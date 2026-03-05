Już w marcu Kujawsko-Pomorska Arena Toruń stanie się sercem światowej lekkoatletyki. Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 26 to nie tylko sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie, ale także niezapomniane atrakcje dla kibiców, koncerty, wystawy i wydarzenia kulturalne, które zamienią region w prawdziwą stolicę sportowego świętowania. Sprawdź, co czeka na Ciebie podczas tego unikalnego wydarzenia!

Maskotka Goosia czeka na przyjazd tysięcy kibiców lekkiej atletyki na Kujawy i Pomorze / materiały prasowe /

Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 26 odbędą się w dniach 20-22 marca 2026 roku w Arenie Toruń.

Oprócz sportowej rywalizacji, przygotowano bogaty program kulturalny i edukacyjny dla kibiców w całym regionie.

Oficjalna strefa kibica Fan Spot na Rynku Nowomiejskim w Toruniu zapewni transmisje, koncerty, konkursy, atrakcje VR i sportowe wyzwania.

Wśród atrakcji m.in. "Przeskocz Duplantisa", koncerty gwiazd, wystawy, spektakle teatralne i spotkania z legendami sportu.

Od 20 do 22 marca 2026 roku najlepsi lekkoatleci globu zmierzą się w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć na żywo zawodników walczących o medale najważniejszej halowej imprezy sezonu. Zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne - bilety rozchodzą się błyskawicznie, a na trybunach zasiądą najwierniejsi fani królowej sportu.

To będzie wyjątkowe sportowe święto i chcemy, by trybuny wypełniły się kibicami, którzy stworzą niezapomnianą atmosferę - podkreśla dyrektor mistrzostw, Krzysztof Wolsztyński.

Fan Spot - miejsce, w którym sport spotyka się z kulturą

Dla tych, którym nie uda się zdobyć wejściówek na arenę, organizatorzy przygotowali coś specjalnego. Na Rynku Nowomiejskim w Toruniu powstanie oficjalna strefa kibica - tętniący życiem Fan Spot. Przez trzy dni będzie to przestrzeń pełna sportowych emocji, artystycznych doznań i rodzinnej zabawy.

W imponującym namiocie głównym z panoramicznym ekranem LED transmitowane będą wszystkie sesje mistrzostw. Profesjonalna oprawa, prowadzenie w dwóch językach i znakomite nagłośnienie sprawią, że kibicowanie stanie się prawdziwą ucztą dla zmysłów.

To będzie połączenie emocji sportowych, zabawy, kulturalnej wrażliwości i kujawsko-pomorskiej gościnności - mówi marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Program pełen atrakcji - od sportu po muzykę

W strefie "Sport & Fun" każdy będzie mógł poczuć się jak lekkoatleta. Skok w dal, skok wzwyż, tor przeszkód, refleksomierz, mini bieżnia Mondo z profesjonalnym pomiarem czasu, a przede wszystkim widowiskowa atrakcja "Przeskocz Duplantisa" - trampoliny bungee pozwolą symbolicznie zmierzyć się z rekordami mistrzów tyczki.

Na najmłodszych czeka kącik dziecięcy, a na wszystkich - nowoczesne technologie: strefa VR z konkurencjami lekkoatletycznymi, stanowiska PlayStation, fotobudka AI oraz mozaika kibiców tworzona ze zdjęć odwiedzających. Po terenie Fan Spotu przechadzać się będzie maskotka mistrzostw - Goosia, rozkochując w sobie zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Kultura na najwyższym poziomie

Piotra Liska z powodu kontuzji zabraknie w rywalizacji sportowej, ale zapowiada, że pojawi się na trybunach Kujawsko-Pomorskiej Areny Toruń / materiały prasowe /

Fan Spot to także scena dla artystów. W sobotni wieczór publiczność rozgrzeje koncert Fukaj - jednego z najciekawszych polskich raperów młodego pokolenia. DJ-e światowej klasy zadbają o energetyczną atmosferę przez cały czas trwania mistrzostw.

Nie zabraknie także wydarzeń kulturalnych w całym regionie: koncert "We Are the Champions" w Filharmonii Pomorskiej i na Jordankach w Toruniu z udziałem gwiazd polskiej sceny, wystawa "Museum of World Athletics" w Toruń Plaza z unikalnymi pamiątkami światowej lekkoatletyki oraz spektakl "Jenner: zostać sobą" w teatrze Baj Pomorski.

Edukacja, historia i zrównoważony rozwój

Strefa edukacyjna "Poznaj dyscyplinę" pozwoli kibicom dotknąć profesjonalnego sprzętu lekkoatletycznego, obejrzeć wystawę o historii polskiej "królowej sportu" i dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju oraz lokalnych producentach. To doskonała okazja, by sport połączyć z edukacją i promocją regionu.

Wielki finał i symboliczny przemarsz

Wielkim wydarzeniem będzie zakończenie akcji "50 sztafet Kujaw i Pomorza" - 20 marca odbędzie się przemarsz z Fan Spotu na Rynek Staromiejski, symbolizujący jedność regionu. Po nim plenerowy koncert z udziałem Dawida Kwiatkowskiego oficjalnie otworzy mistrzostwa.

Ostatnie bilety - ostatnia szansa!

Jeśli chcesz być częścią tego historycznego wydarzenia, to już ostatni moment na zakup biletów - zostały pojedyncze wejściówki na wybrane sesje. To unikalna okazja, by zobaczyć na własne oczy światową lekkoatletykę na najwyższym poziomie i poczuć niepowtarzalną atmosferę mistrzostw.