W Zurychu odbyła się ceremonia losowania grup eliminacyjnych piłkarskich Mistrzostw Świata, które w 2022 roku zostaną zorganizowane w Katarze. Reprezentacja Polski znalazła się grupie I. Biało-czerwoni zagrają z: Anglią, Węgrami, a także Albanią oraz Andorą i San Marino.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022 odbędą się w Katarze / Kurt Schorrer / HANDOUT / PAP/EPA

Turniej finałowy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej rozpocznie się 21 listopada i potrwa do 18 grudnia 2022 roku. Dziś zorganizowano losowanie grup eliminacyjnych imprezy.



Drużyny narodowe 55 krajów zrzeszonych w UEFA zostały podzielone na 10 grup. W pięciu z nich (od A do E) zagra po pięć zespołów, w pozostałych (od F do J) - po sześć. Przepustkę na mundial do Kataru wywalczy 13 z nich.



Na poniższej grafice zamieszonej w mediach społecznościowych możecie zobaczyć, jaki był podział na koszyki podczas losowania grup eliminacji MŚ 2022







Reprezentacja Polski znalazła się w grupie I. Rywalami biało-czerwonych będą: Anglia, Węgry, Albania, Andora oraz San Marino.

El. MŚ 2022. Co wiemy o naszych rywalach z grupy?

Listę rywali biało-czerwonych otwiera Anglia, a to oczywiście oznacza powrót do wspomnień sprzed lat - jak słynny remis na Wembley z 1973 roku. Anglicy prowadzeni obecnie przez Garetha Southgate’a to zespół, który nawiązuje do swoich najlepszych lat. Co prawda w grupie Ligi Narodów Wyspiarze zajęli dopiero 3. miejsce, ale w eliminacjach Euro2020 łatwo zajęli pozycję lidera w swojej grupie. Na Mundialu w Rosji Anglicy dotarli do półfinału i zajęli ostatecznie 4. lokatę. Z tym zespołem mierzyliśmy się ostatnio w walce o Mundial w Brazylii. Mecz w Warszawie z powodu opadów deszczu trzeba było przełożyć o jeden dzień. Padł wtedy remis 1:1. Na wyjeździe przegraliśmy 0:2.

Od lewej: Daniele De Rossi, Jaime Yarza oraz Rafael van der Vaart / Kurt Schorrer / HANDOUT / PAP/EPA

Z trzeciego koszyka Polacy trafili na Węgrów. Z tym rywalem nie graliśmy jeszcze nigdy w eliminacjach Mistrzostw Świata. Jedynie w walce o Euro. Poprzednio przed Mistrzostwami Europy w 2004 roku. Zremisowaliśmy wtedy bezbramkowo w Chorzowie i pokonaliśmy Węgrów w Budapeszcie 2:1 po dwóch golach Andrzej Niedzielana. Węgrzy ostatnio z powodzeniem przeszli przez baraże do Euro 2020. Wygrali także swoją grupę Dywizji B w Lidze Narodów i w kolejnej edycji zadebiutują w najmocniejszej dywizji A.

W gronie teoretycznie słabszych przeciwników naszej reprezentacji znalazła się między innymi Albania, która w jesiennej Lidze Narodów wywalczyła awans z Dywizji C do B. Z Albańczykami od dawna nie walczyliśmy o eliminacyjne punkty. Ostatni raz było to w 1989 roku w walce o Mundial 1990.

W XXI wieku natomiast zagraliśmy tylko dwa mecze towarzyskie. W 2005 i 2008 roku wygrywaliśmy po 1:0, a bramki w tych spotkaniach strzelał Maciej Żurawski.

Włochy znalazły się w grupie. Na zdjęciu Daniele De Ross / Kurt Schorrer / HANDOUT / PAP

Nasz kolejny rywal to Andora, która w Lidze Narodów gra w Dywizji D i jesienią nie odnosiła sukcesów. Wywalczyła zaledwie dwa punkty. Tylko raz w historii mierzyliśmy się z tym rywalem. To był towarzyski mecz, który kadra rozegrała na początku czerwca, tuż przed rozpoczęciem Euro2012. Wygraliśmy wtedy 4:0.

Listę przeciwników reprezentacji zamyka San Marino czyli zespół, z którym dotychczas zawsze wygrywaliśmy. Jeden z europejskich Kopciuszków potrafił nam jednak napsuć krwi jak choćby w 1993 roku, kiedy wygraliśmy z nimi 1:0 po golu strzelonym ręką przez Jana Furtoka. Generalnie jednak San Marino to dla nas rywal łaskawy. W 2009 roku pokonaliśmy ich aż 10:0. W Lidze Narodów w Dywizji D ta reprezentacja zdobyła tylko dwa punkty.

Wyniki losowania grup eliminacji Mistrzostw Świata Katar 2022:

GRUPA A: Portugalia, Serbia, Irlandia, Luksemburg, Azerbejdżan.

GRUPA B: Hiszpania, Szwecja, Grecja, Gruzja, Kosowo.

GRUPA C: Włochy, Szwajcaria, Irlandia Północna, Bułgaria, Litwa.

GRUPA D: Francja, Ukraina, Finlandia, Bośnia i Hercegowina, Kazachstan.

GRUPA E: Belgia, Walia, Czechy, Białoruś, Estonia.

GRUPA F: Dania, Austria, Szkocja, Izrael, Wyspy Owcze, Mołdawia,

GRUPA G: Holandia, Turcja, Norwegia, Czarnogóra, Łotwa, Gibraltar.

GRUPA H: Chorwacja, Słowacja, Rosja, Słowenia, Cypr, Malta,

GRUPA I: Anglia, Polska, Węgry, Albania, Andora, San Marino.

GRUPA J: Niemcy, Rumunia, Islandia, Macedonia Północna, Armenia, Lichtenstein.



Spośród innych grup uwagę zwraca grupa B, w której powalczą Hiszpanie i Szwedzi a więc nasi rywale podczas przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Ciekawie prezentuje się również grupa G z Holandią Turcją oraz Norwegią.

Kiedy pierwsze mecze eliminacji MŚ 2022?

Pierwsze mecze eliminacji zostaną rozegrane 24 marca. W tym miesiącu podobnie jak we wrześniu na pojedynki eliminacyjne przeznaczono po trzy terminy. Po dwie kolejki grupowych rozgrywek odbędą się w październiku i w listopadzie. Baraże zaplanowano na marzec 2022 roku.