Niepokojące wieści napłynęły z FC Barcelony. Klub oficjalnie poinformował, że Robert Lewandowski zmaga się z kontuzją mięśnia uda lewej nogi. Polski napastnik nie wystąpi w najbliższym spotkaniu o trofeum Joana Gampera. Przyszłość Polaka w kontekście inauguracji sezonu La Liga stoi pod znakiem zapytania.

Robert Lewandowski podczas treningu FC Barcelony / JOSEP LAGO/AFP/East News / East News

Barcelona nie podała szczegółowych informacji dotyczących długości przerwy Lewandowskiego.

Brak precyzyjnych prognoz sprawia, że nie wiadomo, czy napastnik zdąży wrócić do pełnej sprawności przed pierwszym meczem ligowym, który odbędzie się 16 sierpnia. Kataloński zespół zmierzy się wtedy na wyjeździe z Mallorcą, a stawką będzie udany początek walki o obronę mistrzowskiego tytułu.

W oficjalnym komunikacie klub ograniczył się do lakonicznego stwierdzenia o urazie Lewandowskiego, nie podając żadnych szczegółów na temat przewidywanego czasu rekonwalescencji.