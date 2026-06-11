Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i budowę nowego dworca kolejowego w Łomży – poinformował w czwartek minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Inwestycja ma być częścią rządowego programu modernizacji stacji i dworców.
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Jak przekazał szef resortu infrastruktury w mediach społecznościowych, przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu "Dworce Przyjazne Pasażerom". Nowy obiekt ma zapewnić podstawową infrastrukturę dla pasażerów - znajdą się tam m.in. poczekalnia, toalety, pomieszczenia techniczne oraz miejsce na automaty z napojami i przekąskami. Budynek zostanie również dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością.