Zmiana pokoleniowa w polskiej lekkiej atletyce staje się faktem! Młodzi sportowcy z całego kraju zachwycają kibiców rekordami, a ich znakomita forma budzi nadzieje na sukcesy podczas zbliżających się Halowych Mistrzostw Świata Kujawy Pomorze 2026. Sprawdzamy, kto może zostać nową gwiazdą polskiego sportu!

Na zdjęciu Mateusz Kołodziejski / Foto: Tomasz Kasjaniuk/Materiał prasowy /

Ostatnie tygodnie sezonu halowego upłynęły pod znakiem spektakularnych występów polskiej młodzieży lekkoatletycznej. Na krajowych i międzynarodowych arenach padły rekordy, które przez lata zdawały się być nieosiągalne. Kibice z zapartym tchem śledzili wyczyny Klaudii Kazimierskiej, Macieja Wyderki, Anny Matuszewicz czy Mateusza Kołodziejskiego, którzy już za kilkanaście dni staną do walki z najlepszymi sportowcami świata na halowej imprezie w Toruniu.

Klaudia Kazimierska - rekordy i amerykański szlif

Urodzona w 2001 roku Klaudia Kazimierska, wychowanka Vectry Włocławek, a obecnie zawodniczka trenująca głównie w Stanach Zjednoczonych, stała się prawdziwą sensacją sezonu. W styczniu i lutym poprawiła rekordy Polski na 1500 metrów i na milę, a także uzyskała czwarty wynik w historii polskiej lekkiej atletyki na dystansie 800 metrów. Jej dokonania budzą podziw, a sama zawodniczka pokazuje, że ciężka praca i zagraniczne doświadczenie mogą przynieść spektakularne rezultaty.

Maciej Wyderka - następca legendy

Maciej Wyderka, młodszy o rok od Kazimierskiej, na początku lutego podczas mityngu w Ostrawie przebiegł 800 metrów w czasie 1:44.07, bijąc rekord Polski legendarnego Adama Kszczota. Ten wynik zapewnił mu szóste miejsce w światowych zestawieniach historycznych halowych biegów na tym dystansie. Podczas niedawnych mistrzostw Polski w Toruniu potwierdził swoją wysoką formę, uzyskując czas 1:44.76. - "Cieszy stabilizacja formy na takim poziomie. To daje nadzieję na rywalizację z najlepszymi. Zawsze dążyłem do tego, żeby liczyć się na świecie. Teraz to mi wychodzi" - podkreśla Wyderka, dla którego nadchodzące mistrzostwa w Toruniu będą wyjątkowym wyzwaniem.

Anna Matuszewicz - rekord po 46 latach!

31 stycznia w Gorzowie Wielkopolskim Anna Matuszewicz, reprezentantka Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego w Toruniu, skoczyła w dal na odległość 6.77, ustanawiając nowy rekord Polski i wymazując z tabel wynik Anny Włodarczyk sprzed 46 lat. - "To będzie najważniejszy start, niesamowicie się na niego cieszę. Uwielbiam halę w Toruniu. Na trybunach będą moi rodzice. Lubię też to twarde podłoże, które jest w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń" - mówiła Matuszewicz w wywiadzie dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Teraz w rodzinnym mieście chce zaprezentować się z jak najlepszej strony.

Mateusz Kołodziejski - bydgoski skoczek na światowym poziomie

Mateusz Kołodziejski, reprezentant Zawiszy Bydgoszcz, regularnie pokonuje poprzeczkę zawieszoną na wysokości 2.25-2.30. Jego najlepszy wynik plasuje go w ścisłej światowej czołówce skoku wzwyż. - "Cieszy mnie to, że ustabilizowałem się na wysokim poziomie. Na tym się skupiam. Ten sezon to dla mnie czas przełamania" - przyznaje Kołodziejski, który już w przeszłości zdobywał medale mistrzostw Europy i świata juniorów.

Zmiany pokoleniowe - nowa era polskiej lekkoatletyki

Na zdjęciu Anna Mateuszewicz / Foto: Tomasz Kasjaniuk/Materiał prasowy /

Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Sebastian Chmara, nie ukrywa dumy z postępów młodej kadry.

Wiele razy wspominałem już, że jesteśmy świadkami zmian pokoleniowych w polskiej lekkiej atletyce. Dziś mocno widać, że ta młodzież coraz śmielej poczyna sobie na halach, stadionach. Serce rośnie, gdy patrzy się na ich występy, obserwuje wyniki - mówi Chmara. Wśród młodych gwiazd, które kibice zobaczą podczas mistrzostw, są także Pia Skrzyszowska oraz Jakub Szymański - oboje urodzeni już w XXI wieku.

Nadzieje na medale i pełny skład Biało-Czerwonych

Halowe Mistrzostwa Świata w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń rozpoczną się już 20 marca. Na starcie zobaczymy reprezentację Polski pełną młodych, utalentowanych sportowców, którzy z ogromną determinacją będą walczyć o najwyższe laury. Pełny skład naszej drużyny poznamy już w przyszłym tygodniu.