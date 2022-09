​Najlepsze rajdowe załogi z Polski już w ten weekend (30 września - 1 października) będą rywalizować w 67. Rajdzie Wisły. Jakie rajdówki będzie można zobaczyć? Gdzie zawodnicy będą się ścigać?

Adam Sroka i Patryk Kielar (Peugeot 208 Rally4) to faworyci walki o tytuł w klasyfikacji 2WD / Maciej Niechwiadowicz /

Zawody zorganizowane przez Automobilklub Śląski to siódma, przedostatnia runda mistrzostw Polski (RSMP). O punkty powalczą również zawodnicy zgłoszeni w ramach Motul Historycznych Samochodowych Mistrzostw Polski, czyli serii dla załóg w rajdówkach sprzed kilkudziesięciu lat. Kierowcy i piloci będą walczyć o jak najlepsze czasy przejazdu na dziesięciu odcinkach specjalnych. W rajdach samochodowych zawodnicy rywalizują wyłącznie na odcinkach specjalnych, czyli wyłączonych z ruchu i profesjonalnie zabezpieczonych trasach. Między odcinkami rajdówki poruszają się w normalnym ruchu ulicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ograniczeniami.

67. Rajd Wisły - kto wystartuje? Zobacz rajdówki za milion złotych!

Do rajdu zgłosiło się 97 załóg. 27 z nich pojedzie samochodami z napędem na cztery koła. W tym gronie jest 11 duetów dysponujących konstrukcjami klasy Rally2 i R5. To najszybsze i najbardziej zaawansowane samochody, jakimi można się ścigać w Polsce. Mają ponad 300 KM mocy, stały napęd na cztery koła, zawieszenie o imponującym skoku oraz sekwencyjną skrzynię biegów. Jeden egzemplarz rajdówki Rally2 kosztuje ponad milion złotych!

W siódmej rundy RSMP powalczy 40 załóg, z czego 35 może zdobywać punkty do klasyfikacji krajowego czempionatu. Z kolei start w piątej rundzie Motul HRSMP zaanonsowało 19 załóg w rajdówkach sprzed lat. Stawkę uczestników 67. Rajdu Wisły uzupełnia 38 załóg walczących w RSMŚl i RMP (mistrzostwa okręgowe).

Listę zgłoszeń otwierają Tom Kristensson i Andreas Johansson (Hyundai i20 R5). Szwedzka załoga to liderzy klasyfikacji mistrzostw Polski. W sześciu pierwszych rundach sezonu wywalczyli 165 punktów. Z drugim numerem startowym na odcinki w Beskidach ruszą Grzegorz Grzyb i Adam Binięda (Skoda Fabia Rally2 evo). Dwukrotny rajdowy mistrz Polski w dwóch ostatnich rajdach zmniejszył stratę do Kristenssona z 32 do 6 punktów. Trójkę załóg, które walczą o mistrzostwo Polski uzupełniają reprezentanci ORLEN Team - Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel (Skoda Fabia Rally2 evo). Pochodzący z Żywca kierowca ma na koncie 133 punkty.

Przed nami jeden z najtrudniejszych rajdów w tym sezonie, jak nie najtrudniejszy. Wreszcie mistrzostwa Polski zawitały w Beskidy, na odcinki, które są dla mnie wyjątkowe i bardzo sentymentalne - zresztą tak jak i ten rajd! Niewątpliwie Rajd Wisły ukształtował całe moje życie. Dzięki tym zawodom zakochałem się w tym sporcie. Oglądałem tu rajdówki jako dziecko czy nastolatek, a w 2014 roku z sukcesem zadebiutowałem na tych trasach. Dlatego też, nie ukrywam, jestem ogromnie szczęśliwy, że w ten weekend pojawimy się na starcie w Wiśle - mówi Kacper Wróblewski z ORLEN Team.

Pozycji liderów w klasyfikacji 2WD (samochody z napędem na jedną oś) bronić będą Adam Sroka i Patryk Kielar (Peugeot 208 Rally4).

Oprócz najszybszych i najdroższych rajdówek, na odcinkach specjalnych 67. Rajdu Wisły pojawią się także kilkudziesięcioletnie samochody takie, jak Ford Sierra RS Cosworth 4x4, Subaru Legacy 4WD, Audi Quattro, Opel Kadett czy też... Trabant 601.

Trasa i program 67. Rajdu Wisły - co, gdzie i kiedy można zobaczyć?

Piątek, 30 września:

od 16:00: rajdówki i zawodników podczas uroczystego startu rajdu (Plac Hoffa, Wisła);

od 16:18 i 18:19: ściganie na 10,3-kilometrowym odcinku Dobka-Partecznik (w Wiśle);

od 16:51 i 18:52: ściganie na 4,82-kilometrowym odcinku Kubalonka (z Wisły-Malinki na Kubalonkę);

od 19:12: zawodników i rajdówki, a także mechaników pracujących przy samochodach (w parku serwisowym na terenie Kompleksu Zagroń w Istebnej).

Sobota, 1 października:



od 9:23, 12:09 i 14:55: ściganie na 18,3-kilometrowym odcinku Laliki (w gminach Milówka i Rajcza);

od 10:01, 12:47 i 15:33: ściganie na 8,6-kilometrowym odcinku Istebna (w gminie Istebna, na północ od DW 943);

od 10:36 i 13:17: zawodników i rajdówki, a także mechaników pracujących przy samochodach (w parku serwisowym na terenie Kompleksu Zagroń w Istebnej);

od 16:28: rajdówki i zawodników podczas uroczystego zakończenia rajdu i rozdania pucharów (plac Hoffa, Wisła).

67. Rajd Wisły - jak kibicować bezpiecznie?

Rajdy samochodowe to sport widowiskowy, emocjonujący, ale także niebezpieczny. Dla bezpieczeństwa ważne jest zachowanie zdrowego rozsądku i podstawowych zasad kibicowania:

nie wchodź na trasę rajdu, nie przechodź ani nie przebiegaj przez drogę;

podporządkuj się wszystkim poleceniom i instrukcjom służb porządkowych;

pod żadnym pozorem nie stawaj w miejscach szczególnie niebezpiecznych - na zewnętrznych zakrętów, za hopami, na końcu prostych i zbyt blisko drogi;

przy trasie rajdu nie pozostawiaj dzieci i zwierząt bez opieki;

nie rzucaj żadnych przedmiotów na drogę;

nie śmieć;

szanuj cudzą własność - nie stawaj na polach uprawnych, trawnikach i innych, które można zniszczyć;

nie blokuj dojazdów do trasy rajdu, w szczególności dróg ewakuacyjnych;

poinformuj służby porządkowe, jeśli widzisz zagrożenie lub niebezpieczne zachowanie;

kibicuj na stojąco i w miejscach umożliwiających ucieczkę, by w razie zagrożenia szybko przemieścić się w bezpieczne miejsce.

RSMP 2022 - punktacja przed Rajdem Wisły (runda 7/8):

1. Kristensson/Johansson 165 pkt

2. Grzyb/Binięda 159 pkt

3. Wróblewski/Wróbel 133 pkt

4. Gabryś/Dymurski 79 pkt

5. Lubiak/Dachowski 71 pkt

6. Płachytka/Nowaczewski 69 pkt

7. Byśkiniewicz/Siatkowski 52 pkt

8. Bolek/Jastrzębski 47 pkt

9. Chwietczuk/Syty 40 pkt

10. Szeja/Szeja 40 pkt

RSMP 2022 - punktacja 2WD przed Rajdem Wisły (runda 7/8):

1. Sroka/Kielar 151 pkt

2. Jacek Sobczak 125 pkt

3. Bonder/Heller 113 pkt

4. Gazda/Mikuliszyn 94 pkt

5. Nowak/Grzelka 67 pkt

6. Predko/Sadowski 62 pkt

7. Teter/Marczewski 51 pkt

8. Jocz/Judycki 51 pkt