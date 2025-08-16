Maciej Kot wygrał sobotni konkurs Letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle Malince. Drugi był Austriak Niklas Bachlinger, a trzeci Kamil Stoch.

Maciej Kot zwyciężył w pierwszym konkursie Letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle / Grzegorz Momot / PAP

Kot prowadził po pierwszej serii. Po skoku na 127,5 m uzyskał 131,4 pkt. W drugiej uzyskał odległość 132,5 m i mógł świętować zwycięstwo w zawodach.

W finałowej "30" oprócz Kota i Stocha znaleźli się trzej inni Biało-Czerwoni: Dawid Kubacki ukończył konkurs na 10. miejscu, zaś Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła ex aequo na 12.

Do drugiej serii nie awansował Paweł Wąsek (32. miejsce).

Z dziewięciu Polaków, którzy przystąpili do kwalifikacji, awansu nie uzyskali: Jakub Wolny (był w nich 52.), Klemens Joniak (59.) i Andrzej Stękała (60.). Wystartowało 64 zawodników. W tej części zawodów najlepszy był Słoweniec Lovro Kos (skoczył 128,0), a piąty wynik miał Stoch (125,0).

Maciej Kot, Niklas Bachlinger i Kamil Stoch na podium w Wiśle / Grzegorz Momot / PAP

Niklas Bachlinger liderem klasyfikacji generalnej

W klasyfikacji generalnej Letniej GP liderem jest Bachlinger z dorobkiem 230 pkt. W gronie 10 najlepszych zawodników po trzech konkursach jest dwóch Polaków: Kot zajmuje szóste miejsce, ex aequo z Japończykiem Sakutaro Kobayashim - po 100, zaś Stoch ósme - 89.

W sobotnie przedpołudnie na obiekcie im. Adama Małysza rozegrano konkurs kobiet LGP. Wygrała Słowenka Nika Prevc przed Japonką Nozomi Maruyamą i Kanadyjką Abigail Strate. Anna Twardosz zajęła siódme miejsce, Pola Bełtowska zakończyła zmagania na 11. miejscu. Trzecia ze startujących Polek Nicole Konderla była 29. Sklasyfikowano 37 pań.

W niedzielę na wiślańskiej skoczni odbędą się konkursy kobiet i mężczyzn, w testowanym formacie "High five". Pierwsza seria pań ma się rozpocząć o godz. 10.00, a panów 15.00.

Wyniki sobotniego konkursu mężczyzn Letniej Grand Prix w Wiśle Malice :

1. Jakub Kot (Polska) 271,7 pkt (127,5/132,5 m)

2. Niklas Bachlinger (Austria) 268,5 (130,5/130,5)

3. Kamil Stoch (Polska) 268,4 (126,0/130,0)

4. Ziga Jancar (Słowenia) 267,5 (127,0/128,0)

5. Lovro Kos (Słowenia) 266,9 (127,0/130,5)

6. Sakutaro Kobayashi (Japonia) 263,4 (127,0/127,5)

...

10. Dawid Kubacki (Polska) 256,8 (123,5/127,0)

12. Aleksander Zniszczoł (Polska) 254,2 (122,5/123,5)

12. Piotr Żyła (Polska) 254,2 (123,5/121,0)

32. Paweł Wąsek (Polska) 113,9 (121,5)





Klasyfikacja LGP (po trzech zawodach) :

1. Niklas Bachlinger (Austria) 230 pkt

2. Philipp Raimund (Niemcy) 160

3. Marius Lindvik (Norwegia) 150

4. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 121

5. Lovro Kos (Słowenia) 107

6. Sakutaro Kobayashi (Japonia) 100

6. Maciej Kot (Polska) 100

8. Kamil Stoch (Polska) 89

...

12. Piotr Żyła (Polska) 68

13. Dawid Kubacki (Polska) 67

21. Aleksander Zniszczoł (Polska) 33

39. Paweł Wąsek (Polska) 6