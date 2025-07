Polscy siatkarze dziś w Gdańsku rozpoczną rywalizację w ostatnim turnieju fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. Niestety, tuż przed startem zmagań drużyna musi radzić sobie z poważnym osłabieniem – kontuzji doznał jeden z kluczowych przyjmujących, Aleksander Śliwka. To kolejny cios dla zespołu, który już wcześniej stracił kapitana Bartosza Kurka (uraz pleców).

Zawodnicy reprezentacji Polski: Kamil Semeniuk, Jakub Kochanowski, Aleksander Śliwka oraz libero Paweł Zatorski / Marian Zubrzycki / PAP

Aleksander Śliwka doznał kontuzji tuż przed startem turnieju Ligi Narodów w Gdańsku.

Polacy przystępują do turnieju osłabieni także brakiem Bartosza Kurka, który wciąż leczy uraz pleców.

Nasi siatkarze są wiceliderami tabeli i w Gdańsku zmierzą się z Iranem, Kubą, Bułgarią i Francją.

Trener Nikola Grbić powołał 17 zawodników, z których wybierze skład na wrześniowe mistrzostwa świata.

Śliwka nie zagra w Gdańsku

Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował, że w turnieju w Gdańsku z powodu kontuzji nie wystąpi Aleksander Śliwka. Przyjmujący nabawił się urazu w czasie wtorkowego treningu.

"Podczas wtorkowego treningu Aleksander Śliwka doznał urazu prawej stopy. Kontuzja wyklucza go z udziału w turnieju 3. tygodnia Siatkarskiej Ligi Narodów, który odbywa się w Gdańsku" - przekazano.

W składzie zabraknie też Bartosza Kurka, który od jakiegoś czasu leczy uraz pleców.

Awans trzeba przypieczętować

W Gdańsku Biało-Czerwoni przystąpią do rywalizacji jako wiceliderzy tabeli z bilansem sześciu zwycięstw i dwóch porażek. W pierwszym tygodniu zmagań w chińskim Xi'an odnieśli cztery wygrane, natomiast w Chicago przegrali z Włochami 2:3 i z liderującą Brazylią 1:3.

Ostatni tydzień fazy interkontynentalnej to powrót do reprezentacji większości podstawowego składu, w tym Tomasza Fornala, Wilfredo Leona oraz Jakuba Kochanowskiego. Bez Śliwki trener Nikola Grbic ma do dyspozycji 16 zawodników, którymi będzie rotował podczas zmagań w Gdańsku, a także później w turnieju finałowym w Chinach. Z tej grupy wybierze "14" na docelową w tym sezonie imprezę, jaką są wrześniowe mistrzostwa świata na Filipinach.

Będzie rewanż za finał olimpijski?

W Gdańsku Polacy zmierzą się z trzema zespołami z dolnej części tabeli - Iranem (10. miejsce), Kubą (9. miejsce) oraz Bułgarią (11. miejsce). W tych spotkaniach będą zdecydowanymi faworytami.

Najtrudniejsze zadanie czeka ich w niedzielę, gdy na zakończenie fazy interkontynentalnej zmierzą się z mistrzami olimpijskimi z Paryża - Francuzami. "Trójkolorowi" zajmują obecnie piąte miejsce, ale do Gdańska przyjadą już w najmocniejszym składzie. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Polacy dwukrotnie ulegli Francuzom - w półfinale LN w Łodzi oraz w finale igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Osiem miejsc w turnieju finałowym

W tegorocznej Lidze Narodów rywalizuje 18 reprezentacji. Po fazie grupowej siedem najlepszych drużyn oraz gospodarze (Chiny) awansują do turnieju finałowego w Ningbo (30 lipca - 3 sierpnia). Polacy pięciokrotnie stawali na podium LN: złoto (2023), srebro (2021) i trzy brązowe medale (2019, 2022, 2024). Przed rokiem triumfowali Francuzi.

Skład reprezentacji Polski na turniej w Gdańsku:

Rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda

Jan Firlej, Marcin Komenda Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka Środkowi: Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Seweryn Lipiński, Jakub Nowak, Mateusz Poręba

Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Seweryn Lipiński, Jakub Nowak, Mateusz Poręba Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak

Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak Libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak

Program spotkań turnieju LN w Gdańsku:

Środa:

Chiny - Francja (13:00)

Bułgaria - Kuba (16:30)

Iran - Polska (20:00)

Chiny - Francja (13:00) Bułgaria - Kuba (16:30) Iran - Polska (20:00) Czwartek:

Chiny - Iran (16:30)

Kuba - Polska (20:00)

Chiny - Iran (16:30) Kuba - Polska (20:00) Piątek:

Kuba - Francja (16:30)

Chiny - Bułgaria (20:00)

Kuba - Francja (16:30) Chiny - Bułgaria (20:00) Sobota:

Bułgaria - Polska (17:00)

Iran - Francja (20:30)

Bułgaria - Polska (17:00) Iran - Francja (20:30) Niedziela:

Chiny - Kuba (13:30)

Bułgaria - Iran (17:00)

Francja - Polska (20:30)