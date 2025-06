81. Orlen Oil Rajd Polski przeszedł już do historii. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk zakończyli rywalizację na drugim miejscu. "Nasza jazda była profesjonalna, szybka, skuteczna. Okoliczności nam sprzyjały" - przyznał Miko Marczyk w rozmowie z Patrykiem Serwańskim z redakcji sportowej RMF FM.

Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM rozmawia z Miko Marczykiem i Szymonem Gospodarczykiem Piotr Mazur / RMF FM

Dzisiaj rano nie myślałem tak bardzo o strategii czy taktyce. Wiedziałem, że musimy jechać naszym równym, dobrym tempem, nie popełnić żadnego błędu - tłumaczył w rozmowie z RMF FM Miko Marczyk. Strategiczne były może dwa ostatnie odcinki. Cała reszta to była jazda tak szybko, jak tylko potrafimy przy założeniu, że mamy być na mecie - dodał.

Jakie plany mają teraz zdobywcy drugiego miejsca w Rajdzie Polski?



Przed nami Rajd Rzymu. Włoscy kierowcy są zawsze bardzo trudni do pokonania - przyznał w rozmowie z RMF FM pilot Szymon Gospodarczyk. Później Rajd Barum w Czechach. Potem jedziemy do Walii, a na końcu do Chorwacji - dodał. Jak zauważył, "jest dopiero połowa sezonu, więc wszystko jeszcze się może wydarzyć".

Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk / Tomasz Waszczuk / PAP

Jesteśmy w dobrej formie. Rajd Polski pokazał, że jedziemy równo, pewnie, profesjonalnie do mety. Omijamy problemy - ocenił Miko Marczyk.

Klasyfikacja generalna 81. Orlen Oil Rajdu Polski:

Martin Sesks / Renārs Francis - 1.37:56,4 Mikołaj Marczyk / Szymon Gospodarczyk + 1:06,3 Jon Armstrong / Shane Byrne + 1:15,8 Isak Reiersen / Stefan Gustavsson + 1:37,9 Mads Ostberg / Giovanni Bernacchini + 1:54,9

Zwycięzcy odcinków specjalnych 81. Orlen Oil Rajdu Polski:

Martins Sesks / Renars Francis - 9

Isak Reiersen / Stefan Gustavsson - 1

Mikołaj Marczyk / Szymon Gospodarczyk - 1

Isak Reiersen / Stefan Gustavsson - 1

Jon Armstrong / Shane Byrne - 1

Andrea Mabellini / Virginia Lenzi - 1

Klasyfikacja generalna Mistrzostw Europy ERC:

Mikołaj Marczyk - 81 punktów Mads Ostberg - 65 Roope Korhonen - 60 Isak Reiersen - 60 Andrea Mabellini - 60

