Piłkarz reprezentacji Polski Jakub Kiwior zmienia klub. Obrońca został zawodnikiem portugalskiego FC Porto. Informacje o dołączeniu Polaka potwierdził wieczorem klub z północno-zachodniej Portugalii.

Jakub Kiwior zmienia klub / Jarek Praszkiewicz / PAP

W FC Porto, do którego dołącza właśnie Jakub Kiwior, gra już jeden kadrowicz z linii defensywy - Jan Bednarek. Obaj grali ostatnio w Premier League.

Jakub Kiwior oficjalnie zawodnikiem FC Porto

Kiwior do Porto przychodzi z jednego z największych angielskich zespołów - Arsenalu Londyn. Do Portugalii przyjechał w niedzielę, zaś w poniedziałek przeszedł badania lekarskie.

Według doniesień portugalskich mediów FC Porto wyda łącznie na transfer polskiego obrońcy 24 mln euro. Utrzymują, że władze "Smoków" chciałyby, aby Kiwior wzmocnił lewą stronę obrony portugalskiego zespołu.

W social mediach portugalskiej drużyny pojawił się krótki filmik, prezentujący Polaka.