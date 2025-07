Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk jako liderzy cyklu przystąpią do 13. Rally di Roma Capitale - 5. rundy sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA ERC). Załoga ORLEN Team na półmetku sezonu ma przewagę 16 punktów nad drugim duetem i na włoskich asfaltach zrobi wszystko, aby ją powiększyć.

Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk / Materiały prasowe

Rajd Rzymu w ostatnich latach stał się prawdziwym klasykiem Rajdowych Mistrzostw Europy. Samo rozpoczęcie rajdu z odcinkiem specjalnym pod słynnym Koloseum to absolutnie wyjątkowe wydarzenie w unikatowej scenerii. Jako liderzy sezonu FIA ERC do rywalizacji w regionie Lacjum przystąpią Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Na załogę ORLEN Team czeka wymagające zadanie - na liście zgłoszeń 13. Rally di Roma Capitale znalazły się 103 załogi, z czego aż 46 ma do dyspozycji samochody najwyższej kategorii Rally2. Oprócz szerokiej czołówki mistrzostw Europy są to również niezwykle szybcy lokalni kierowcy - to właśnie oni wygrywali cztery ostatnie edycje rajdu.

W ramach treningu przed Rajdem Rzymu Marczyk wystartował w lokalnym Rajdzie Montecatini Terme e Valdinievole w Toskanii. Kierowca ORLEN Team, pilotowany wyjątkowo przez Daniela Dymurskiego, wygrał wszystkie odcinki specjalne i jednocześnie cały rajd z potężną przewagą nad rywalami. To dobry prognostyk przed 5. rundą sezonu FIA ERC. W trakcie Rajdu Rzymu na zawodników czeka 13 odcinków specjalnych o łącznej długości 208 kilometrów. Zwycięzców poznamy w niedzielę, w okolicach godziny 18:00.

Przed nami piąta runda mistrzostw Europy, czyli Rajd Rzymu. Wiemy już teraz, że czekają na nas bardzo wymagające warunki atmosferyczne. Prognozowane temperatury na krętych asfaltach niedaleko Rzymu, to okolice 40 stopni Celsjusza. A to oznacza, że w naszym samochodzie rajdowym będzie powyżej 70 stopni - podkreśla Miko Marczyk.

Niezwykle ważne będzie ciągłe utrzymywanie wysokiego poziomu koncentracji w takich warunkach. Odcinki specjalne są tutaj bowiem przyczepne, ale jednocześnie niezwykle kręte i rajdowy opis będzie odgrywał dużą rolę. Musimy umiejętnie odczytać poziom przyczepności zmieniającego się asfaltu - to we Włoszech klucz do dobrego wyniku. Mamy dobrze ustawiony samochód - to będzie trudne wyzwanie, ale jesteśmy na nie gotowi - podsumował kierowca ORLEN Team.

Rally di Roma Capitale to wyjątkowa runda w kalendarzu mistrzostw Europy. Ogromne wrażenie robi już start w samym sercu Rzymu. Wszystko zaczyna się paradą, podczas której jesteśmy eskortowani przez policyjne motocykle obok najsłynniejszych zabytków Wiecznego Miasta. Później mamy pierwszy odcinek specjalny - tuż pod Koloseum. Trudno wyobrazić sobie piękniejsze rozpoczęcie rajdu - zaznacza Szymon Gospodarczyk.

Oczywiście później udajemy się już do Fiuggi, gdzie zlokalizowana jest baza rajdu. Tam czekają na nas trudne, bardzo kręte, przyczepne, trochę "wyścigowe" odcinki specjalne. Próby są szybkie - będą ostre zjazdy i podjazdy - wszystko to będzie bardzo wymagające zarówno dla samochodu, dla kierowcy, ale też dla pilota, aby umiejętnie podyktować opis. Mam z Rzymu dobre wspomnienia, lubię to miejsce i cieszę się, że znów możemy tu wystartować - zakończył pilot Marczyka.

W piątek o godzinie 8:00 rozpocznie się odcinek treningowy Fumone. Następnie rajd wystartuje paradą i ceremonią na Via degli Annibaldi oraz słynnym superoesem rozgrywanym przy zachodzącym słońcu obok legendarnego Amfiteatru Flawiuszów, czyli rzymskiego Koloseum. To jeden z najbardziej spektakularnych odcinków całego sezonu.

Wszystko, co musisz wiedzieć o załodze ORLEN Team: