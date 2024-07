Częściowo przywrócony został ruch na dk 11 w pobliżu Pietrzykowa, gdzie trwa naprawa jezdni po jej osunięciu się. Wprowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną dla pojazdów do 3,5 tony - podał w piątek dyżurny Punktu Informacji Drogowej szczecińskiego oddziału GDDKiA.



Nadal pojazdy o cięższym tonażu muszą korzystać z wprowadzonych objazdów. W kierunku Szczecinka należy jechać przez Biały Bór, w kierunku Bobolic przez Wierzchowo, Czechy do drogi wojewódzkiej nr 171.



Utrudnienia na trasie Szczecinek - Bobolice mogą potrwać do przedpołudnia w sobotę.