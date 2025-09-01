Ruszyła wypłata czternastych emerytur. W tym roku "czternastka" w pełnej wysokości wynosi 1878,91 zł brutto. To świadczenie jest przyznawane z urzędu.

W pierwszym terminie czternastą emeryturę otrzymało 674,1 tys. osób. To daje łączną kwotę brutto na poziomie ponad 991,2 mln zł.



Terminy płatności emerytur i rent to 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. Osoby, które dostają emerytury i renty do 1. dnia miesiąca, mogły otrzymać "czternastkę" już pod koniec sierpnia. To dlatego, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje pieniądze do banków i na pocztę z odpowiednim wyprzedzeniem.

Czternasta emerytura. Najważniejsze informacje o świadczeniu

Czternasta emerytura jest wypłacana z urzędu. Nie trzeba składać żadnych wniosków.

W tym roku pełna "czternastka" wynosi 1878,91 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. Na całą kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe (np. emerytura, renta) nie przekracza 2900 zł brutto.

Osoby ze świadczeniami w wysokości powyżej 2900 zł, ale nie większej niż 4728,91 zł brutto, dostaną czternastą emeryturę pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

"Czternastki" nie dostaną osoby, które mają emeryturę lub rentę wyższą niż 4728,91 zł brutto. Na to świadczenie nie mogą również liczyć ci, którzy 31 sierpnia mieli zawieszoną wypłatę emerytury lub renty - np. z powodu przekroczenia limitu dorabiania.