopował na środku Jakuba Nowaka, wyszli na prowadzenie 17:16.

Podopieczni trenera Nikoli Grbica opanowali jednak nerwy, a po atakach Leona i Fornala oraz asie serwisowym Kamila Semeniuka wygrywali 20:17.

Kubańczycy przegrywali 21:24, ale nie zamierzali uznać się za pokonanych. Simon zablokował Kochanowskiego i był remis 24:24. Za chwil kapitan Polaków wpadł w siatkę, zablokowany został Semeniuk i Kubańczycy mogli się cieszyć ze zwycięstwa, która zwiększa ich szansę na awans do finałowego turnieju.

W piątek biało-czerwoni mają wolne, natomiast w sobotę zmierzą się z Bułgarią, a w niedzielę z broniącymi tytułu i mistrzami olimpijskimi Francuzami.

Składy:

Polska: Marcin Komenda, Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski, Szymon Jakubiszak, Wilfredo Leon, Kewin Sasak - Jakub Popiwczak (libero) oraz Kamil Semeniuk, Jan Firlej, Bartłomiej Bołądź, Artur Szalpuk, Mateusz Poręba, Jakub Nowak, Maksymilian Granieczny (libero).

Kuba: Julio Alberto Gomez, Robertlandy Simon, Marlon Yant, Jose Masso, Javier Concepcion, Miguel Angel Lopez - Bryan Camino (libero) - Yordan Bisset, Osniel Melgarejo, Christian Thondike, Jose Gutierrez.