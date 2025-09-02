Reprezentant Polski i jeden z największych talentów piłkarskich młodego pokolenia Kacper Urbański podpisał z Legią Warszawa kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027/28. Informację ogłosił stołeczny klub.

Zobacz również:

Wybrałem Legię, ponieważ jestem głodny gry i wiem, co chcę osiągnąć. Moim celem jest wygrywanie - chcę zdobyć mistrzostwo Polski oraz dotrzeć do finału Ligi Konferencji UEFA. Wracam do Polski bogatszy o pięć lat doświadczeń zdobytych we Włoszech, które, jestem przekonany, pomogą mi w zdobywaniu punktów z tą drużyną. Jestem gotowy i nie mogę się doczekać, aby zdobywać bramki i asysty na Łazienkowskiej. Wiem, że Legia słynie z fantastycznej atmosfery na stadionie, która jest znana w całej Europie. Cieszę się, że będę mógł kontynuować karierę w tym miejscu i mam nadzieję, że moją grą będę dawał radość kibicom, bo to dla mnie najważniejsze. Gra w piłkę to dla mnie spełnienie, zarówno piłkarskie, jak i życiowe - mówi Kacper Urbański.

20-letni Kacper Urbański rozegrał blisko 40 spotkań na poziomie Serie A w barwach Bolonii FC i AC Monzy oraz występował w głównej fazie Ligi Mistrzów UEFA w sezonie 2024/25, m.in. w meczach z Liverpoolem FC i Benfiką SL. Na Półwysep Apeniński środkowy pomocnik trafił z Lechii Gdańsk po zaledwie czterech spotkaniach na poziomie PKO Bank Polski Ekstraklasy, w której zadebiutował już jako 15-latek w 2019 roku. Był wówczas drugim najmłodszym zawodnikiem, jaki kiedykolwiek wystąpił na tym szczeblu rozgrywek.

W reprezentacji Polski Urbański pierwszy raz zagrał w czerwcu ubiegłego roku z Ukrainą, zaliczając asystę. Następnie był powołany na UEFA Euro 2024 i wystąpił we wszystkich trzech meczach fazy grupowej. Łącznie w biało-czerwonych barwach rozegrał 11 spotkań. Wcześniej przez wiele lat występował w reprezentacjach młodzieżowych kraju.

Jest to piłkarz młody, lecz już posiadający spore doświadczenie. Wierzę, że dla Kacpra i dla Legii Warszawa, to idealne spotkanie, by udowodnić coś sobie nawzajem. Jako klub, jesteśmy miejscem, które może zapewnić mu odpowiedni klimat i możliwość, by ponownie pokazał swoje wielkie umiejętności. To piłkarz w wieku rozwojowym, od którego oczekujemy przede wszystkim kreatywności, sprytu, mądrości i ładnego stylu gry, który przyciągnie kibiców na stadion. Ogromnie cieszę się, że udało się doprowadzić ten temat do końca. Należy tutaj podkreślić determinację Dariusza Mioduskiego oraz przede wszystkim ciężką pracę Frediego Bobicia. To była nasza ostatnia operacja transferowa do klubu na ten moment i wydaje mi się, że teraz będziemy mogli troszkę ochłonąć - skomentował Dyrektor Sportowy Legii Warszawa, Michał Żewłakow. 

Kacper Urbański będzie występował w Legii Warszawa z numerem 82. 