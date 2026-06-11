Zmiany obejmą także otoczenie dworca. W planach jest zagospodarowanie terenu wokół budynku: powstaną miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, stanowiska Kiss&Ride, ławki, wiaty, kosze oraz nowe nasadzenia zieleni.

Kolej wraca do Łomży po ponad 30 latach

To element szerszego powrotu kolei do Łomży. Już w niedzielę 14 czerwca - wraz z wakacyjną korektą rozkładu jazdy - po ponad 30 latach przerwy wznowione zostaną połączenia pasażerskie. Pociągi z Łomży pojadą m.in. do Białegostoku oraz Olsztyna.

Podróż do Białegostoku ma trwać około 1 godziny i 20 minut, a do Olsztyna - około 2 godzin i 20 minut. W perspektywie 2027 roku planowane jest także uruchomienie połączenia do Warszawy. Czas przejazdu do stolicy ma wynosić około 1 godziny i 50 minut, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Infrastruktury.

Program "Dworce Przyjazne Pasażerom" obejmuje w całym kraju 181 obiektów - od budowy nowych dworców, przez modernizacje, aż po remonty i doposażenie istniejącej infrastruktury. Łączna wartość programu to około 1,4 mld zł netto.