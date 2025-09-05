"Rozmowy o wysłaniu na Ukrainę wojsk partnerów trwają. Nie pojedynczych żołnierzy, lecz tysięcy. W tej chwili jest za wcześnie, żeby o tym informować" - oświadczył w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Użhorodzie.

Wołodymyr Zełenski / Victor Kovalchuk / PAP

Zełenski o liczbie żołnierzy, którzy mają stacjonować w Ukrainie

To kwestia, o której mówiliście – że pojawiły się informacje, iż 10 tys. żołnierzy może być w Ukrainie. Jeszcze raz powtarzam, nie będę mówił o dokładnej liczbie, ale ważne jest, że wszystko to omawiamy. Tak, na pewno nie będą to pojedynczy żołnierze, lecz tysiące. To fakt, ale na razie jest jeszcze trochę za wcześnie, by o tym mówić – powiedział w piątek Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą.

Nieoficjalnie: W Ukrianie mają stacjonować dwie grupy wojsk lądowych

Wcześniej europejski dyplomata przekazał dziennikowi "Wall Street Journal", że szefowie sił zbrojnych Europy opracowali szczegółowy plan rozmieszczenia, który przewiduje dwie grupy wojsk lądowych w Ukrainie. Jedna do szkolenia i wsparcia ukraińskich żołnierzy, a druga, osobna grupa, do powstrzymywania przyszłej agresji Rosji.

Według dyplomaty, obecny plan przewiduje rozmieszczenie ponad 10 tys. żołnierzy, a patrolowanie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą będzie prowadzone przez siły powietrzne stacjonujące poza granicami kraju.

Macron: 26 krajów jest gotowych

W czwartek w Paryżu odbyło się spotkanie państw należących do koalicji chętnych - krajów gotowych zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w przypadku zawieszenia broni w wojnie, prowadzonej przez Rosję. Z Polski był premier Donald Tusk.