Szef klubu piłkarskiego Paris Saint-Germain i właściciel firmy beIN Media Katarczyk Nasser Al-Khelaifi będzie sądzony 14 września w szwajcarskiej Bellinzonie w związku z podejrzeniami o korupcję przy sprzedaży praw do transmisji meczów mistrzostw świata.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Razem z Al-Khelaifim na ławie oskarżonych ma zasiąść były sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) Jerome Valcke oraz trzecia osoba, której tożsamości nie ujawniono.



Katarczyk miał przekazać Valckemu do użytkowania luksusową willę na Sardynii w zamian za przyznanie jego firmie prawa do transmisji mundiali w latach 2018-30.



Prawnicy Al-Khelaifiego poinformowali, że ich klient nie przyznaje się do winy i że "oskarżenie jest całkowicie sztuczne".Valcke został ukarany przez FIFA 12-letnim zakazem działalności w środowisku piłkarskim, który później skrócono o dwa lata.