Kenijczyk Sabastian Sawe przeszedł do historii światowego sportu, jako pierwszy człowiek pokonując maraton w czasie poniżej dwóch godzin. 30-letni biegacz triumfował w Londynie z wynikiem 1:59.30, bijąc dotychczasowy rekord świata należący do rodaka Kelvina Keptuma.

Sabastian Sawe na mecie londyńskiego maratonu / JUSTIN TALLIS/AFP

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Dotychczas najszybszym maratończykiem w historii był inny zawodnik z Kenii Kelvin Keptum, który w 2023 roku w Chicago uzyskał czas 2:00.35. Sabastian Sawe był zatem szybszy o nieco ponad minutę.

W Londynie piękną historię napisała też Etiopka Tigst Assefa, która pobiła rekord świata kobiet - "zrobiła" maraton w czasie 2:15.41.

Co ciekawe, poprawiła tym samym... swój własny wynik sprzed roku - w stolicy Wielkiej Brytanii pobiegła wówczas wolniej o dziewięć sekund.