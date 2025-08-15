Iga Świątek awansowała do półfinału prestiżowego turnieju WTA 1000 w Cincinnati, pokonując Rosjankę Annę Kalinską 6:3, 6:4. Polka po raz trzeci z rzędu znalazła się w najlepszej czwórce tej imprezy, a jej kolejną rywalką może być liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka lub Jelena Rybakina.

Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati! / Mark Lyons / PAP/EPA

Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek nie dała szans Annie Kalinskiej (nr 28) w ćwierćfinale turnieju na twardych kortach w Cincinnati. Spotkanie rozpoczęło się od wyrównanej walki, jednak już po dwóch gemach Rosjanka poprosiła o przerwę medyczną z powodu bólu łydki. Mimo bandażu na nodze Kalinska kontynuowała grę, choć uraz wyraźnie jej przeszkadzał, zwłaszcza w kluczowych momentach.

W pierwszym secie decydujący okazał się czwarty gem, w którym Świątek przełamała rywalkę i objęła prowadzenie 3:1. Kalinska nie zdołała już odrobić tej straty, a Polka pewnie zakończyła partię po 45 minutach.

Drugi set przyniósł więcej emocji. Świątek ponownie przełamała Kalinską, ale Rosjanka szybko odrobiła stratę. Po serii wyrównanych wymian Polka ponownie uzyskała przewagę, prowadząc 4:3, a następnie 5:3. Kalinska zdołała obronić cztery piłki meczowe, jednak przy własnym serwisie Świątek nie pozostawiła złudzeń i po godzinie i 34 minutach zameldowała się w półfinale.

To trzeci z rzędu półfinał Świątek w Cincinnati, choć jeszcze nigdy nie udało jej się tu awansować do finału. Przed rokiem na tym etapie lepsza okazała się Aryna Sabalenka, która może być kolejną rywalką Polki.

W jedynym wcześniejszym pojedynku obu zawodniczek, w lutym tego roku, Kalinska pokonała Świątek w półfinale turnieju w Dubaju. Rosjanka wciąż czeka na swój pierwszy turniejowy triumf.

W ćwierćfinale odpadła także Magda Linette, a Magdalena Fręch i Katarzyna Kawa zakończyły udział w turnieju na wcześniejszych etapach.

Wynik ćwierćfinału gry pojedynczej: Iga Świątek (Polska, 3) - Anna Kalinska (Rosja, 28) 6:3, 6:4