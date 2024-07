W dniach 5-7 lipca odbędzie się 14. Rajd Estonii. Impreza będzie stanowiła 4. rundę sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy ERC. Wydarzenie zakończy jednocześnie szutrową część sezonu najstarszych rajdowych mistrzostw na świecie. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk mają już doświadczenie z tej imprezy i dobrze ją wspominają.

/ Materiały prasowe

14. Rajd Estonii będzie dla Miko Marczyka i Szymona Gospodarczyka zwieńczeniem jednego z segmentów sezonu 2024. Dla załogi ORLEN Team jest to czwarty start w czwarty kolejny weekend. Jest to część sezonu z bardzo szybkimi, szutrowymi rajdami w północnej części Europy. Najpierw Polacy wystartowali w Królewskim Rajdzie Skandynawii, później pojawili się na Rajdzie Warmińskim, ORLEN 80. Rajdzie Polski, a teraz zakończą ten etap sezonu występem w Rajdzie Estonii. Będzie to jednocześnie koniec największego rajdowego zgrupowania dla Marczyka i Gospodarczyka oraz koniec szutrowej części sezonu ERC.

Dla Miko Marczyka i Szymona Gospodarczyka będzie to już trzeci start w Rajdzie Estonii. Dwa poprzednie miały miejsce przy okazji występów załogi ORLEN Team w Rajdowych Mistrzostwach Świata WRC 2. W obu poprzednich przypadkach Polacy jechali dobrym, równym tempem i zbierali cenne doświadczenie, za każdym razem meldując się na mecie.

W ubiegłym roku Miko i Szymon zajęli w Estonii 3. miejsce w klasie WRC 2 Challenger, notując tam drugi najlepszy wynik w sezonie 2024. Załoga Skody Fabii RS Rally2 ma zatem dobre wspomnienia z tej imprezy.

/ Materiały prasowe

Bazą 14. Rajdu Estonii będzie Tartu, intelektualna i kulturalna stolica kraju położona w jego wschodniej części. Organizator przygotował 14 odcinków specjalnych o łącznej długości 187 kilometrów.

Rywalizacja rozpocznie się od superoesu Tartu vald w piątek, 5 lipca, o godzinie 18:35 czasu polskiego. Zakończy ją z kolei Power Stage Kambja, który wystartuje w niedzielę, 7 lipca, o godzinie 14:05 czasu polskiego. Do walki zgłosiło się 51 załóg, z czego 21 z nich skorzysta z samochodów Rally2. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk nakleją na drzwi swojej Skody Fabii RS Rally2 numer 6.