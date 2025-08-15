Dwukrotny mistrz olimpijski i rekordzista świata w skoku o tyczce Szwed Armand Duplantis będzie jedną z gwiazd sobotniego Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim. Dzień przed wydarzeniem, w piątek w Katowicach odbywa się Diamentowa Liga - czyli zawody kobiet w skoku wzwyż, o tyczce i pchnięciu kulą.

Natalia Bukowiecka / Jarek Praszkiewicz / PAP

Rynek w Katowicach opanowały w piątek lekkoatletki. Wszystko z powodu Memoriału Kamili Skolimowskiej, który jest zaliczany do prestiżowych mitingów Diamentowej Ligi. Tegoroczna edycja jest dwudniowa.

Pierwsza z rywalizacji rozpoczęła się nietypowo na katowickim Rynku, gdzie odbywają się zawody kobiet w skoku wzwyż, o tyczce i w pchnięciu kulą.

W centrum miasta wybudowano małą lekkoatletyczną arenę z trybunami dla 900 kibiców.

Powstała między innymi rzutnia do pchnięcia kulą, gdzie będą rywalizować kulomiotki. Na specjalnych podestach powstał rozbieg dla tyczkarek. A tuż za barierkami, które wygradzają miejsce zmagań, jeżdżą tramwaje.

Dzisiaj największą gwiazdą będzie rekordzistka świata w skoku wzwyż Jarosława Mahuczich.

Silesia Memoriał Skolimowskiej odbywa się na Stadionie Śląskim od 2018 roku, wcześniej lekkoatleci rywalizowali w stolicy.







