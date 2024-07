Zdjęcie zrobione na komisariacie policji Justinowi Timberlake'owi po tym, jak został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu, stało się inspiracją do stworzenia dzieła sztuki. Tytuł obrazu to "Wtorkowe wyjście razem z Justinem Timberlakiem". Praca dostępna jest w kilku wersjach kolorystycznych.

/ Brian Prahl / SplashNews.com/East News / East News

Autorem dzieła sztuki jest Godfrey Lohman, a zobaczyć je można w galerii w miejscowości Sag Harbor. To wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork i to tam właśnie 18 czerwca aresztowano piosenkarza.



Obraz to zdjęcie Justina Timberlake'a zrobione do policyjnej kartoteki, przerobione aplikacją do tworzenia artystycznych interpretacji. Do miejscowej galerii sztuki obraz trafił w kilku wersjach kolorystycznych - m.in w różowym, zielonym i niebieskim.

Widać w nim wyraźne inspiracje sztuką Andy’ego Warhola. Do tej pory kilku kupców zapłaciło 520 dolarów za sztukę. Galeria zamierza wystawiać eksponat przez całe lato.