Reprezentant Polski i jeden z największych talentów piłkarskich młodego pokolenia Kacper Urbański podpisał z Legią Warszawa kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027/28. Informację ogłosił stołeczny klub.

Kacper Urbański zawodnikiem Legii Warszawa / Nur Photo/East News / East News

Wybrałem Legię, ponieważ jestem głodny gry i wiem, co chcę osiągnąć. Moim celem jest wygrywanie - chcę zdobyć mistrzostwo Polski oraz dotrzeć do finału Ligi Konferencji UEFA. Wracam do Polski bogatszy o pięć lat doświadczeń zdobytych we Włoszech, które, jestem przekonany, pomogą mi w zdobywaniu punktów z tą drużyną. Jestem gotowy i nie mogę się doczekać, aby zdobywać bramki i asysty na Łazienkowskiej. Wiem, że Legia słynie z fantastycznej atmosfery na stadionie, która jest znana w całej Europie. Cieszę się, że będę mógł kontynuować karierę w tym miejscu i mam nadzieję, że moją grą będę dawał radość kibicom, bo to dla mnie najważniejsze. Gra w piłkę to dla mnie spełnienie, zarówno piłkarskie, jak i życiowe - mówi Kacper Urbański.

20-letni Kacper Urbański rozegrał blisko 40 spotkań na poziomie Serie A w barwach Bolonii FC i AC Monzy oraz występował w głównej fazie Ligi Mistrzów UEFA w sezonie 2024/25, m.in. w meczach z Liverpoolem FC i Benfiką SL. Na Półwysep Apeniński środkowy pomocnik trafił z Lechii Gdańsk po zaledwie czterech spotkaniach na poziomie PKO Bank Polski Ekstraklasy, w której zadebiutował już jako 15-latek w 2019 roku. Był wówczas drugim najmłodszym zawodnikiem, jaki kiedykolwiek wystąpił na tym szczeblu rozgrywek.

W reprezentacji Polski Urbański pierwszy raz zagrał w czerwcu ubiegłego roku z Ukrainą, zaliczając asystę. Następnie był powołany na UEFA Euro 2024 i wystąpił we wszystkich trzech meczach fazy grupowej. Łącznie w biało-czerwonych barwach rozegrał 11 spotkań. Wcześniej przez wiele lat występował w reprezentacjach młodzieżowych kraju.