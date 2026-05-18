W Dęblinie powstanie trzecie na świecie i jedyne w Europie Autoryzowane Centrum Serwisowe Silników czołgów Abrams. To efekt umowy podpisanej pomiędzy Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 1 a amerykańskim koncernem Honeywell. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i niezależności technicznej polskiej armii.

Donald Tusk w WZL Dęblin / PAP

W poniedziałek, 18 maja 2026 roku, w obecności premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Dęblinie podpisały przełomową umowę z amerykańską firmą Honeywell. Dzięki temu w Polsce powstanie Autoryzowane Centrum Serwisowe Silników AGT1500, wykorzystywanych w czołgach Abrams.

Premier: Trudno o lepsze dowody trwałości współpracy polsko-amerykańskiej

To trzecie takie centrum na świecie (po USA i Australii), co znacząco zwiększy niezależność polskiej armii w zakresie obsługi i naprawy nowoczesnych czołgów. Od dzisiaj także Polska, jedyne takie miejsce w Europie. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że trudno o lepsze dowody trwałości, rzetelności i długiej perspektywy, jeżeli chodzi o współpracę polsko-amerykańską - mówił premier Donald Tusk.

Realizacja inwestycji obejmuje dostosowanie infrastruktury technicznej Wojskowych Zakładów Lotniczych w Dęblinie, przeszkolenie personelu oraz zgromadzenie odpowiednich zapasów części zamiennych. Dzięki temu Polska zyska możliwość samodzielnego serwisowania silników AGT1500, co przełoży się na szybsze i bardziej efektywne utrzymanie sprzętu wojskowego.

Tusk: Oczekujemy tego od naszych sojuszników

Premier podkreślił, że nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej i europejsko-amerykańskiej. Zadaniem nas wszystkich bez wyjątku jest dbałość o to, aby współpraca transatlantycka, niezależnie od różnych politycznych zmiennych, przetrwała ten trudny okres - mówił podczas uroczystości premier.

Zaznaczył, że Polska będzie zawsze oczekiwała tego samego, co sama prezentuje wobec najbliższych sojuszników - szacunku i przewidywalności. Tusk dodał, że liczy, iż współpraca z USA zawsze będzie oparta "na takich stabilnych przesłankach". Oczekujemy tego od naszych sojuszników, nie za darmo. Oczekujemy tego od naszych sojuszników, ponieważ nikt w Europie, nikt w NATO nie inwestuje tak dużo we własne i wspólne bezpieczeństwo jak Polska - podkreślił.



Abramsy już w polskiej armii

Docelowo Polska otrzyma 366 czołgów Abrams - 250 w najnowszej wersji M1A2 SEPv3 oraz 116 w starszej wersji M1A1. Dostawy starszych modeli zostały już zakończone, co pozwoliło na szybkie uzupełnienie sprzętu po przekazaniu ponad 300 czołgów Wojska Polskiego siłom ukraińskim. Nowoczesne Abramsy z drugiej puli są obecnie sukcesywnie dostarczane do polskiej armii.