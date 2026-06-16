​Prokuratura chce tymczasowego aresztowania mężczyzny, który w niedzielę w Brennej (woj. śląskie) najpierw zaatakował turystów, a potem policjantów. Dziś mężczyzna stanął przed prokuratorem i usłyszał sześć zarzutów. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Policja zatrzymała napastnika z Brennej. / Policja /

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Najpoważniejsze zarzuty dotyczą napaści i znieważenia policjantów. 21-latek będzie też odpowiadał za grożenie grupie turystów oraz uszkodzenie samochodu.

Podejrzany nie przyznał się do winy, złożył jedynie krótkie wyjaśnienia.

W niedzielne popołudnie mężczyzna wygrażał 8-osobowej grupie turystów, rzucił kamieniem oraz oddał jeden strzał z wiatrówki. Powodem agresywnego zachowania miały być zaparkowane w pobliżu jego podwórka samochody.

Kiedy na miejsce przyjechali policjanci napastnik nadal był agresywny. Jednego z policjantów zaatakował młotkiem, drugiego uderzył w twarz, a trzeciego kopnął. Ostatecznie udało się go obezwładnić, choć stawiał opór.

Napastnik trafił do policyjnego aresztu.