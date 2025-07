Interwencja służb i dalsze losy rodziny

Władze podjęły decyzję o przeniesieniu kobiety i jej dzieci do ośrodka dla cudzoziemców, ponieważ okazało się, że Kutina przebywała w Indiach nielegalnie - jej wiza wygasła. Obecnie trwają przygotowania do repatriacji całej trójki do Rosji. Rosyjska ambasada w New Delhi nie skomentowała dotąd sprawy.

W przesłanej do znajomych wiadomości Kutina napisała: Nasze spokojne życie w jaskini dobiegło końca — nasz dom został zniszczony. Kobieta odmówiła dalszych komentarzy mediom, jednak w rozmowie z lokalną agencją prasową przyznała, że czas spędzony w jaskini był dla niej i jej dzieci okresem harmonii i wyciszenia.

Historia Rosjanki i jej córek wzbudziła zainteresowanie opinii publicznej zarówno w Indiach, jak i za granicą. Wiele osób zastanawia się, czy była to próba ucieczki od codzienności, czy może głęboka potrzeba duchowych przeżyć. Policja podkreśla, że nie znaleziono żadnych śladów wskazujących na przestępstwo czy zagrożenie dla życia rodziny.

Władze indyjskie zapewniają, że zarówno kobieta, jak i jej dzieci są bezpieczne i mają zapewnioną opiekę do czasu powrotu do ojczyzny.