W sobotę wieczorem znaleziono zwłoki 20-latka, który w piątek wieczorem zaginął w Jeziorze Białym w pow. gostynińskim (Mazowieckie). Ciało zostało wyciągnięte z wody.

20-latka od piątku poszukiwano w Jeziorze Białym na Mazowszu (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W piątek około godz. 19 dwóch młodych mężczyzn i kobieta pływali na materacu po Jeziorze Białym.

W pewnej chwili jeden z nich - 20-letni mieszkaniec pow. żyrardowskiego - zsunął się z materaca i zaczął płynąć w kierunku brzegu. Po kilkunastu metrach zniknął pod powierzchnią wody - relacjonowała rzeczniczka mazowieckiej policji podinsp. Katarzyna Kucharska.

Świadkowie zdarzenia poinformowali służby ratunkowe. Rozpoczęła się akcja poszukiwawcza. Strażacy szukali 20-latka przy pomocy łodzi i sonaru. Jezioro sprawdzili również nurkowie.

W nocy ze względu na ciemności poszukiwania trzeba było przerwać. Wznowiono je w sobotę rano.

Ciało 20-latka udało się odnaleźć wieczorem.