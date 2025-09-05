"Zarzuty strony białoruskiej są absurdalne. Polski zakonnik miał według Białorusi otrzymywać tajne materiały, związane z manewrami Zapad. Nie ma mowy, żebyśmy akceptowali tego typu prowokacje czy brednie" - stwierdził premier Donald Tusk, odnosząc się do sprawy Polaka ujętego przez białoruskie KGB. Zapowiedział podjęcie przez polskie władze działań na rzecz uwolnienia mężczyzny.

Premier Donald Tusk / Piotr Nowak / PAP

Premier Donald Tusk przekazał dziennikarzom, że według jego informacji młody polski zakonnik odwiedzał znajomego księdza, który działa na Białorusi.

Przygotujemy środki odwetowe, jeśli ta sytuacja nie ulegnie zmianie, i to w bardzo szybkim tempie. Po powrocie ministra Sikorskiego opracujemy plan działań na najbliższe tygodnie wobec Białorusi - podkreślił szef rządu.



Białoruska telewizja państwowa wyemitowała w czwartek materiał dotyczący zatrzymania obywatela Polski. Wynikało z niego, że mężczyzna miał zbierać informacje na temat rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad. Według stacji wszczęto sprawę karną o szpiegostwo.

Telewizja podała, że mieszkaniec Krakowa, urodzony w 1998 roku, został zatrzymany w mieście Lepel w obwodzie witebskim na północnym wschodzie Białorusi.

Białoruska stacja utrzymuje, że mężczyzna przez media społecznościowe nawiązał kontakt z obywatelem Białorusi i zaproponował mu współpracę na rzecz polskich służb specjalnych, której przedmiotem miały być dane m.in. o obiektach wojskowych na Białorusi.

"MSZ traktuje to zdarzenie jako prowokację" - stwierdził w mediach społecznościowych rzecznik resortu dyplomacji Paweł Wroński, odnosząc się do sprawy Polaka ujętego przez białoruskie KGB. "Polska placówka w Mińsku podejmie wszelkie działania dyplomatyczne i prawne w celu pomocy i wsparcia dla polskiego obywatela zatrzymanego przez służby białoruskie" - dodał.

W manewrach Zapad-2025, które mają się odbyć w dniach 12-16 września, oficjalnie ma wziąć udział 13 tys. żołnierzy. Inspektor generalny niemieckiej Bundeswehry Carsten Breuer powiedział w poniedziałek, że w ćwiczeniach weźmie udział 13 tys. ludzi na Białorusi i 30 tys. w Rosji. Mniejsze szacunki podawali przedstawiciele władz litewskich - do 30 tys. wojskowych białoruskich i rosyjskich.