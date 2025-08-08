Chorwacja, jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych w Europie, wprowadza zdecydowane zmiany w polityce turystycznej. Władze kraju reagują na rosnący problem masowej turystyki, która w ostatnich latach coraz mocniej daje się we znaki zarówno mieszkańcom, jak i unikalnemu dziedzictwu kulturowemu. Szczególnie dotknięte są historyczne miasta, takie jak Dubrownik, gdzie tłumy odwiedzających codziennie zalewają wąskie uliczki i zabytkowe place.

Dobrownik mierzy się z nadmierną turystyką (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Jednym z kluczowych elementów nowej strategii jest ograniczenie liczby statków wycieczkowych zawijających do portu w Dubrowniku. Od teraz każdego dnia do miasta będą mogły wpłynąć maksymalnie trzy jednostki tego typu. Decyzja ta ma na celu odciążenie zabytkowej starówki, która od lat zmaga się z nadmiernym ruchem turystycznym. Władze podkreślają, że to krok niezbędny, by chronić bezcenne dziedzictwo kulturowe i poprawić komfort życia mieszkańców.

Realizowany przez Chorwację projekt "Respect the City" zakłada nie tylko ograniczenia dla statków, ale także szereg innych działań mających na celu lepsze zarządzanie ruchem turystycznym. W planach są m.in. inteligentne systemy monitorowania liczby odwiedzających, wprowadzenie limitów wstępu do najbardziej obleganych atrakcji oraz promocja alternatywnych tras zwiedzania.

Nowa strategia: mniej tłumów, więcej natury

Chorwacja nie zamierza jednak ograniczać się wyłącznie do walki z tłumami na wybrzeżu. Nowa strategia turystyczna kraju zakłada stopniowe odchodzenie od masowego wypoczynku nad morzem na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki w głębi lądu. Szczególny nacisk położono na promocję regionu Međimurje, który staje się wzorem dla innych części kraju.

Međimurje, położone na północy Chorwacji, stawia na rozwój agroturystyki, wycieczek rowerowych i pieszych oraz pobyty na lokalnych gospodarstwach. Region ten jako pierwszy w kraju otrzymał prestiżową nagrodę "Green Destinations Award" w srebrnej kategorii, co potwierdza jego zaangażowanie w ochronę środowiska i promocję odpowiedzialnych form podróżowania. Lokalne władze podkreślają, że to dopiero początek zmian, a sukces Međimurja ma być inspiracją dla innych regionów.

Kraj, znany dotychczas głównie z letnich wakacji nad Adriatykiem, chce przyciągać turystów przez cały rok. Niska gęstość zaludnienia, rozległe tereny zielone i bogata oferta kulturalna mają przyciągać miłośników aktywnego wypoczynku, wellness oraz osób szukających autentycznych, lokalnych doświadczeń. Władze liczą, że dzięki temu uda się nie tylko odciążyć najbardziej popularne miejsca, ale także wesprzeć rozwój mniej znanych regionów.

Eksperci podkreślają, że chorwacki model może stać się wzorem dla innych krajów basenu Morza Śródziemnego, które również zmagają się z problemem nadmiernej liczby turystów. Jednak zmiany te oznaczają także nowe wyzwania dla podróżnych. Wprowadzenie limitów, bardziej restrykcyjnych zasad oraz rosnące ceny mogą wpłynąć na plany urlopowe wielu osób.