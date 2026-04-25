Iga Świątek nie dokończyła meczu III rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie. Polska tenisistka, która uchodziła za jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Mutua Madrid Open 2026, musiała poddać spotkanie z Amerykanką Ann Li z powodu problemów zdrowotnych.

Iga Świątek / SERGIO PEREZ / PAP/EPA

Iga Świątek skreczowała w trzecim secie meczu III rundy Mutua Madrid Open 2026.

Polka zmagała się z problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiły jej dokończenie spotkania.

Iga Świątek rozpoczęła zmagania w Madrycie od mocnego akcentu. W pierwszej rundzie pewnie pokonała Ukrainkę Darię Snigur 6:1, 6:2, nie pozostawiając złudzeń, kto jest faworytką tego spotkania. Polka, będąca czwartą rakietą świata, imponowała formą i wydawało się, że jest na dobrej drodze do walki o końcowy triumf w prestiżowym turnieju WTA 1000.

Trudny pojedynek z Ann Li

W sobotnim meczu III rundy Świątek zmierzyła się z Ann Li, Amerykanką zajmującą 34. miejsce w rankingu WTA. Od początku spotkania wiadomo było, że nie będzie to łatwy pojedynek. Polka grała nerwowo, popełniała sporo niewymuszonych błędów, co pozwoliło Li szybko objąć prowadzenie 2:0. Świątek jednak nie zamierzała się poddawać - poprawiła grę na returnie, odrobiła straty i wyszła na prowadzenie 3:2.

Mimo to, w dalszej części seta nie była w stanie utrzymać przewagi. Ann Li wykorzystała moment słabości Polki, przełamując ją przy stanie 4:4. Świątek jednak walczyła do końca, broniąc setbola i doprowadzając do tie-breaka. Ostatecznie to Amerykanka lepiej poradziła sobie w decydujących momentach i wygrała pierwszego seta 7:6(4).

Drugi set to popis gry Świątek. Polka zredukowała liczbę błędów, grała cierpliwie i skutecznie, co szybko przełożyło się na wynik. Zdobyła przełamania w pierwszym i trzecim gemie, błyskawicznie wychodząc na prowadzenie 4:0. Ann Li próbowała jeszcze odwrócić losy seta, ale Polka była nie do zatrzymania i wygrała tę partię 6:2.

Niestety, w trzecim secie sytuacja na korcie zmieniła się dramatycznie. Świątek zaczęła wyraźnie cierpieć. Poprosiła o przerwę medyczną przy stanie 0:2. Nie uskarżała się na problemy mięśniowe, ale na gorsze samopoczucie. Została zbadana i wróciła na kort, jednak po rozegraniu jednego gema i dwóch piłek w kolejnym zrezygnowała z dalszej walki.

Co dalej dla Igi Świątek?

Problemy zdrowotne Igi Świątek to poważny sygnał ostrzegawczy przed kolejnymi ważnymi turniejami sezonu. Kibice z niepokojem czekają na informacje dotyczące stanu zdrowia Polki i jej dalszych planów startowych. Turniej w Madrycie trwa do 2 maja, a zwyciężczyni otrzyma nie tylko 1000 punktów do rankingu WTA, ale także czek na ponad milion euro.