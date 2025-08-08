Trzy osoby podróżowały samochodem, który nad ranem zderzył się z łosiem na drodze wojewódzkiej nr 747 w Górnej Owczarni na Lubelszczyźnie. Policja przypomina, że w miejscach, gdzie dzikie zwierzęta mogą nagle wbiec na drogę, kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / KPP Opole Lubelskie / Policja

Ok. godz. 4 nad ranem łoś wbiegł na drogę w miejscowości Górna Owczarna (powiat opolski) na Lubelszczyźnie. Zderzył się z autem, którym kierował 61-latek. Mężczyzna był trzeźwy.

Zwierzę nie przeżyło zderzenia. Policja podaje, że trzy osoby, które były w samochodzie, nie odniosły poważniejszych obrażeń. Żadna z nich nie trafiła do szpitala.

Policja przypomina, że w miejscach, gdzie dzikie zwierzęta mogą nagle wbiec na drogę, kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność.

W okresie wczesnych godzin porannych oraz późnym wieczorem zwierzęta te są szczególnie aktywne i mogą nieoczekiwanie pojawić się na drodze. Prosimy o dostosowanie prędkości jazdy oraz uważne obserwowanie okolicy - apeluje komisarz Sabina Piłat-Kozieł z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim. Ostrzega, że kolizja z łosiem, dzikiem czy sarną może zakończyć się tragicznie.