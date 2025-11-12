Były reprezentant Polski Łukasz Piszczek został trenerem piłkarzy pierwszoligowego GKS Tychy. Śląska drużyna zajmuje 16. miejsce w tabeli. „Chcę wspólnie z zespołem zbudować solidne fundamenty pod długofalowy rozwój. Wierzę w codzienną pracę, konsekwencję i odpowiedzialność” – zapewnił Piszczek.

Łukasz Piszczek / Wojciech Olkuśnik / East News

40-letni Łukasz Piszczek do tej pory pracował jako trener w trzecioligowym LKS Goczałkowice-Zdrój, występując także na boisku. W poprzednim sezonie był przez pół roku asystentem Nuriego Sahina w Borussii Dortmund.



Piszczek zastąpi zwolnionego w ubiegłym tygodniu trenera Artura Skowronka, który w poprzednim sezonie wydobył zespół GKS Tychy z dołu tabeli.

Z dumą witam Łukasza Piszczka jako nowego trenera GKS Tychy. W ciągu ostatnich tygodni nasze rozmowy były niezwykle pozytywne i jestem przekonany, że zatrudnienie Łukasza to ogromny krok naprzód dla naszego klubu - stwierdził Maximilian Kothny, członek zarządu tyskiego klubu.

Jego filozofia piłkarska i styl przywództwa idealnie wpisują się w naszą długoterminową wizję dla GKS - dodał.

"Chcę zbudować solidne fundamenty pod długofalowy rozwój"

Przez ostatnie lata przygotowywałem się do pracy trenerskiej i dziś mogę rozpocząć ją w miejscu, które ma duży potencjał i ambicje - ocenił Łukasz Piszczek.

GKS Tychy to klub z zapleczem, historią i pasją kibiców. Chcę wspólnie z zespołem zbudować solidne fundamenty pod długofalowy rozwój. Wierzę w codzienną pracę, konsekwencję i odpowiedzialność - podkreślił 66-krotny reprezentant Polski, który zdobył licencję UEFA A, a w styczniu uzyska licencję UEFA Pro.

Jako piłkarz pochodzący z Goczałkowic-Zdroju Łukasz Piszczek występował w Zagłębiu Lubin, Hercie Berlin i Borussii Dortmund.