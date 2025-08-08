W najbliższych dniach pogoda w Polsce będzie wyjątkowo dynamiczna. Sierpień przyniesie nam zarówno upalne chwile, jak i lokalne burze, a także chwilowe ochłodzenie. Sprawdzamy szczegółowo, czego możemy spodziewać się od soboty, 10 sierpnia, aż do czwartku, 14 sierpnia.

Sobota i niedziela: burze na wschodzie i upały na południu

Weekend rozpocznie się pod znakiem umiarkowanego, a miejscami nawet dużego zachmurzenia. W sobotę, 10 sierpnia, w wielu regionach kraju - szczególnie na północy, wschodzie i w centrum - pojawią się przelotne opady deszczu. Na wschodzie dodatkowo mogą wystąpić burze, którym towarzyszyć będą porywy wiatru osiągające nawet 70 km/h.

Będzie ciepło. Już jutro temperatury będą wyższe nawet do około 22°C na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Również w niedzielę te temperatury będą wysokie. Na południu będą przekraczały 30°C, również na południowym wschodzie - mówił Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w internetowym Radiu RMF24.

W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura spadnie - przeważnie od 10°C do 14°C, cieplej na wybrzeżu, gdzie termometry wskażą od 15°C do 17°C. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat - nawet około 8°C.

Poniedziałek i wtorek: spokojniej i coraz cieplej

W ciągu dnia (poniedziałek, 11 sierpnia) maksymalna temperatura wyniesie od 21°C do 25°C, a na wybrzeżu będzie nieco chłodniej - około 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie chwilami porywisty.

W nocy z poniedziałku na wtorek (11/12 sierpnia) niebo będzie niemal bezchmurne, a temperatury oscylować będą od 9°C do 13°C. W rejonie Zatoki Gdańskiej nieco cieplej - około 16°C, a w górach nawet 8°C.

Wtorek, 12 sierpnia, upłynie pod znakiem słonecznej aury. Temperatury maksymalne wyniosą od 21°C, 24°C na północy, przez 26°C, 28°C w centrum i na południu, do około 18°C w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą południowo-wschodniego.

Środa: fala upałów na południu i zachodzie

W środę, 13 sierpnia, Polska znajdzie się pod wpływem gorącego powietrza. Noc z wtorku na środę będzie ciepła - od 12°C do 16°C na większości obszaru, na wybrzeżu nawet 17°C-18°C. Najchłodniej, tradycyjnie, w rejonach podgórskich Karpat - od 10°C do 11°C.

W dzień temperatury poszybują w górę: na północnym wschodzie i miejscami na wybrzeżu od 25°C do 27°C, na przeważającym obszarze kraju około 30°C, a na południowym zachodzie nawet do 32°C-34°C! Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

Czwartek: upał i burze wracają na zachód i północ

Czwartek, 14 sierpnia, przyniesie zmiany w pogodzie. W nocy zachmurzenie będzie jeszcze niewielkie, ale w ciągu dnia na północy i zachodzie kraju pojawią się chmury, przelotne opady deszczu oraz lokalne burze - z porywami wiatru do 65 km/h.

Temperatura minimalna od 13°C-16°C na wschodzie do 18°C-20°C na zachodzie. W ciągu dnia na północnym zachodzie termometry pokażą od 25°C do 28°C, w centrum około 31°C, a na południu i południowym wschodzie nawet 33°C-34°C. Nad morzem nieco chłodniej - od 20°C do 24°C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą południową.