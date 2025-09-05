Smutna informacja dla fanów żużla w Polsce. ​Jeden z najbardziej utytułowanych polskich żużlowców w historii tego sportu w naszym kraju, Jarosław Hampel, ogłosił decyzję o zakończeniu kariery. Poinformował o tym przed biegami nominowanymi półfinałowego meczu ekstraligi pomiędzy jego dawnym klubem Motorem Lublin i GKM Grudziądz. Ostatnio startował w Falubazie Zielona Góra.

Jarosław Hampel ogłosił zakończenie kariery / Darek Delmanowicz / PAP

Gdy 43-letni Hampel na stadionie mówił o zakończeniu kariery, kibice zgotowali mu owację. W barwach klubu z Lublina startował w latach 2020-2023, dwukrotnie zdobywając drużynowe mistrzostwo Polski.

Jarosław Hampel kończy karierę

Lista jego dokonań w tej dyscyplinie sportu jest jednak znacznie dłuższa.

Po tytuł sięgał, reprezentując barwy Polonii Piła, WTS Atlas Wrocław i Falubaz Zielona Góra. W sumie ma w dorobku dziewięć złotych medali DMP.

Indywidualne mistrzostwo kraju Hampel zdobył w 2011 roku - trzykrotnie był także srebrnym medalistą. Aż sześciokrotnie sięgał po złoto w drużynowych mistrzostwach świata (Puchar Świata). Indywidualnie dwukrotnie był wicemistrzem świata (2010, 2013), a raz zdobył brązowy medal (2011).

W sumie wygrał sześć turniejów Grand Prix.

Falubaz podziękował Hampelowi

Za ogromny wkład w historię żużla podziękował Hampelowi Falubaz Zielona Góra.

"Jaro! Dziękujemy za wspólne lata w żółto-biało-zielonych barwach. To dla nas bardzo ważne, że nasz klub przez kilka lat był częścią Twojego sportowego życia. Dziękujemy za każdy mecz, za każdy bieg, dzięki którym Falubaz Zielona Góra z Tobą w składzie stawał się jeszcze mocniejszy. Do zobaczenia przy W69. Mamy nadzieję, że na naszym stadionie zawsze będziesz czuł się jak w domu!" - napisał klub.