„Presja jest wtedy, kiedy nie jesteśmy na nią gotowi. My jesteśmy. To nie jest tylko ten wieczór, to lata ciężkiej pracy. (…) To oni są faworytem, ale my jesteśmy przygotowani na tę szansę” – powiedział przed wygranym meczem z Hiszpanią trener polskich koszykarzy Mike Taylor. W sieci pojawiły się kulisy tego meczu.

