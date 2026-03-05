Zmiana pokoleniowa w polskiej lekkiej atletyce staje się faktem! Młodzi sportowcy z całego kraju zachwycają kibiców rekordami, a ich znakomita forma budzi nadzieje na sukcesy podczas zbliżających się Halowych Mistrzostw Świata Kujawy Pomorze 2026. Sprawdzamy, kto może zostać nową gwiazdą polskiego sportu!
Ostatnie tygodnie sezonu halowego upłynęły pod znakiem spektakularnych występów polskiej młodzieży lekkoatletycznej. Na krajowych i międzynarodowych arenach padły rekordy, które przez lata zdawały się być nieosiągalne. Kibice z zapartym tchem śledzili wyczyny Klaudii Kazimierskiej, Macieja Wyderki, Anny Matuszewicz czy Mateusza Kołodziejskiego, którzy już za kilkanaście dni staną do walki z najlepszymi sportowcami świata na halowej imprezie w Toruniu.
- Klaudia Kazimierska - rekordy i amerykański szlif
Urodzona w 2001 roku Klaudia Kazimierska, wychowanka Vectry Włocławek, a obecnie zawodniczka trenująca głównie w Stanach Zjednoczonych, stała się prawdziwą sensacją sezonu. W styczniu i lutym poprawiła rekordy Polski na 1500 metrów i na milę, a także uzyskała czwarty wynik w historii polskiej lekkiej atletyki na dystansie 800 metrów. Jej dokonania budzą podziw, a sama zawodniczka pokazuje, że ciężka praca i zagraniczne doświadczenie mogą przynieść spektakularne rezultaty.
- Maciej Wyderka - następca legendy
Maciej Wyderka, młodszy o rok od Kazimierskiej, na początku lutego podczas mityngu w Ostrawie przebiegł 800 metrów w czasie 1:44.07, bijąc rekord Polski legendarnego Adama Kszczota. Ten wynik zapewnił mu szóste miejsce w światowych zestawieniach historycznych halowych biegów na tym dystansie. Podczas niedawnych mistrzostw Polski w Toruniu potwierdził swoją wysoką formę, uzyskując czas 1:44.76. - "Cieszy stabilizacja formy na takim poziomie. To daje nadzieję na rywalizację z najlepszymi. Zawsze dążyłem do tego, żeby liczyć się na świecie. Teraz to mi wychodzi" - podkreśla Wyderka, dla którego nadchodzące mistrzostwa w Toruniu będą wyjątkowym wyzwaniem.
- Anna Matuszewicz - rekord po 46 latach!
31 stycznia w Gorzowie Wielkopolskim Anna Matuszewicz, reprezentantka Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego w Toruniu, skoczyła w dal na odległość 6.77, ustanawiając nowy rekord Polski i wymazując z tabel wynik Anny Włodarczyk sprzed 46 lat. - "To będzie najważniejszy start, niesamowicie się na niego cieszę. Uwielbiam halę w Toruniu. Na trybunach będą moi rodzice. Lubię też to twarde podłoże, które jest w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń" - mówiła Matuszewicz w wywiadzie dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Teraz w rodzinnym mieście chce zaprezentować się z jak najlepszej strony.
- Mateusz Kołodziejski - bydgoski skoczek na światowym poziomie
Mateusz Kołodziejski, reprezentant Zawiszy Bydgoszcz, regularnie pokonuje poprzeczkę zawieszoną na wysokości 2.25-2.30. Jego najlepszy wynik plasuje go w ścisłej światowej czołówce skoku wzwyż. - "Cieszy mnie to, że ustabilizowałem się na wysokim poziomie. Na tym się skupiam. Ten sezon to dla mnie czas przełamania" - przyznaje Kołodziejski, który już w przeszłości zdobywał medale mistrzostw Europy i świata juniorów.
Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Sebastian Chmara, nie ukrywa dumy z postępów młodej kadry.
Wiele razy wspominałem już, że jesteśmy świadkami zmian pokoleniowych w polskiej lekkiej atletyce. Dziś mocno widać, że ta młodzież coraz śmielej poczyna sobie na halach, stadionach. Serce rośnie, gdy patrzy się na ich występy, obserwuje wyniki - mówi Chmara. Wśród młodych gwiazd, które kibice zobaczą podczas mistrzostw, są także Pia Skrzyszowska oraz Jakub Szymański - oboje urodzeni już w XXI wieku.
Halowe Mistrzostwa Świata w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń rozpoczną się już 20 marca. Na starcie zobaczymy reprezentację Polski pełną młodych, utalentowanych sportowców, którzy z ogromną determinacją będą walczyć o najwyższe laury. Pełny skład naszej drużyny poznamy już w przyszłym tygodniu.