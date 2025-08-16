Nadine Visser w biegu na 100 m przez płotki czasem 12,28 ustanowiła rekord Holandii i rekord Memoriału Kamili Skolimowskiej, który zalicza się do cyklu Diamentowej Ligi. Niestety, polskie płotkarki - Pia Skrzyszowska, Alicja Sielska i Klaudia Wojtunik - nie awansowały do finału. Natalia Bukowiecka czasem 50,16 zajęła piąte miejsce w biegu na 400 m.

Natalia Bukowiecka na mecie biegu na 400 m kobiet podczas lekkoatletycznego mityngu Diamentowej Ligi - Memoriału Kamili Skolimowskiej. / Adam Warżawa / PAP

Na Stadionie Śląskim w Chorzowie trwa jedyny w Polsce miting zaliczany do prestiżowej Diamentowej Ligi czyli Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. Kibice licznie zebrani na trybunach mogą zobaczyć dziś ponad 40 medalistów igrzysk olimpijskich.

Rekord mityngu

30-letnia Nadine Visser lepiej radziła sobie w biegu na 60 m ppł. Zdobyła dwa złote i dwa srebrne medale halowych mistrzostw Europy. Jednak w sobotę w znakomitym stylu wygrała bieg na 100 m ppł na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Rekord Europy wynosi 12,21 i należy do Bułgarki Jordanki Donkowej.

Do finału awansowało dziewięć zawodniczek. Wśród nich zabrakło Polek. Skrzyszowska czasem 12,66 zajęła 11. miejsce. Sielska poprawiła rekord życiowy na 12,81 i uplasowała się na 13. pozycji. Wojtunik z wynikiem 13,16 była 18.

Bieg na 110 m ppł wygrał Amerykanin Cordell Tinch, który wyrównał rekord mityngu - 13,03. Za nim uplasowali się jego rodacy: Grant Holloway - 13,15 i Eric Edwards - 13,20. Jakub Szymański uzyskał swój najlepszy czas w sezonie - 13,28. Rekordzista Polski zajął siódme miejsce.

Paweł Fajdek w konkursie rzutu młotem zajął ostatnie miejsce z wynikiem 76 metrów 84 centymetry. Dobrze tegorocznego memoriału nie będzie też wspominał Konrad Bukowicki, który także był ostatni z wynikiem 19 metrów 32 centymetry.

Natalia Bukowiecka piąta

Natalia Bukowiecka czasem 50,16 zajęła piąte miejsce w biegu na 400 m podczas mityngu Diamentowej Ligi w Chorzowie. Trzy zawodniczki złamały barierę 50 sekund. Wygrała Marileidy Paulino z Dominikany przed Salwą Eid Naser z Bahrajnu i Norweżką Henriette Jaeger.

Mistrzyni olimpijska Paulino triumfowała czasem 49,18. Naser straciła do zwyciężczyni 0,11 sekundy. Trzecia Jaeger uzyskała czas 49,83. Czwarta była Brytyjka Amber Anning - 50,11.

Bukowiecka już w połowie dystansu była za głównymi rywalkami i na ostatniej prostej nie zdołała odrobić strat. W tym sezonie rekordzistka Polski najlepszy wynik uzyskała 11 lipca podczas mityngu Diamentowej Ligi w Monako - 49,72.