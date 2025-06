W ramach przygotowań do Rajdu Rzymu Miko Marczyk wystartował w 40. Rally Montecatini Terme e Valdinievole. Pilotem kierowcy ORLEN Team był tym razem wyjątkowo Daniel Dymurski. Załoga Skody Fabii RS Rally2 wygrała w ten weekend wszystkie odcinki specjalne i jednocześnie cały rajd z przewagą ponad minuty nad drugim duetem.

Miko Marczyk i Daniel Dymurski / Materiały prasowe

Do rywalizacji w 40. Rally Montecatini Terme e Valdinievole zgłosiło się 69 załóg, z czego 13 miało do dyspozycji samochody najwyższej kategorii - Rally2. Z numerem 2 do zmagań przystąpili Miko Marczyk i Daniel Dymurski. W trakcie treningowego startu we Włoszech kierowca ORLEN Team chciał przetestować ustawienia swojej Skody Fabii RS Rally2 i nabrać pewności siebie na asfaltowych odcinkach specjalnych. Wszystko to oczywiście w ramach przygotowań do 13. Rally di Roma Capitale - kolejnej rundy Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA ERC), która odbędzie się już w kolejny weekend.

Montecatini Terme to popularna miejscowość uzdrowiskowa wpisana na listę dziedzictwa UNESCO. W bajkowej scenerii urokliwej Toskanii zawodnicy mieli do pokonania 9 odcinków specjalnych o łącznej długości niecałych 62 kilometrów. Marczyk i Dymurski wygrali wszystkie te próby i jednocześnie cały rajd, pokonując drugą załogę o 1 minutę i 23 sekundy, co daje imponującą przewagę tempa w wysokości 1,34 s/km.

Najważniejszy był jednak fakt, że Marczyk po kilkumiesięcznej przerwie mógł wrócić na asfalt i nabrać pewności siebie przed zbliżającym się Rajdem Rzymu. Trening w warunkach rywalizacji zawsze przynosi więcej informacji i daje porównanie na różnych odcinkach specjalnych.

Kończymy Rajd Montecatini Terme e Valdinievole na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej, wygrywając po drodze wszystkie odcinki specjalne. Taka przedrajdowa rozgrzewka już na włoskich asfaltach okazała się w moim odczuciu bardzo dobrym pomysłem. Bardzo dziękuję Danielowi, który pilotował mnie w pięknej Toskanii - mam nadzieję, że ta wygrana to miły prezent na urodziny, które obchodził w piątek. Teraz pora na krótki odpoczynek, a później rozpoczynamy kolejną rundę mistrzostw Europy, czyli Rajd Rzymu - mówił na mecie Miko Marczyk.

Około 3,5 godziny drogi dzielą Montecatini Terme od Fiuggi. To właśnie tam - w kameralnej miejscowości w regionie Lacjum, zlokalizowana będzie baza 13. Rally di Roma Capitale. Rajd odbędzie się w dniach 4-6 lipca i stanowi 5. rundę sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk przystąpią do rywalizacji jako liderzy cyklu FIA ERC.