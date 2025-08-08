Niepokojące wieści napłynęły z FC Barcelony. Klub oficjalnie poinformował, że Robert Lewandowski zmaga się z kontuzją mięśnia uda lewej nogi. Polski napastnik nie wystąpi w najbliższym spotkaniu o trofeum Joana Gampera. Przyszłość Polaka w kontekście inauguracji sezonu La Liga stoi pod znakiem zapytania.

Barcelona nie podała szczegółowych informacji dotyczących długości przerwy Lewandowskiego.

Brak precyzyjnych prognoz sprawia, że nie wiadomo, czy napastnik zdąży wrócić do pełnej sprawności przed pierwszym meczem ligowym, który odbędzie się 16 sierpnia. Kataloński zespół zmierzy się wtedy na wyjeździe z Mallorcą, a stawką będzie udany początek walki o obronę mistrzowskiego tytułu.

W oficjalnym komunikacie klub ograniczył się do lakonicznego stwierdzenia o urazie Lewandowskiego, nie podając żadnych szczegółów na temat przewidywanego czasu rekonwalescencji.

Mecz o trofeum Joana Gampera, który od lat stanowi tradycyjny sprawdzian formy Barcelony przed startem sezonu, tym razem odbędzie się bez udziału Lewandowskiego. Spotkanie zaplanowano w niedzielę na godzinę 21:00, a rywalem "Dumy Katalonii" będzie włoski zespół Como. Drużynę gości prowadzi były piłkarz Barcelony, Hiszpan Cesc Fabregas.

W obliczu kontuzji Lewandowskiego pojawia się pytanie o to, jak długo potrwa jego przerwa i czy zdąży wrócić do gry na inaugurację sezonu La Liga. Sztab medyczny klubu zapewne zrobi wszystko, by polski napastnik był gotowy na pierwszy gwizdek, jednak decyzja o jego powrocie będzie uzależniona od postępów w leczeniu i rehabilitacji.