"Czekamy, na razie nie wiemy, kiedy wróci" - tak trener piłkarzy Barcelony Hansi Flick odpowiadał na poniedziałkowej konferencji prasowej na pytania ws. powrotu na boisko Roberta Lewandowskiego. Piłkarz nabawił się kontuzji w sobotnim meczu ligowym z Celtą Vigo (4:3).

Robert Lewandowski / MARTA PEREZ / PAP/EPA

Trener Hansi Flick pytany, czy jest szansa, że polski napastnik wróci na zbliżające się najważniejsze mecze w sezonie, odparł, że ma taką nadzieję.

Kiedy? Tego nie wiemy, musimy poczekać. Gdy będzie gotowy i wróci, to będziemy szczęśliwi. Na razie nie wiemy, ile to zajmie czasu i na razie nie chcemy o tym mówić - powiedział Flick.

Usiadł na murawie i nie mógł dalej grać

Robert Lewandowski urazu doznał w sobotnim meczu Barcelony z Celtą Vigo (4:3). W 78. minucie usiadł na murawie i nie był w stanie kontynuować gry. W niedzielę przeszedł badania. Wykazały, że piłkarz ma kontuzję uda.



"Przeprowadzone badania w niedzielę potwierdziły, że Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśnia półścięgnistego w lewej nodze. Termin powrotu do gry będzie zależał od postępów w leczeniu" - napisano w oświadczeniu.

Zagrożone spotkania

Polski napastnik z 25 golami jest liderem klasyfikacji strzelców hiszpańskiej ekstraklasy.



36-letniemu snajperowi grozi, że opuści m.in. finał Pucharu Hiszpanii z Realem Madryt, który jest zaplanowany na sobotę, a także nie zagra w co najmniej jednym spotkaniu półfinału Champions League z Interem Mediolan.

Ten Stegen powraca, co ze Szczęsnym?

Jednocześnie w poniedziałek Flick ogłosił, że gotowy na powrót do gry jest niemiecki bramkarz Marc-Andre ter Stegen, który pauzuje od 22 września. W jego miejsce "awaryjnie" ściągnięto Wojciecha Szczęsnego, który po poprzednim sezonie zakończył karierę sportową.



Ter-Stegen? Jest gotowy. Tak, jest już gotowy. Musimy jednak porozmawiać na temat tego, co chcemy zrobić. Porozmawiam z nim. Musimy poczekać i zadecydujemy, kiedy będzie dobry moment na powrót (na boisko - PAP) - powiedział szkoleniowiec "Blaugrany".



Szczęsny, który w piątek skończył 35 lat, na początku był rezerwowym, ale na początku tego roku wywalczył miejsce między słupkami i jest nie tylko podstawowym bramkarzem, ale i czołowym zawodnikiem lidera La Liga. Polaka wiąże z Barceloną kontrakt do końca sezonu, ale wszelkie nieoficjalne informacje i medialne spekulacje wskazują, że ma zostać przedłużony.



W sobotę, przed meczem z Celtą, dyrektor sportowy klubu Deco na antenie stacji telewizyjnej DAZN powiedział o Szczęsnym: "To bramkarz o dużym doświadczeniu. Kiedy mieliśmy okazję go ściągnąć, to było coś nieoczekiwanego. Jesteśmy z niego zadowoleni i na pewno z nami zostanie".



Były zawodnik m.in. Arsenalu Londyn, Romy czy Juventusu Turyn wystąpił dotychczas w 24 meczach, a Barcelona przegrała tylko jeden z nich - we wtorek w Dortmundzie z Borussią 1:3 w ćwierćfinałowym rewanżu Ligi Mistrzów. Pierwszą potyczkę wygrała jednak 4:0 i awansowała do półfinału, w którym jej rywalem będzie Inter Mediolan. Natomiast 12-krotnie Szczęsny zachował czyste konto.