12 218 przypadków zakażenia koronawirusem, 596 ofiar śmiertelnych i 2655 wyzdrowień – to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Według danych Agencji Reutera na świecie na Covid-19 zmarło do tej pory 200 tys. osób, a 3 mln ludzi zostały zakażone. Po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że w środę premier Mateusz Morawiecki przedstawi datę oraz zakres kolejnego etapu znoszenia restrykcji. W Nowym Jorku odwołano prawybory prezydenckie demokratów.

Urząd ds. wyborów stanu Nowy Jork zdecydował o odwołaniu prawyborów prezydenckich demokratów.

Jak wynika z sondażu, 9 proc. Amerykanów zrezygnowałoby z leczenia koronawirusa ze względu na koszty.

Rządowy zespół zarządzania kryzysowego zajmie się dzisiaj drugim etapem odmrażania gospodarki. Jego szczegóły mają zostać przedstawione w środę.







23:04 Otwarcie kraju doprowadziłoby do katastrofy

Całkowite otwarcie Włoch doprowadziłoby do tego, że na oddziałach intensywnej terapii znalazłoby się ponad 150 tysięcy osób ciężko chorych na Covid-19. Takie ostrzeżenie zostało zawarte w ogłoszonym we wtorek raporcie komitetu naukowego doradzającego rządowi.





22:42 Protest restauratorów we Włoszech

Tysiące właścicieli restauracji w całych Włoszech uczestniczyło we wtorek wieczorem w akcji "Podnieśmy Italię", zorganizowanej spontanicznie w proteście przeciwko decyzji rządu, na mocy której lokale gastronomiczne mogą wznowić działalność dopiero 1 czerwca.



W wielu miastach całego kraju na znak protestu restauratorzy zapalili światła i neony oraz otworzyli drzwi w swoich lokalach.

22:34 Mieszkania za pół ceny w czasie koronawirusa

Minus czterdzieści, pięćdziesiąt procent przez pierwsze dwa, trzy miesiące. Prowizja obcięta o połowę. Wiele biur nieruchomości już na wstępie oferuje takie zniżki przy wynajmie mieszkań. Agenci przyznają, że popyt niemal zamarł, a do ofert trafiło wiele lokali, wynajmowanych do tej pory na doby.

22:29 Włoscy restauratorzy zwalniają personel i obniżają ceny

56 procent restauracji we Włoszech zredukuje personel, a ponad jedna trzecia obniży ceny, by przyciągnąć klientów - wynika to z sondażu przeprowadzonego w całym kraju wśród właścicieli lokali na zlecenie branżowych magazynów.



22:27 Zniesienie restrykcji, to setki tysięcy ludzi w szpitalach

22:24 Koronawirus w Irlandii

Liczba zmarłych z powodu epidemii koronawirusa w Irlandii zwiększyła się o kolejne 59 osób, wskutek czego łączny bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł w tym kraju do 1159 - poinformowało we wtorek wieczorem ministerstwo zdrowia Irlandii.



22:21 Belgijskie miasto płaci za maseczki

Podbrukselskie Halle zachęca swych mieszkańców, aby zaangażowali się w produkcję maseczek ochronnych. Co więcej, można na tym zarobić dodatkowe pieniądze, bo władze miejskie przeznaczyły na ten cel 80 tys. euro - informuje portal telewizji VRT.



22:10 Koronawirus i żywność

Główny Inspektor Sanitarny zamieścił we wtorek na swojej stronie zaktualizowane pytania i odpowiedzi dotyczące żywności i koronawirusa. Wynika z nich m.in., że jest mało prawdopodobne, by przenosił się on przez żywność.



21:34 Nowy Jork solidarny ze służbami medycznymi

Eskadry samolotów amerykańskich sił powietrznych i marynarki wojennej przeleciały we wtorek nad Nowym Jorkiem składając hołd służbom medycznym walczącym z koronawirusem. Lot trwał około 35 minut.



21:28 Dłuższy stan wyjątkowy w Czechach

Stan wyjątkowy w Czechach przedłużony do 17 maja.

Parlament zatwierdził datę wcześniejszą niż proponował rząd. Premier Andrej Babis zwrócił się do parlamentu, by obostrzenia obowiązywał o tydzień dłużej - do 25 maja.



21:16 Koronawirus w Kanadzie

Prognozy dla Kanady zakładają do 5 maja wzrost łącznej liczby zgonów na Covid-19 nawet do 3900, a liczby zachorowań do 67 tys. Naczelni lekarze kraju przedstawili we wtorek zaktualizowane scenariusze rozwoju sytuacji w krótkim i długim terminie.



20:52 Koronawirus w Portugalii

W Portugalii liczba osób zmarłych na Covid-19 wzrosła w ciągu ostatniej doby o 20 do 948 - poinformował we wtorek resort zdrowia, wskazując na spadającą dynamikę nowych zgonów w kraju.



20:42 Plan zdejmowania obostrzeń w Hiszpanii

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił we wtorek plan uchylania restrykcji obowiązujących w Hiszpanii od połowy marca w związku z epidemią koronawirusa. Program likwidacji obostrzeń został rozłożony na cztery etapy i będzie wdrażany od 4 maja.



20:28 Ponad milion przypadków w USA

Od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych wykryto już ponad milion przypadków zakażenia koronawirusem - wynika z przedstawionego we wtorek bilansu Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W USA wykonano ponad 5,5 miliona testów.



20:16 Koronawirus blokuje inwestycje w Bułgarii

Pandemia Covid-19 opóźnia realizację trzech dużych projektów energetycznych, niezwykle ważnych dla gospodarki Bułgarii - informuje we wtorek portal Mediapool, który powołuje się na źródła w ministerstwie energetyki.



20:08 Koronawirus w Turcji

W ciągu ostatnich 24 godzin zmarły w Turcji kolejne 92 osoby zakażone koronawirusem, co zwiększyło do 2992 łączną liczbę zgonów zainfekowanych nim pacjentów - poinformowało we wtorek tureckie ministerstwo zdrowia. Dane te świadczą o utrzymywaniu się spadkowego trendu ofiar śmiertelnych.



19:59 Więcej zgonów we Włoszech

O 41 procent wzrosła we Włoszech w marcu, czyli w szczycie epidemii koronawirusa w tym kraju, liczba zgonów w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem - takie dane przedstawił we wtorek jeden z szefów krajowego Instytutu Statystycznego Istat.



19:58 Koronawirus w Siedlcach

Kolejne przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono w miejskim azpitalu w Siedlcach. W placówce przebywa 24pacjentów osób z potwierdzoną diagnozą COVID-19.



19:57 Przedłużone restrykcje w Tajlandii

Mimo spadku liczby wykrywanych w Tajlandii zakażeń koronawirusem rząd tego kraju przedłużył we wtorek stan wyjątkowy związany z pandemią o miesiąc, do końca maja. Władze Bangkoku zapowiedziały natomiast ponowne otwarcie restauracji, bazarów i ośrodków sportowych.



19:54 Koronawirus we Francji

367 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Francji - poinformowało we wtorek francuskie ministerstwo zdrowia. To wzrost przypadków śmiertelnych do 23660.



Według resortu liczba nowo wykrytych przypadków infekcji wynosi 1520, tym samym ogólna liczba osób zakażonych wzrosła do 129859.

19:48 Koronawirus w DPS-ie koło Łodzi

10 przypadków zarażenia koronawirusem stwierdzono u pensjonariuszu Domu Pomocy Społecznej w Głownie k. Łodzi. Wszyscy chorzy mają zostać przetransportowani do szpitali lub izolatoriów.



19:45 Grecja będzie sukcesywnie znosić ograniczenia

Premier Grecji Kyriakos Micotakis ogłosił we wtorek stopniowe łagodzenie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Od 4 maja będą mogły wznowić działalność małe firmy, w tym salony fryzjerskie i kosmetyczne.



19:42 Koronawirus w DPS-ie w Chełmie

W żeńskim klasztorze w Chełmie (Kujawsko-Pomorskie), prowadzącym dom pomocy społecznej, stwierdzono zakażenie koronawirusem u 29 sióstr zakonnych i dwóch pracowników świeckich - poinformował we wtorek rzecznik wojewody Adrian Mól.



19:34 “Realnym zagrożeniem jest wzrost zakazeń”

Premier Włoch Giuseppe Conte oświadczył we wtorek, że obecnie nie jest możliwe większe otwarcie kraju ponad to, co zapowiedziano na drugą fazę walki z epidemią począwszy od 4 maja. Rząd ostrzega, że realnym zagrożeniem jest wzrost zakażeń i nowa kwarantanna.



19:05 Koronawirus w Kaliszu

Przynajmniej o tydzień zostanie przedłużona kwarantanna w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w Wielkopolsce.

W sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa w tym ośrodku wszczęto prokuratorskie śledztwo.

18:58 Koronawirus w Nowym Jorku

335 osób zmarło z powodu koronawirusa w stanie Nowy Jork w ciągu minionych 24 godzin - poinformował we wtorek gubernator Andrew Cuomo. Dzień wcześniej zmarło 337 chorych.



18:54 Hongkong planuje znieść restrykcje

W związku ze spadkiem liczby nowych zakażeń koronawirusem władze Hongkongu zapowiedziały we wtorek łagodzenie przepisów kwarantanny wobec osób przybywających z Chin kontynentalnych oraz powrót części pracowników sektora publicznego do biur.



Wtorek był trzecim z rzędu dniem bez zgłoszenia nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Hongkongu. Łączna liczba wykrytych w regionie infekcji wynosi 1037, a cztery osoby zmarły.

18:46 Apel do Ministerstwa Zdrowia

"Przywrócenie porodów rodzinnych w Polsce. I złagodzenie izolacji dziecka od matki, u której wykryto koronawirusa" - to niektóre postulaty, jakie znalazły się w petycji Fundacji "Rodzić po ludzku" do Ministerstwa Zdrowia.

Jej autorzy podkreślają, że według wielu badań nie zaleca się oddzielenia matki od jej noworodka - niezależnie od tego, czy u któregokolwiek z nich potwierdzono zakażenie koronawirusem.

18:41 Maksymowicz w RMF FM o wyborach korespondencyjnych

"To jest zbyt poważna sprawa, zbyt wiele jest danych, że to może być szkodliwe zdrowotnie i prawnie" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i poseł Porozumienia Jarosława Gowina, pytany o wybory korespondencyjne. Jak przyznał, sam będzie głosował przeciwko takiemu rozwiązaniu. "Jestem przekonany do tego. Ostatnie słowo powie prezes partii, kiedy projekt po obróbce z Senatu trafi do Sejmu" - zastrzegł.



18:37 Koronawirus w Serbii

Władze Serbii poinformowały we wtorek, że zamierzają wznowić transport kolejowy i autobusowy oraz "odmrozić" loty komercyjne. Wszystkie te usługi były zawieszone od marca ze względu na rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa.



18:16 Koronawirus we Włoszech

382 osoby zakażone koronawirusem zmarły minionej doby we Włoszech - podała we wtorek Obrona Cywilna. Tym samym łączny bilans zgonów wzrósł do 27359. Sytuacja epidemiczna ulega dalszej poprawie.



W codziennym biuletynie na temat przebiegu epidemii w kraju poinformowano, że obecnie zakażonych jest 105 tys. osób. Liczba chorych pod opieką lekarzy spadła o 608 od poniedziałku.

18:11 Koronawirus w Wielkiej Brytanii

O 586 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi już 21 678 - poinformował we wtorek po południu minister zdrowia Matt Hancock.



18:09 W Rosji przedłużone dni wolne

Prezydent Rosji Władimir Putin polecił we wtorek przedłużenie do 11 maja dni wolnych od pracy, obowiązujących obecnie z powodu pandemii koronawirusa. Wyjaśnił, że w Rosji nadal nie nastąpił szczyt epidemii. Zapowiedział, że znoszenie ograniczeń będzie stopniowe.



18:04 Stan wyjątkowy w Portugalii

Prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa poinformował we wtorek, że 3 maja przestanie obowiązywać w tym kraju stan wyjątkowy wprowadzony w związku epidemią koronawirusa. Zastrzegł jednak, że część restrykcji, ogłoszonych 18 marca, zostanie utrzymana.



18:01 Obostrzenia na Ukrainie

Jeśli nie będzie raptownego przyrostu liczby chorych na Covid-19, to 12 maja w Kijowie zostaną otwarte parki, skwery, salony kosmetyczne i fryzjerskie - ogłosił we wtorek mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Łagodzenie restrykcji nie obejmie funkcjonowania transportu publicznego.



17:45 Prawie 600 ofiar koronawirusa w Polsce

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 12 218. Zmarło 596 osób.



17:40 Nowe przypadki w Polsce



Popołudniu Ministerstwo Zdrowia podało informację o nowych 129 zakażeniach. Przypadki dotyczą osób z województw: dolnośląskiego (25), śląskiego (22), kujawsko-pomorskiego (19), wielkopolskiego (17), mazowieckiego (15), łódzkiego (14), podkarpackiego (8), małopolskiego (3), podlaskiego (2), pomorskiego (2) i opolskiego (2).



Zmarło też kolejnych 26 osób. W Kędzierzynie-Koźlu zmarł 73-letni mężczyzna, 46-letni mężczyzna, w Raciborzu 68-letni mężczyzna i 94-letnia kobieta, w Bytomiu 70-letni mężczyzna, w Zgierzu 96-letnia kobieta, w Radomsku 86-letni mężczyzna, w Gdańsku 85-letnia kobieta, w Grudziądzu 76-letni mężczyzna, w Kozienicach 81-letnia i 83-letnia kobieta, w Warszawie 80-letni mężczyzna, 89-letni mężczyzna, 53-letni mężczyzna, 83-letni mężczyzna, 92-letnia kobieta, 89-letnia kobieta, 91-letnia kobieta, 83-letnia kobieta, 87 letnia kobieta, w Radomiu 75-letni mężczyzna i 71-letnia kobieta, we Wrocławiu 73-letnia kobieta, w Obornikach Śląskich 86-letnia kobieta, w Wolicy 95-letnia kobieta i w Poznaniu 86-letni mężczyzna.

Większość osób miała choroby współistniejące.



17:31 Koronawirus w Radomiu

Prawie 1,5 tys. testów na obecność koronawirusa wykonano w ciągu ostatniego miesiąca u personelu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Pozytywny wynik miało 19 pracowników - poinformował we wtorek wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik.



17:30 Nowe zasady organizacji izloatoriów

Osoby zakażone SARS-CoV-2 przebywające w izolatorium będą mogły być ulokowane w dwóch pokojach ze wspólnym węzłem sanitarnym po to, by móc wykorzystać większą liczbę obiektów na ten cel - to jedna ze zmian uwzględnionych w nowelizacji rozporządzenia resortu zdrowia ws. standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.



17:29 Koronawirus w Tokio

W Tokio znów zgłoszono we wtorek ponad 100 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, po dwóch dniach dwucyfrowych wzrostów - podała publiczna japońska stacja NHK. Władze kraju i eksperci przestrzegają przed rozluźnieniem dystansowania społecznego.



17:24 Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo na Wyspach

Koronawirus był przyczyną prawie 40 proc. zgonów w Anglii i Walii w połowie kwietnia, zaś ogólna ich liczba była dwukrotnie wyższa niż średnia dla tego okresu z poprzednich lat - wynika z opublikowanych we wtorek danych brytyjskiego urzędu statystycznego ONS.



W ciągu tygodnia od 11 do 17 kwietnia włącznie w Anglii i Walii zmarło 22 351 osób, co jest najwyższą liczbą zanotowaną w jakimkolwiek tygodniu roku od początku 1993 roku, gdy zaczęto w porównywalny sposób zbierać statystyki. To także o 11 854 zgony więcej - czyli ponad dwa razy - niż średnia dla 16. tygodnia roku z ostatnich pięciu lat.

17:19 Koronawirus w Rumunii i Moławii

W Rumunii od początku epidemii koronawirusa na Covid-19 zmarło 650 osób, a ponad 11,5 tys. jest zakażonych - poinformowały we wtorek władze medyczne.



W sąsiedniej Mołdawii epidemia pochłonęła 102 ofiary, a prawie 3,5 tys. osób jest zainfekowanych.



17:15 Polacy negatywnie oceniają sprawy w kraju

33 proc. Polaków dobrze ocenia kierunek biegu spraw w kraju. Przeciwnego zdania jest 54 proc. badanych - wynika z badania Kantar na temat nastrojów społecznych Polaków.



Co piąty Polak (21 proc.) uważa, że gospodarka naszego kraju rozwija się, natomiast 73 proc. badanych jest pesymistycznie nastawionych do stanu polskiej gospodarki.

17:10 Szpital w Nowej Dębie musi zawiesić działalność

Szpital w Nowej Dębie na Podkarpaciu musiał de facto zawiesić działalność ze względu na wykrycie koronawirusa u pacjentów i personelu. Działa tylko oddział psychiatryczny, na który jednak także wstrzymano przyjęcia. W niedalekim Tarnobrzegu nie funkcjonuje oddział wewnętrzny.



17:05 Terapia osoczem ozdrowieńców przynosi skutki

Nasze wnioski są ostrożne, ale jest ewidentna poprawa - mówi nam profesor Krzysztof Tomasiewicz, szef kliniki zakaźnej Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

To tam po raz pierwszy w Polsce podano osocze ozdrowieńca pacjentowi zarażonemu koronawirusem.

17:00 Koronawirus wśród podchorążych

Trzech podchorążych ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej trafiło do szpitala po nasileniu się objawów korona-wirusa. 41 kolejnych cały czas przebywa w izolatoriach.



To najnowsze informacje z uczelni, w której wirus pojawił się na początku kwietnia.

16:52 Liga francuska nie zostanie wznowiona

Sezon 2019/2020 w sportach zawodowych, w tym w piłce nożnej, nie będzie mógł być wznowiony - oświadczył premier Francji Edouard Philippe w Zgromadzeniu Narodowym, studząc nadzieje na dokończenie rozgrywek, przerwanych w połowie marca z powodu pandemii koronawirusa.



16:48 Koronawirus w Holandii

W Holandii na Covid-19 zmarło kolejnych 48 osób, stwierdzono też 171 nowych infekcji koronawirusem - poinformował we wtorek Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Łącznie epidemia pochłonęła już w tym kraju 4 566 ofiar śmiertelnych.



"Liczby z ostatnich kilku dni wskazują, że środki (zapobiegawcze) działają. Liczba zgłaszanych nowych przyjęć do szpitala wciąż spada. To samo dotyczy liczby zgłoszonych zgonów" - podał Instytut.

16:27 W Wielkiej Brytanii nieznany zespół zapalny

Pewna liczba dzieci w Wielkiej Brytanii bez chorób współistniejących zmarła na rzadki zespół zapalny, który zdaniem naukowców może być powiązany z Covid-19 - powiedział we wtorek minister zdrowia Matt Hancock.



W niedzielę jeden z oddziałów NHS, brytyjskiej publicznej służby zdrowia, wysłał alert do lekarzy pierwszego kontaktu w związku z gwałtownym wzrostem liczby dzieci przyjętych na oddziały intensywnej terapii z powodu stanu zapalnego. W ostrzeżeniu wskazano, że może to być związane z koronawirusem wywołującym Covid-19.

16:23 Pandemia okazją do nacisku na prasę w Rosji

Organizacja Syndykat 100, zrzeszająca około 25 rosyjskich mediów niezależnych i regionalnych, oświadczyła we wtorek, że władze wykorzystują pandemię koronawirusa do wywierania presję na dziennikarzy, posługując się w tym celu przepisami o karach za fake newsy na temat epidemii.



"Epidemia jest już aktywnie wykorzystywana do presji na dziennikarzy" - głosi oświadczenie, opublikowane m.in. przez niezależną "Nową Gazietę". Autorzy listu otwartego skarżą się, że "władze rozmawiają z prasą używając słownictwa militarnego i jawnych gróźb".

16:15 Francja łagodzi obostrzenia

Premier Francji Edouard Philippe, przedstawiając we wtorek w Zgromadzeniu Narodowym plan wychodzenia z kwarantanny, podkreślił, że nie można zamknąć kraju na długi czas. Rządowy plan luzowania kwarantanny opiera się na trzech założeniach: izolowaniu, testowaniu oraz ochronie obywateli - oznajmił.



Philippe poinformował, że po 11 maja, tj. po zniesieniu we Francji trwającej od 17 marca kwarantanny, w kraju nie zabraknie maseczek, a służby medyczne będą przeprowadzać około 700 tys. testów tygodniowo. Obywatele z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa będą izolowani albo w domach, albo w specjalnych centrach sanitarnych - poinformował szef rządu.

15:58 Małopolska

15:57 Unia Europejska w walce ze skutkami pandemii

Komisja Europejska zajmie się w środę na swoim cotygodniowym posiedzeniu turystyką i wpływem obecnego kryzysu na ten sektor. Bruksela ma przygotować wytyczne dla państw UE, by pomóc przetrwać firmom i umożliwić wyjazdy wakacyjne w tym roku.



To będzie debata orientacyjna, która pomoże opracować Komisji Europejskiej swoje propozycje i wytyczne w tym obszarze - powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Eric Mamer.

15:55 Nagi protest w Niemczech

15:52 Moskwa

W zwiazku ze ścisłymi restrykcjami, które obowiązują w Rosji od kilkunastu dni w stolicy na ulicach jest całkiem pusto.





15:40 Mobilny punkt wymazów w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uruchomi w środę mobilny punkt pobrań materiału do badań na obecność koronowirusa. Bez wychodzenia z samochodu, bezpłatnie, będą z niego mogły skorzystać osoby z objawami infekcji wirusowej.



15:35 Wrocław

Z powodu zakażenia koronawirusem pacjentki, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Marciniaka we Wrocławiu wstrzymał przyjęcia na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

Kilka osób z personelu trafi na kwarantannę. Na oddziale jest teraz kilkudziesięciu pacjentów.

15:27 Bułgaria w walce z koronawirusem

Bułgaria znajduje się wśród państw o najniższej liczbie osób zakażonych i ofiar śmiertelnych Covid-19 - powiedział we wtorek w parlamencie premier Bojko Borisow. Dodał jednak, że kraj nie dysponuje konkretnym planem wyjścia z kryzysu gospodarczego.



Opozycja wezwała premiera, by odpowiedział na pytania o plany rządu w sprawie wyjścia z kryzysu ekonomicznego spowodowanego pandemią. Zdaniem opozycyjnej Bułgarskiej Partii Socjalistycznej (BSP) rząd nie dysponuje takim planem i Borisow go nie przedstawił.

15:15 Majowy weekend w kwarantannie

W Płocku na największych osiedlach mieszkaniowych od czwartku do niedzieli zaplanowano koncerty Kapeli Płockiej. Ich organizatorem pod hasłem "Majówka na wynos" jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów (POKiS). Formuła koncertów wynika z obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.



Podczas koncertów mieszkańcy okolicznych bloków będą mogli posłuchać m.in. szlagierów z lat 30. XX wieku, w tym z repertuaru aktora Eugeniusza Bodo (1899-1943) i pieśniarza Stanisława Grzesiuka (1918-1963).

15:10 Białoruś

Na Białorusi przyszedł czas na niezwłoczne i szerokie działania na rzecz tzw. dystansu społecznego i przeniesienie wszystkich imprez masowych - zaapelowała we wtorek ambasador ONZ na Białorusi Joanna Kazana-Wiśniowiecka



Nadszedł czas na wprowadzenie niezwłocznych i szerokich działań w zakresie dystansowania fizycznego - oświadczyła Kazana-Wiśniowiecka w komunikacie opublikowanym we wtorek przez przedstawicielstwo ONZ na Białorusi.

14:58 Lubelskie. Koronawirus w szpitalu. Wstrzymano przyjęcia

Dwa przypadki zakażenia koronawirusem, u pacjenta oraz pielęgniarki, wykryto w szpitalu w Poniatowej (Lubelskie). Wstrzymano przyjęcia na dwa oddziały szpitalne, 32 osoby skierowano na kwarantannę.



"Wyniki dodatnie, potwierdzające zarażenie koronawirusem, potwierdzono u dwu osób, pacjenta oraz pielęgniarki. Pacjent został izolowany w tym szpitalu, natomiast pielęgniarka trafiła do izolatorium w Nałęczowie" - powiedziała we wtorek rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka.

14:51 Nowa Zelandia

14:40 Trudna sytuacja pracowników transgranicznych

Sytuacja epidemiczna na świecie, kwestie graniczne i sytuacja polskich pracowników transgranicznych były tematami sztabu kryzysowego MSZ z udziałem szefa resortu Jacka Czaputowicza - poinformował we wtorek polski resort dyplomacji.



W posiedzeniu sztabu wzięli udział również wiceministrowie: Paweł Jabłoński, Marcin Przydacz, Szymon Szynkowski vel Sęk, Maciej Lang i dyrektor generalny służby zagranicznej Andrzej Papierz.

14:37 Artyści we Włoszech chcą wrócić na sceny

"Pozwólcie nam powrócić na sceny muzyczne" - apelują włoscy artyści. Apel do rządu podpisali między innymi światowej sławy muzycy Ennio Morricone, Maurizio Pollini , Antonio Pappano, Riccardo Chailly i Cecilia Bartoli. W ogłoszonym we wtorek liście do premiera Giuseppe Contego 30 przedstawicieli świata włoskiej muzyki klasycznej i operowej napisało, że ich dziedzina sztuki powinna zostać zrównana z turystyką i branżą restauracyjną i zostać odmrożona przy zachowaniu wszystkich reguł bezpieczeństwa w czasie pandemii.



"Świadomi znaczenia ochrony zdrowia obywateli prosimy rząd o to, aby wtedy, gdy zdecyduje o wznowieniu usług turystycznych, jak gastronomia pod otwartym niebem i branża hotelarska, wyraził też zgodę na wydarzenia artystyczne na otwartym powietrzu z takimi samymi środkami prewencji i dystansu społecznego" - głosi odezwa.

14:30 Protest właścicieli klubów fitness

Manifestacja właścicieli siłowni i klubów fitness w najbliższy piątek odbędzie się w Warszawie. Protestujący chcą w ten sposób domagać się zgody na ponowne otwarcie swoich biznesów.

To w sumie ponad trzy tysiące obiektów w całym kraju. Przekażą też rządzącym petycję ze swoimi postulatami.

14:16 Egipt przedłuża stan wyjątkowy

Prezydent Egiptu Abd el-Fatah es-Sisi przedłużył o trzy miesiące stan wyjątkowy w kraju z uwagi na "krytyczną sytuację sanitarną i w dziedzinie bezpieczeństwa" z powodu epidemii koronawirusa.

Biorąc pod uwagę sytuację w dziedzinie bezpieczeństwa i krytyczny stan sanitarny w kraju od 28 kwietnia będzie obowiązywał na trzy miesiące stan wyjątkowy - głosi dekret opublikowany w nocy z poniedziałku na wtorek. Egipt zanotował łącznie 4 782 przypadki zakażeń koronawirusem; 337 osób zmarło.



Stan wyjątkowy został wprowadzony w Egipcie w kwietniu 2017 roku w wyniku zamachów członków Państwa Islamskiego na kościoły koptyjskie w miastach Tanta i Aleksandrii.

14:10 Sztab kryzysowy z udziałem premiera

14:00 Prawie 15 tys. zakażeń w Singapurze

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wzrosła w Singapurze we wtorek do prawie 15 tys., ale odnotowano tam najmniejszy dobowy przyrost infekcji od prawie dwóch tygodni. W Indonezji potwierdzono ok. 9,5 tys. przypadków zakażeń, a na Filipinach prawie 8 tys.



We wtorek w Singapurze odnotowano 528 nowych zakażeń, w związku z czym ich liczba w tym 6-milionowym mieście-państwie wzrosła do 14 951.



Większość nowych przypadków to pracownicy migracyjni, mieszkający w hotelach robotniczych. Singapur ma obecnie jeden z najwyższych wskaźników infekcji w Azji Południowo-Wschodniej właśnie z powodu rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników zarobkowych głównie z Azji Południowej. Służby medyczne zastrzegają, że liczba zakażeń w tej grupie może być większa, niż podają statystyki.

13:50 Trudna sytuacja w Domu Seniora w Pomorskiem

Do 54 wzrosła liczba zarażonych koronawirusem podopiecznych i pracowników Domu Seniora "Bryza" w Koleczkowie (pow. wejherowski) - poinformował PAP we wtorek Piotr Syrocki ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie. W szpitalu jednoimiennym zmarł 92-letni pensjonariusz ośrodka.





13:45 Diagnostyka pod kątem koronawirusa w Polsce

13:35 Nowy wymazobus w Śląkiem

Załogę i funkcjonowanie drugiego w Rudzie Śląskiej ambulansu, pobierającego od osób przebywających na kwarantannie materiał do badań na obecność koronawirusa i dostarczającego go do sanepidu - zapewniło miasto. Podobne tzw. wymazobusy finansuje szereg samorządów regionu.



Karetka została udostępniona przez prywatnego przedsiębiorcę za symboliczną złotówkę, natomiast miasto będzie ponosić koszty paliwa, serwisu, dezynfekcji i wynagrodzenia obsługi. Z kolei od wojewody otrzymaliśmy sprzęt ochrony osobistej - wymieniła Grażyna Dziedzic prezydent Rudy Śląskiej, dziękując za współpracę i otrzymaną pomoc.





13:28 "Historie z czasów koronawirusa"

Muzeum im. Ferenca Mory w Segedynie na południu Węgier rozpoczęło zbieranie wśród mieszkańców "historii z czasów koronawirusa". W akcji może wziąć udział każdy niezależnie od wieku i tego, czym się zajmuje.



Celem jest wzbogacenie naszego zbioru historii mówionej opowieściami, które mogą być pouczające dla potomności i dobrze oddać obecny bezprecedensowy czas - napisało Muzeum na swojej stronie internetowej.

13:20 Portugalia. Rzeczywista liczba zgonów na Covid-19 może być 4 razy wyższa

Łączna liczba zgonów na Covid-19 w Portugalii może sięgać 4000, a więc być ponad czterokrotnie wyższa od oficjalnych danych - wynika z badania opublikowanego w najnowszym numerze pisma krajowej Izby Lekarskiej.



Wnioski z badania publikuje we wtorek agencja prasowa Lusa, opierając się na analizie wskaźnika śmiertelności w Portugalii w okresie pomiędzy 1 marca a 22 kwietnia. Autorzy artykułu naukowego, specjaliści z wydziału medycyny Uniwersytetu Lizbońskiego (FMUL) oraz Instytutu Medycyny Prewencyjnej i Zdrowia Publicznego (IMPSP), twierdzą, że służby sanitarne mogły nie doszacować liczbę zgonów spowodowanych koronawirusem.

13:15 Warszawa

Woda dostarczana do warszawskich domów jest bezpieczna i niezmiennie spełnia wszystkie rygorystyczne normy jakościowe; jest wolna od wirusów i bakterii - zapewnił we wtorek wydział prasowy Urzędu m.st. Warszawy.



Warszawski ratusz w komunikacie przywołał opinie WHO i Głównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z którymi nie ma dowodów na to, aby koronawirus mógł przetrwać w wodzie, a tym bardziej być przez nią przenoszony.



12:59 Papież Franciszek apeluje o przestrzeganie obostrzeń

Papież Franciszek zaapelował o roztropność i posłuszeństwo wobec przepisów w sprawie pandemii po to, by ona nie powróciła. Apel papieża zamieszczono na jego profilu na Twitterze.



Na oficjalnym profilu Pontifex, redagowanym w dziewięciu językach, w tym po polsku, Watykan opublikował następujące słowa Franciszka: "W tym czasie, w którym otrzymujemy wytyczne dotyczące wychodzenia z kwarantanny, prośmy Pana, aby obdarzył nas wszystkich łaską roztropności i posłuszeństwa wobec rozporządzeń, aby nie powróciła pandemia".





12:56 Turcja wysyła pomoc medyczną do USA

Turecki samolot wojskowy ze sprzętem medycznym przeznaczonym do walki z epidemią koronawirusa w USA odleciał we wtorek z bazy pod Ankarą - poinformowała państwowa agencja Anatolia.

Turcja wysłała do Stanów Zjednoczonych 500 tys. maseczek chirurgicznych, 4 tys. kombinezonów, 2 tys. litrów płynu dezynfekującego, 1500 gogli, 400 specjalistycznych masek N95 i 500 tarcz.

Podobny zestaw Turcja wysłała jako pomoc do łącznie 55 krajów, w tym Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii. Jak pisze agencja AP, jest to widoczna próba poprawy pozycji Turcji na świecie poprzez występowanie jako dostawca pomocy humanitarnej w czasach kryzysu.







12:53 Ruda Śląska oszczędza prąd

Epidemia koronawirusa nie oszczędza miejskich budżetów. Dlatego Ruda Śląska wprowadza ograniczenia związane z oświetleniem. Od 23 w mieście będzie się świecić tylko co trzecia latarnia.

Wyłączone zostanie też oświetlenie obiektów sakralnych. Dzięki temu od 1 maja do końca roku uda się zaoszczędzić około 750 tys. złotych.

12:51 Gnieźnieńscy policjanci wracają na służbę

37 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy policji w Gnieźnie wróciło do pracy. Policjanci zostali objęci kwarantanną w ub. tygodniu po potwierdzeniu zakażenia koronawirusem u jednego z gnieźnieńskich funkcjonariuszy.

W środę wielkopolska policja poinformowała, o potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jednego z gnieźnieńskich funkcjonariuszy. Policjant pionu prewencji ostatni raz pełnił służbę w nocy z 10 na 11 kwietnia. Ze względu na złe samopoczucie mężczyzna poddał się testowi na koronawirusa, który potwierdził zakażenie. W związku z tym 37 policjantów i pracowników gnieźnieńskiej komendy objęto kwarantanną.

12:49 Białoruś: Rekordowy przyrost zachorowań

W ciągu ostatniej doby na Białorusi odnotowano 919 nowych infekcji Covid-19, co stanowi najwyższy dobowy przyrost od początku epidemii. Według danych ministerstwa zdrowia w ciągu doby zmarły cztery osoby z koronawirusem.

"Według stanu na 28 kwietnia na Białorusi zarejestrowano 12 208 osób z potwierdzoną testami infekcją Covid-19, co stanowi 7,5 proc. przeprowadzonych testów" - podało we wtorek w komunikacie ministerstwo zdrowia Białorusi.

Od kilku dni liczba nowych przypadków Covid-19 na Białorusi rośnie o ponad 800 przypadków na dobę.





12:46 Iran

71 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Iranie; łącznie w kraju jest już 5877 ofiar śmiertelnych - poinformował we wtorek w państwowej telewizji rzecznik ministerstwa zdrowia Kijanusz Dżahanpur.

Łącznie w Iranie stwierdzono 92 584 przypadki zakażenia.

Iran to kraj najbardziej dotknięty epidemią koronawirusa na Bliskim Wschodzie.





12:44 Szczecin

Szczecinianie zrzeszeni w Zachodniej Grupie Medycznej skonstruowali śluzę dezynfekującą dla ratowników medycznych. Pierwszy taki sprzęt w Zachodniopomorskiem ma dodatkowo chronić ratowników przed zakażeniem koronawirusem.

"Na pewno zwiększy to nasze bezpieczeństwo. Przy każdym zdejmowaniu kombinezonu istnieje ryzyko zakażenia się, jeśli robi się to w sposób nieumiejętny. Przejście przez śluzę z płynem odkażającym to ryzyko zdecydowanie minimalizuje. Dodatkowo, jeśli będziemy poprawnie zdejmować kombinezon, praktycznie spada ono do zera" - powiedział we wtorek dziennikarzom ratownik medyczny Krzysztof Radek z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.





12:41 Testy z Korei Płd. wymagają walidacji

Pierwsze dni były optymistyczne, dzisiaj czekamy i jesteśmy bardziej wstrzemięźliwi z ocenianiem wiarygodności testów na koronawirusa z Korei Płd., zanim zakończy się ich walidacja - powiedział rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

W kwietniu do Polski sprowadzono 27 tys. testów antygenowych z Korei Południowej. To trzeci rodzaj badań diagnostycznych w chorobie COVID-19, oprócz testów molekularnych (genetycznych) i serologicznych.





12:37 Belgia

647 nowych przypadków zakażenia i 134 zgony w ciągu ostatnich 24 godzin - to najnowszy dobowy bilans epidemii koronawirusa w Belgii, przedstawiony w wtorek przez krajowe centrum kryzysowe. Dotychczas w Belgii zarejestrowano 47 334 zakażenia.

W sumie w Belgii wykonano 220 204 testy na obecność koronawirusa, z czego 6162 w ciągu ostatnich 24 godzin.

W ciągu doby zanotowano 123 nowe hospitalizacje, a 65 osób opuściło szpitale. Obecnie przebywa w nich w sumie 3976 pacjentów.





12:31 Opieka nad młodszymi dziećmi może sparaliżować naukę zdalną

Premier Mateusz Morawiecki jutro ma ogłosić kolejny etap odmrażania gospodarki. Według dotychczasowych zapowiedzi może on obejmować organizację opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i trzech pierwszych klasach szkoły podstawowej.

To może sparaliżować nauczenia zdalne i utrudnić przestrzeganie podstawowych zasad zapobiegających koronawirusowi usłyszał reporter RMF FM.

12:26 Zabrze

Zabrzańskie laboratorium znowu może wykonywać badania wykrywające koronawirusa. Państwowy Zakład Higieny ponownie dopuścił tę placówkę do badań - ustalił reporter RMF.

Przypomnijmy Ministerstwo Zdrowia zawiesiło placówkę, bo najpierw potwierdzono tam koronawirusa u pacjentów i personelu szpitala w Jastrzębiu, a potem wykluczyło go u wszystkich pierwotnie przebadanych.





12:12 Apel o zniesienie kwarantanny dla pracowników transgranicznych

O zniesienie obowiązku kwarantanny dla pracowników transgranicznych zaapelował kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak. Poinformował także o utworzeniu internetowej petycji do premiera Mateusza Morawieckiego o przywrócenie małego ruchu granicznego.

Obecnie wracający z zagranicy, także polscy pracownicy zatrudnieni w sąsiednich miastach przygranicznych, obligatoryjnie kierowani są na dwutygodniową kwarantannę. Obostrzenia wprowadzone przez rząd są związane z epidemią koronawirusa.

Zdaniem Bosaka "sytuacja, w której rząd uniemożliwia realne zarobkowanie przedstawicielom polskich rodzin, jest nieakceptowalna". Jednocześnie wezwał do pilnej "zmiany prawa wynikającej z bieżącej sytuacji epidemicznej".







12:08 Francja: Więcej zgonów niż w ubiegłych latach

We Francji w okresie od 1 marca do 17 kwietnia nastąpił wzrost o 31 proc. liczby zgonów w porównaniu do średniej z lat 2000-2019 - wynika z danych krajowego urzędu statystycznego INSEE, analizowanych przez dziennik "Le Monde".

W okresie 1 marca - 17 kwietnia br. odnotowano we Francji 93 324 zgony w porównaniu do średniej na poziomie 71 126 zgonów w tym samym czasie w poprzednich latach. Oznacza to, że w 2020 roku umarło o 22 198 osób więcej niż w analogicznym okresie w latach poprzednich.

Od analizowanym okresie br. każdego dnia stwierdzano średnio 2121 zgonów, w porównaniu do 1616 średnio w latach 2000-2019, co oznacza dzienny wzrost o 31 proc. w 2020 r.





12:03 Koronawirus w Krakowie

Naukowcy z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ sprawdzili gdzie w przestrzeni miejskiej pojawił się koronawirus. Jak wynika z kontroli - materiał genetyczny patogenu SARS-CoV-2 znaleziono w ponad 40 proc. zebranych próbek.









11:59 Hiszpania

Epidemia koronawirusa doprowadziła do największej w Hiszpanii redukcji miejsc pracy od 2012 r. Od stycznia do marca 2020 r. zlikwidowano prawie 286 tys. etatów - wynika z opublikowanych danych Krajowego Urzędu Statystycznego (INE) w Madrycie.



Jak wyjaśniły w komunikacie władze INE, rozwój choroby w Hiszpanii, a szczególnie wprowadzony 15 marca w konsekwencji epidemii stan zagrożenia doprowadziły do znaczącej likwidacji miejsc zatrudnienia w pierwszym kwartale 2020 r.





11:48 ONZ: Grupy ekstremistyczne wykorzystują pandemię





Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł, że grupy ekstremistyczne wykorzystują ograniczenia związane z Covid-19, by zwiększać działania w mediach społecznościowych w celu szerzenia nienawiści i rekrutowania młodych ludzi spędzających w sieci więcej czasu.

Guterres powiedział, że jeszcze przed pandemią koronawirusa jedna na pięć młodych osób nie otrzymywała edukacji, szkolenia lub nie miała pracy, a jedna na cztery była dotknięta przemocą czy konfliktem. Ubolewał, że co roku 12 milionów dziewcząt zostaje matkami, choć same są jeszcze dziećmi.

Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat młodzieży, pokoju i bezpieczeństwa Guterres podkreślił, że "te frustracje" i "nieudane zajęcie się ludźmi młodymi przez rządzących w dzisiejszych czasach podsycają spadek zaufania do establishmentu politycznego i instytucji".





11:41 Chińskie testy

Chińska ambasada w Indiach określiła jako niesprawiedliwą i nieodpowiedzialną decyzję tego kraju o wycofaniu z użycia chińskich testów immunologicznych na koronawirusa. Indyjska Rada Badań Medycznych (ICMR) oceniła, że są one niedokładne.

ICMR poprosiła w poniedziałek rządy stanowe o zaprzestanie używania testów zakupionych w kwietniu od dwóch chińskich firm, Wondfo Biotech z Kantonu i Livzon Diagnostics z miasta Zhuhai.

Ambasada ChRL w Delhi wyraziła głębokie zaniepokojenie tą decyzją, dodając, że według tych firm chińskie władze zatwierdziły jakość sprzętu. "To niesprawiedliwe i nieodpowiedzialne, że pewne osoby etykietują chińskie produkty jako ‘wadliwe’ i patrzą na sprawy z wcześniejszymi uprzedzeniami" - ocenił rzecznik ambasady Ji Rong, cytowany w komunikacie opublikowanym na stronie placówki.





11:32 Niemcy: Arabskie klany wyłudzają pomoc dla firm

Arabskie klany rodzinne są podejrzane o próby wyłudzania pomocy finansowej oferowanej przez Berlin firmom poszkodowanym przez pandemię koronawirusa - poinformował magazyn "Der Spiegel".

Berlińska policja kryminalna prowadzi śledztwo w tej sprawie. Chodzi o możliwe próby wyłudzania dotacji dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji ze względu na pandemię koronawirusa. "Der Spiegel" ustalił, że służby sprawdzają adresy należące do członków arabskich klanów parających się działalnością przestępczą. Już ze wstępnej kwerendy wynika, że niewielką liczbę adresów wykorzystano dotychczas, aby złożyć ponad 250 wniosków o pomoc finansową, której udziela Bank Inwestycyjny w Berlinie.

Pod częścią adresów zarejestrowane są firmy prowadzone przez Karima Rammo. To członek największego i najbardziej znanego z działalności przestępczej arabskiego klanu działającego na terenie Berlina. Funkcjonariusze policji znajdują się dopiero na początku śledztwa i nie jest jasne, jak duża jest skala procederu i ile pieniędzy wpłynęło już na konta członków klanów, jeśli w ogóle doszło już do wypłat - poinformował "Der Spiegel".







11:25 Węgry: Tysiące ludzi straciło pracę

Na Węgrzech 56 tys. osób straciło w marcu pracę - poinformował we wtorek Centralny Urząd Statystyczny (KSH). Skutki pandemii koronawirusa nie odbiły się jeszcze wyraźnie na wskaźniku bezrobocia, który podawany jest przez KSH w odniesieniu do całego kwartału.

Bezrobocie w kwartale styczeń-marzec wynosiło przeciętnie 3,7 proc., o 0,2 pkt proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Przy tym najwyższe było wśród osób w wieku 15-24 lat - 11,4 proc., a najniższe - wśród osób w wieku 55-74 lata - 2,2 proc.





11:19 Hiszpania

301 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju. Liczba ofiar śmiertelnych od początku epidemii Covid-19 wzrosła w Hiszpanii do 23 822.

W poprzedniej dobie odnotowano 331 ofiar śmiertelnych.

Jak sprecyzował resort zdrowia, od początku epidemii Covid-19 zdiagnozowano 210 773 zakażenia; w ciągu ostatniej doby przybyło 1308 nowych przypadków.





11:11 Ukraina: Masowy wyjazd do pracy byłby nielogiczny

Inne kraje zgłaszają Ukrainie zapotrzebowanie na przyjazd ukraińskich pracowników, ale rząd w Kijowie uważa, że obecnie w związku z sytuacją epidemiologiczną masowy wyjazd za granicę byłby "nielogiczny" - oświadczył we wtorek szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

"Rzeczywiście, zwracają się. Ale rząd Ukrainy kieruje się przede wszystkim względami bezpieczeństwa i zdrowia naszych obywateli. W warunkach rozprzestrzeniania się pandemii jakakolwiek podróż to narażanie się na zachorowanie, w szczególności kiedy ta podróż odbywa się samolotem" - powiedział minister, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Jak dodał, obecnie rząd prowadzi działania, mające na celu umożliwienie powrotu Ukraińców, którzy utknęli za granicą. "Dlatego na tym tle, powiedzmy otwarcie, nielogicznie wygląda jednoczesne organizowanie masowych czarterów, by wywozić Ukraińсów do krajów, w których trwa pandemia o takiej czy innej intensywności" - ocenił.







11:03 USA: Co 10. obywatela nie stać na leczenie

Według sondażu przeprowadzonego w USA przez Instytut Gallupa 9 proc. dorosłych osób, które podejrzewałyby, że są zakażone koronawirusem, twierdzi, iż nie szukałoby pomocy i leczenia z uwagi na koszty.

Wyższy odsetek, 14 proc., unikałoby z tego samego powodu leczenia, gdyby miało gorączkę i suchy kaszel - dwa szeroko rozpowszechnione objawy Covid-19.

Sondaż, którego wyniki opublikowano we wtorek, dostarcza "poważnych i niepokojących informacji; mam nadzieję, że decydenci go zauważą" - powiedział John Auerbach, szef pozarządowej organizacji w sektorze zdrowia Trust for America's Health.





10:56 Rosja: Rekordowy przyrost zachorowań

72 pacjentów zakażonych koronawirusem zmarło w Rosji w ciągu ostatniej doby, wykryto także 6411 nowych zakażeń, co jest najwyższym dotąd dobowym wskaźnikiem - wynika z danych ogłoszonych we wtorek przez sztab rządowy. Łączna liczba zgonów sięgnęła 867.

Liczba zakażeń wynosi teraz 93 558. Tym samym Rosja znalazła się na ósmym miejscu wśród krajów świata pod względem liczby infekcji, wyprzedzając Chiny i Iran.

W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 1100 pacjentów z Covid-19, a od początku pandemii - 8456.





10:48 Tysiące euro na badania nad koronawirusem

Grant w wysokości 125 tys. euro na wsparcie prac badawczych związanych z koronawirusem otrzymała Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) od Instytutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego - poinformowała we wtorek FNP. Środki zostaną przeznaczone na badania prof. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej.

Grant dla FNP jest częścią dotacji w wysokości 1 mln euro, którą Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego przekazał na walkę z COVID-19. W komunikacie przesłanym PAP poinformowano, że FNP jest jedyną Polską organizacją, której został on przyznany.

Środki trafią teraz do laboratorium prof. Marcina Drąga z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Naukowiec wraz z zespołem dokonał odkrycia, które może istotnie pomóc w walce z pandemią koronawirusa. Naukowcom udało się zidentyfikować enzym (proteazę), który jest niezbędny do namnażania się koronawirusa. Zablokowanie działania tego enzymu powoduje, że wirus ginie.





10:42 Polska: Wsparcie dla przedciębiorców

Na koniec kwietnia mówimy o co najmniej 10 mld zł, czy być może kilkunastu mld, które realnie popłynęły do sektora przedsiębiorstw. Pomoc otrzymały pracodawcy zatrudniający 10 mln osób - powiedział w TVN24 prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

"Na utrzymanie miejsc pracy wydane ok. 2-3 mld zł, druga rzecz to zwolnienia z danin, co oznacza mniejsze przychody do budżetu" - stwierdził prezes PFR. "Jeśli dodamy do tego pożyczki z Funduszu Pracy i inne środki to na koniec kwietnia mówimy o co najmniej 10 mld zł, czy byś może kilkunastu mld, które realnie popłynęły do sektora przedsiębiorstw" - dodał.







10:34 Igrzyska Olimpijskie w Tokio

Przewodniczący komitetu organizacyjnego igrzysk w Tokio Yoshiro Mori przyznał, że jeżeli nie będzie można przeprowadzić olimpijskich zmagań w 2021 roku, to zostaną całkowicie odwołane. Jego zdaniem, niemożliwe jest przełożenie imprezy po raz kolejny.

Z powodu pandemii koronawirusa zmagania olimpijskie w Tokio zostały w marcu przeniesione niemal równo o rok, na okres od 23 lipca do 8 sierpnia 2021 roku.

Niektórzy eksperci z zakresu medycyny uważają, że nawet w 2021 roku trudno będzie przeprowadzić igrzyska, jeżeli do tego czasu nie zostanie wynaleziona szczepionka przeciwko koronawirusowi.

10:26 Koronawirus w centrum opieki długoterminowej

Czworo podopiecznych centrum opieki długoterminowej w Czernichowie k. Żywca, gdzie wcześniej ujawniono ok. 30 przypadków zakażenia koronawirusem, zostało hospitalizowanych - poinformowali przedstawiciele placówki i żywieckiego starostwa. Zapewnili, że nie jest planowana ewakuacja ośrodka.

"Nie jest prowadzona, a także nie jest zaplanowana ewakuacja Śląskiego Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji w Czernichowie. Wizyta zespołu specjalistycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego z lekarzem na terenie placówki była związana z koniecznością oceny pensjonariuszy i ustalenia ewentualnych priorytetów terapeutyczno-transportowych. Przy takiej ilości pacjentów, oraz w dobie epidemii takie, działania są działaniami standardowymi" - poinformował Dawid Burzacki, koordynator działającej w ośrodku Zintegrowanej Służby Ratowniczej.





10:20 Nowazelandia: Szturm na fast foody

W pierwszych godzinach po poluzowaniu pierwszych restrykcji tłumy Nowozelandczyków ustawiły się w kolejkach po hamburgery i kawy na wynos - donosi Reuters. W poniedziałek premier kraju Jacinda Ardern ogłosiła zwycięstwo nad wirusem, ale wiele ograniczeń nadal obowiązuje.

Jak informuje dziennik "New Zealand Herald", kolejki samochodów pod jednym z barów szybkiej obsługi McDonald's ustawiały się już od wczesnych godzin rannych, a internauci - w tym jeden z posłów - dzielili się radością z zakupu kawy i dań na wynos w mediach społecznościowych. Ponownie na plażach pojawili się spacerowicze, a w morzu - surferzy. Wszystko ze względu na zniesione od wtorku obostrzenia dotyczące m.in. funkcjonowania lokali gastronomicznych oraz poruszania się poza domem.

Jak podaje Reuters, w rezultacie decyzji nowozelandzkiego rządu do pracy wróciło we wtorek ponad 400 tys. ludzi.





10:14 Polska: Ozdrowieńcy

Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych ozdrowieńcach - czyli osobach, które po przejściu COVID-19 mają negatywne wyniki testów. W ciągu ostatniej doby za zdrowe uznano kolejnych 189 osób.









10:03 POLSKA NOWE PRZYPADKI

MZ: 187 nowych zakażeń koronawirusem, kolejne 8 osób zmarło; w sumie 12089 przypadków i 570 zgonów.



Potwierdzone przez resort zachorowania dotyczą osób z województw: śląskiego (72), pomorskiego (35), dolnośląskiego (24), kujawsko-pomorskiego (16), wielkopolskiego (16), małopolskiego (8), zachodniopomorskiego (6), lubelskiego (3), opolskiego (3), świętokrzyskiego (3), podkarpackiego (1).

09:59 Siostry zakonne pomagają potrzebującym

Robią zakupy, przygotowują posiłki, wspierają rodzinny objęte kwarantanną, udzielają też wsparcia poprzez rozmowy telefoniczne. Codziennie w całej Polsce 3000 sióstr zakonnych pomaga potrzebującym w czasie epidemii koronawirusa. Siostry zaangażowały się także w szycie maseczek i fartuchów ochronnych.









09:54 Ukraina

O 401 przypadków, do 9 410, wzrosła na Ukrainie w ciągu minionej doby liczba wykrytych zakażeń koronawirusem - podał resort ochrony zdrowia. 19 chorych zmarło, zwiększając bilans zgonów do 239. Prawie co piąty zainfekowany to pracownik medyczny.

Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow poinformował, że wśród osób, u których potwierdzono zakażenie w ciągu ostatnich 24 godzin, jest 25 dzieci i 94 pracowników medycznych. Infekcję wykryto łącznie u 639 dzieci i 1 843 pracowników medycznych.

128 osób w ciągu ostatniej doby wyzdrowiało, zwiększając liczbę ozdrowieńców do 992.





09:46 Wojskowy Instytut Medyczny

Testy serologiczne wykonywane wśród naszego personelu medycznego, mającego bezpośredni kontakt z zakażonymi wirusem SARS-CoV-2, a więc tych z oddziału zakaźnego i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wskazują, że nawet 15 proc. uodporniło się na niego bezobjawowo - zauważył generał dyw. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.









09:39 Policjancji skontrolowali ponad 70 tys. poddanych kwarantannie

Ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali prawie 70 tys. osób poddanych kwarantannie. W ok. 230 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do ukarania - poinformował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

Jak przekazał rzecznik Komendy Głównej Policji od początku akcji monitorowania osób przebywających na kwarantannie funkcjonariusze dokonali już ponad 4,3 mln kontroli.





09:33 Bill Gates ostrzega przed skutkami pandemii

Amerykański miliarder Bill Gates w wywiadzie dla francuskiego "Le Figaro" zapowiada, że powrotu do normalności po pandemii Covid-19 nie będzie przed upływem roku, a może nawet dwóch lat. Teraz jest moment na współpracę z Chinami, a nie na ich oskarżanie - twierdzi.





09:27 Białoruska szkoła nieprzygotowana na pandemię

Ponad 2 700 osób podpisało już petycję z apelem o dymisję białoruskiego ministra oświaty Ihara Karpienki. Główny zarzut dotyczy tego, że dzieci w czasie epidemii koronawirusa muszą chodzić do szkoły, a Białoruś nie jest przygotowana do nauki zdalnej.

"Nie sprostał wyzwaniom, które pojawiły się z powodu pandemii koronawirusa" - napisali autorzy petycji, zamieszczonej 25 kwietnia na stronie Petitions.by. Inicjatorem kampanii był białoruski opozycjonista Ihar Barysou. We wtorek rano pod petycją było ponad 2 700 podpisów.

Krytycy ministra zarzucają mu przede wszystkim, że nie zapewnił dzieciom w czasie epidemii systemu nauki zdalnej oraz że nie zdołał zagwarantować bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom.





09:21 Kropelki śliny przenoszą koronawirusa

Kropelki śliny emitowane podczas mowy mogą być wręcz głównym źródłem przenoszenia się koronawirusa SARS-CoV-2, a noszenie maseczek znacznie ogranicza ich emisję. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez naukowców z USA, które zamieszcza serwis MedRxiv.











09:07 Minsterstwo Zdrowia

Dzienny raport resortu zdrowia. Ile osób wyzdrowiało, ile nadal przebywa na kwarantannie?









08:59 Straż Graniczna

W poniedziałek skontrolowano 8,4 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 5,1 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała we wtorek Straż Graniczna.

Kontrola na granicy została przedłużona do 3 maja. Granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie.

Kwarantanny nie muszą odbywać m.in. kierowcy transportu kołowego. Kwarantanną obejmowane są również osoby, które przekraczają granicę z powodu zatrudnienia w innym kraju.





08:50 Austria znosi obostrzenia

Austriacki minister zdrowia Rudolf Anschober poinformował, że generalne zasady izolacji obowiązujące w Austrii wygasną wraz z końcem kwietnia. Wtedy możliwe będą zgromadzenia do 10 osób, ale w miejscach publicznych trzeba będzie zachowywać zasadę bezpiecznego dystansu miedzy sobą. Minister turystyki zgadza się natomiast na ponowne otwarcie hoteli od 29 maja.





08:40 Warszawa: Bezpłatne parkowanie dla kolejnych osób

Władze Warszawy nie zawiesiły na czas epidemii opłat w Strefach Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN). Prezydent Trzaskowski w ubiegłym miesiącu podjął natomiast decyzję o zwolnieniu z opłat personelu medycznego.



We wtorek prezydent stolicy poinformował, że z tego obowiązku zwolnione będą kolejne grupy. "Podjąłem decyzję o zwolnieniu z opłat w strefie płatnego parkowania pracowników placówek leczniczych, DPS-ów, NFZ i Sanepidu. Ich służba jest ważna dla naszego wspólnego bezpieczeństwa" - napisał na Twitterze.





08:33 Wojsko walczy z epidemią

"Dziś w walkę z koronawirusem zaangażowanych będzie 8983 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1480 jednostek sprzętu. Wojsko jest w kontakcie ze wszystkimi DPS-ami w kraju. Żołnierze m. in. pomagają badać personel domów opieki społecznej oraz są w gotowości do ewakuacji pensjonariuszy" - napisał we wtorek na Twitterze Błaszczak.



Żołnierze od marca m.in. chronią granice, wspólnie z policją patrolują ulice, transportują żywność i środki ochrony osobistej, opiekują się kombatantami i rodzinami medyków.





08:26 Kiedy drugi etap odmrażania gospodarki?

O godzinie 11:00 zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Po naradzie ma zapaść decyzja, kiedy zostanie uruchomiony drugie etap odmrażania gospodarki - dowiedział się reporter RMF FM Patryk Michalski. Po uwagę brane są dwie daty: 4 lub 11 maja.









08:18 Węgry

Jedenaście osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech; wykryto też 66 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.

Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła tym samym na Węgrzech do 291, a wszystkich stwierdzonych zakażeń do 2 649.

Rośnie liczba osób przebywających w szpitalach - jest ich obecnie 976, przy czym 49 oddycha z pomocą respiratorów. Do tej pory 516 osób uznano za wyleczone.





08:12 Ministerstwo Zdrowia przypomina o teleporadach

Resort zdrowia przypomina: Podejrzewasz, że możesz mieć koronawirusa? Skorzystaj z teleporady, nie narażaj sienie i innych.









08:06 Polonia pomaga w czasie pandemii

Jest już kilkadziesiąt inicjatyw Polonii w ramach akcji "Polonia4Neighbours", np. infolinia ze wsparciem psychologów, szycie maseczek, czy robienie zakupów. Największe zainteresowanie jest wśród Polonii m.in. z Niemiec, Wlk. Brytanii, Hiszpanii i Francji - powiedział wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

W połowie kwietnia MSZ uruchomił akcję "Polonia4Neighbours", w ramach której będzie resort ma wspierać finansowo działania pomocowe Polonii oraz promować polonijną solidarność społeczną w środowiskach lokalnych.

"Od początku pandemii i uruchomienia akcji Polonia4Neighbours obserwujemy bardzo dużą aktywność Polonii, która włączyła się w działania pomocowe. Działania te podejmowane są często bez uprzedniego kontaktu z placówką, gdyż są inicjatywami oddolnymi i w tym tkwi cała ich wartość. Obserwując, jak rozwija się ta solidarnościowa inicjatywność Polonii, postanowiliśmy ją wesprzeć i promować w ramach Akcji Polonia4Neighbours" - powiedział wiceszef MSZ.





07:54 Trump zachęca do otwarcia szkół

Prezydent USA Donald Trump zasugerował władzom stanów, by "poważnie się zastanowiły" nad szybkim otwarciem szkół jeszcze tej wiosny. Sugestie przywódcy spotkały się ze sceptyczną reakcją - pisze agencja Associated Press.

"Niektórzy z was mogliby zacząć myśleć o otwarciu szkół, bo wielu ludzi chce otwarcia szkół. To nie jest wielki problem, małe dzieci dobrze sobie radzą podczas tej katastrofy" - powiedział prezydent podczas poniedziałkowej telekonferencji z gubernatorami stanów, odnosząc się do epidemii koronawirusa. "Powinniście to poważnie rozważyć i może zacząć już działać" - cytuje słowa Trumpa agencja AP, która dotarła do zapisu rozmowy.





07:43 Georgia: Udają sportowców, żeby legalnie przebywać na plaży

Oficjalnie na plaży w Tybee Island w Georgii można jedynie spacerować i uprawiać sport. Zasady mają egzekwować policyjne patrole na quadach. Na dźwięk silników niektórzy podrywają się z ręczników i udają ćwiczenia. Tych, którzy się zagapili policjanci i tak często oszczędzają.

Zamiarem lokalnych władz nie jest bezwzględne egzekwowanie przepisów, ale stworzenie atmosfery przypominającej o szczególnych czasach. Dlatego też niektóre wejścia na plażę zabarykadowano, umieszczając obok informacje na temat tego, jak dbać o bezpieczeństwo w czasach epidemii.

Dla zmierzających nad ocean Amerykanów nie stanowi to większego problemu. Przez ogrodzenia przeskakują i dzieci, i dorośli. Nie tylko z piłkami i dyskami frisbee, ale również z ręcznikami oraz przenośnymi lodówkami. Maseczek nie ma prawie nikt.





07:34 Wpłaty do ZUS spadły o 1/5

Przez 20 dni kwietnia wpłaty do ZUS spadły o 1/5 w porównaniu z ubiegłym rokiem - podał "Dziennik Gazeta Prawna", przytaczając dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dot. wpływów ze składek. To zapowiedź tego, co nas czeka w finansach publicznych - pisze "DGP".

"W pierwszych dwóch dekadach kwietnia płatnicy wpłacili 17,9 mld zł, czyli o 4,8 mld zł mniej niż w porównywalnym okresie 2019 r." - podał cytowany przez dziennik ZUS. "DGP" zaznaczył, że dane te oznaczają ponad 20-proc. spadek rok do roku i 25-proc. w porównaniu z 20 dniami marca 2020 r.





07:23 KAS: Niemal 30 tys. wniosków o ulgi z powodu pandemii

Do KAS trafiło ok. 29 tys. wniosków podatników o ulgi z powodu epidemii koronawirusa - poinformowała szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Szefowa KAS oceniła, że podczas trwającej w Polsce epidemii koronawirusa, jednym z najważniejszych zadań administracji skarbowej jest pomoc podatnikom, którzy z tego powodu znaleźli się w trudnej sytuacji. Poinformowała, że do urzędów skarbowych trafia wiele tzw. wniosków ulgowych, czyli np. o rozłożenie podatku na raty czy odroczenie terminu płatności.

"Widzimy, że w związku z epidemią COVID-19, tych wniosków jest znacznie więcej. Od początku roku w sumie otrzymaliśmy ok. 43 tys. wniosków ulgowych, w tym ok. 29 tys. od podatników powołujących się na przesłankę wystąpienia epidemii i pogorszenia sytuacji finansowej. Staramy się szybko wydawać decyzje i przyznawać ulgi dla podatników" - powiedziała Rzeczkowska.





07:16 Łowcy wirusów

Naukowcy z EcoHealth Alliance, amerykańskiej organizacji pozarządowej specjalizującej się w wykrywaniu nowych wirusów, od lat badają nietoperze żyjące w jaskiniach w chińskiej prowincji Junnan. Poszukują nowych koronawirusów, które mogą być przyczyną kolejnych pandemii.

Działalność "łowców wirusów" opisał serwis internetowy CNN.

Naukowcy przed otworem jaskini rozstawiają sieci, w które po zmierzchu wpadają nietoperze, wylatujące w poszukiwaniu pożywienia. Od zwierząt pobierane są m.in. próbki krwi i kału. Na podstawie zebranych materiałów eksperci ustalają, które szczepy wirusów najprawdopodobniej przeniosą się na ludzi.





07:09 Oferował "lek na koronawirusa"

49-letni Tomasz D. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Mężczyzna jest podejrzany o oszustwo w związku ze sprzedażą substancji, która miała zapobiegać i leczyć wirusa SARS-CoV-2. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. Skierowano wniosek o 3-miesieczny areszt dla 49-latka.









07:03 Pandemia wpłynęła na jakość powietrza

Pandemia koronawirusa wstrzymała normalne funkcjonowanie miast Azji Południowej. W stolicach Nepalu i Indii - Katmandu i Delhi - gdzie mieszkańcy zazwyczaj duszą się od smogu, znacznie poprawiła się jakość powietrza.

"Z mojego tarasu widzę wyraźnie nawet Everest!" - napisał pod fotografią w mediach społecznościowych Rizu Tuladhar, muzyk mieszkający w centrum Katmandu.

Według danych rządowych w czasie przymusowej kwarantanny jakość powietrza w jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast świata, poprawiła się dwu-, a nawet trzykrotnie.





06:49 Wrocław: Pacjenci leczeni remdesivirem

Dopiero rozpoczęliśmy podawanie remdesiviru naszym pacjentom, aby wypowiedzieć się o jego skuteczności, musimy ich poobserwować - powiedział dziennikarzom ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu prof. Krzysztof Simon.



Remdesivir to lek amerykańskiej firmy Gilead, który jest testowany w wielu krajach na świecie w leczeniu pacjentów z COVID-19.



Producent remdesiviru wymaga, aby lek był podawany pacjentom w ciężkim stanie. "Z doniesień naukowych wiemy, że lek podawany późno, tak jak chce producent, nie jest tak efektywny, jak byśmy tego oczekiwali, ale poczekajmy na wyniki badań" - powiedział profesor, dodając, że, jego zdaniem, lek powinien być podawany na początku infekcji koronawirusem.







06:41 Pandemia upowszechni nowe technologie

Nowe technologie komunikacyjne upowszechnią się szybciej dzięki pandemii koronawirusa - uważa dr Artur Modliński z Uniwersytetu Łódzkiego. Przewiduje m.in rozwój rzeczywistości wirtualnej, która umożliwi fizyczną interakcję z odległym rozmówcą.

Pandemia koronawirusa na świecie spowodowała, że gwałtowanie wzrosło zapotrzebowanie ludzi na wykorzystanie różnego rodzaju narzędzi internetowych. Kluczową rolą zaczęły odgrywać komunikatory, wykorzystywane zarówno do nauki w szkołach czy na uniwersytetach, jak i w biznesie.

"Wszystkie te narzędzia są do siebie tak naprawdę bardzo podobne - bazują na wykorzystaniu mikrofonu i kamery, dzięki czemu rozmówcy siebie widzą i słyszą. Pod tym względem niewiele się zmieniło od lat" - powiedział dr Artur Modliński z Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją na Uniwersytecie Łódzkim.





06:37 Niemcy: Mniej nowych zakażeń i zgonów

Maleje liczba nowych zakażeń koronawirusem i zgonów z powodu Covid-19 w Niemczech. Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie poinformował we wtorek rano o 1144 nowych zakażeniach (2337 pod koniec ubiegłego tygodnia) i 163 zgonach (227 w minionym tygodniu).

Całkowita liczba zgonów od początku epidemii koronawirusa w Niemczech sięga 5913. Wszystkich zakażonych koronawirusem jest w tym kraju 156 337 - podano w piątkowym komunikacie RKI.





06:21 Neapol: Tłumy na wybrzeżu

Tłumy ludzi na nabrzeżu w Neapolu wywołały zaniepokojenie władz tamtejszego regionu Kampania. Ich szef Vincenzo De Luca po zobaczeniu zdjęć z nadmorskiego deptaku zaapelował do mieszkańców o odpowiedzialność i ostrzegł przed konsekwencjami takiego zachowania.

W poniedziałek po wielu tygodniach zakazu wychodzenia z domu bez ważnego powodu mieszkańcy Neapolu mogli po raz pierwszy wyjść na zewnątrz w celach rekreacyjnych w godzinach między 6.30 a 8.30 i od 19.00 do 22.00. Warunkiem był spacer w pobliżu domu, w maseczkach i przy zachowaniu wystarczającej odległości od innych osób.





06:15 Polacy boją się wycieku danych

60 proc. Polaków boi się, że w czasie pandemii ich dane osobowe wpadną w niepowołane ręce. Bardziej niż hakerów, którzy włamią się do ich komputera, obawiają się wycieków danych z firm i szpitali czy urzędów - skomentował wyniki najnowszego sondażu KRD ekspert serwisu ChronPESEL.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów, włamania do komputera w wyniku którego dojdzie do utraty danych boi się 21 proc. ankietowanych, zaś ich wyłudzenia przez oszustów - 26 proc. Z kolei 54 proc. respondentów deklaruje, że mogą mieć problem w wyniku "niedbałości lub niekompetencji" tych, którzy informacje na ich temat przechowują.





06:07 Nowy Jork nie zlikwiduje szpitali tymczasowych

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo zapowiedział, że tymczasowe szpitale i ambulatoria, jakie powstały w związku z epidemią koronawirusa, nie zostaną zlikwidowane mimo planów zniesienia restrykcji i otwierania gospodarki.



W ocenie ekspertów epidemia koronawirusa może powrócić z nową siłą jesienią i zimą. Mając to na uwadze, gubernator stanu Nowy Jork uważa, że należy zachować całą infrastrukturę, jaka powstała w związku z epidemią.



Podczas codziennej konferencji prasowej w Albany Andrew Cuomo zaznaczył, że rozmawiał na ten temat spodziewanej fali jesiennych zakażeń z prezydentem Donaldem Trumpem.





05:55 Chiny: Nowe zakażenia koronawirusem

W ciągu ostatniej doby w Chinach kontynentalnych stwierdzono 6 przypadków zakażenia koronawirusem wśród osób, które nie wyjeżdżały z Chin i 23 przypadki wśród repatriantów. 20 zakażeń wykryto w prowincji Shaanx wśród pasażerów rejsu linii Air China z Moskwy.

W ciągu ostatniej doby w Chinach, gdzie liczba wszystkich zakażonych wnosi 82 836 i gdzie z powodu Covoid-19 zmarły 4633 osoby, nie odnotowano żadnych zgonów.

Liczba zakażeń skutkujących Covid-19 podwoiła się w ciągu ostatniej doby - w przeddzień wynosiła 3. Znacznie wzrosła też liczba zakażeń bezobjawowych. We wtorek Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała o 40 nowych przypadkach, w niedzielę mówiono o wykryciu SARS-CoV-2 u 25 osób, które nie mają żadnych objawów chorobowych.





05:48 Kanada

Połowa Kanadyjczyków odnotowuje pogorszenie swego zdrowia psychicznego z powodu Covid-19, ale jedna trzecia odczuwa wdzięczność. Socjolodzy i psycholodzy przyjrzeli się stanowi zdrowia Kanadyjczyków i teoriom spiskowym, które towarzyszą epidemii koronawirusa.

50 proc. Kanadyjczyków deklaruje pogorszenie swego samopoczucia i zdrowia psychicznego, a 10 proc. twierdzi, że pogorszyło się ono "w znaczący sposób" z powodu epidemii SARS-CoV-2 - wynika z badania przeprowadzonego przez Angus Reid Institute.





05:41 Wielka Brytania: Renesans lokalnych sklepików

W związku z pandemią koronawirusa Brytyjczycy zaczęli robić zakupy tak jak dawniej: rzadziej w supermarketach, częściej w małych lokalnych sklepach.

Właściciele małych sklepików, którzy wysłali pracowników na przymusowe, ale płatne przez rząd urlopy, sami prowadzą swoje interesy. Wiele sklepów oferuje też możliwość zamówienia towarów przez telefon. Zamówienie zostaje dostarczone do domu klienta.





05:36 USA: Ponad tysiąc kolejnych zgonów

O 1303 powiększył się w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Od początku epidemii w USA zmarły 56 144 osoby.

W Stanach Zjednoczonych potwierdzono już ponad 987 tys. przypadków zakażenia SARS-CoV-2 - wynika ze statystyk Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Ok. 22 tys. z nich zdiagnozowano w ciągu ostatnich 24 godzin.









05:23 Pol'and'Rock Festival odwołany

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ODWOŁAŁA zaplanowany na przełom lipca i sierpnia 26-ty Pol'and’Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą.

O takiej decyzji z powodu pandemii koronawirusa poinformował prezes fundacji Jerzy Owsiak.

Zamiast tego przez trzy dni od 30 lipca do 1 sierpnia miłośnicy rocka będą mogli obejrzeć koncerty on-line.

"Stworzymy dla Was Najpiękniejszą Domówkę Świata - internetowe spotkanie pełne miłości, przyjaźni i muzyki, z masą festiwalowych gości i dźwięków" - przekazno w komunikacie fundacji.

05:12 Nowy Jork odwołuje prawybory

Rada ds. wyborów stanu Nowy Jork podjęła decyzję o odwołaniu lokalnych prawyborów Partii Demokratycznej, które mają wyłonić kandydata tej partii w listopadowych wyborach prezydenckich. Prawybory w Nowym Jorku miały się odbyć 23 czerwca.



Nowy Jork jest pierwszym stanem w USA, który odwołał prawybory prezydenckie odbywające się w ramach dwóch czołowych i najstarszych partii politycznych. Decyzja przyjęta głosami przedstawicieli Demokratów w stanowej Radzie ds. wyborów została podjęta w oparciu o mało znany nowojorski przepis wyborczy zezwalający na usunięcie z kart do głosowania nazwisk kandydatów, którzy zawiesili lub zakończyli kampanię wyborczą w przededniu głosowania.









05:05 Irlandia: Znaczący spadek liczby zgonów

Liczba zmarłych z powodu epidemii koronawirusa w Irlandii zwiększyła się o kolejne 18 osób, wskutek czego łączny bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł w tym kraju do 1102 - podało w poniedziałek wieczorem ministerstwo zdrowia Irlandii.

To znaczący spadek w stosunku do 26 zgonów, o których informowano w niedzielę, a zarazem najmniejsza liczba ofiar śmiertelnych od 12 kwietnia.







05:00 Bangladesz

Rząd Bangladeszu zezwolił na wznowienie produkcji w zakładach odzieżowych, które przerwały działalność na czas epidemii. Otwarto blisko połowę fabryk. Przed tymi, które jeszcze są zamknięte, protestowali robotnicy domagający się zaległych wypłat.

W poniedziałek ze złagodzenia pierwszych restrykcji, jakie wprowadzono w związku z zagrożeniem epidemicznym, skorzystało 3,2 tys. zakładów spośród wszystkich 7,6 tys. fabryk tej branży w Bangladeszu - podał dziennik "The Daily Star". Przytaczając te dane gazeta powołała się na źródła w policji przemysłowej. W pierwszej kolejności wznowiły produkcję fabryki szyjące ubrania na zamówienie dużych marek zachodnich.