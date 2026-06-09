Podkarpaccy celnicy udaremnili próbę przemytu papierosów na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej. Nielegalny towar został wykryty podczas kontroli ambulansu wjeżdżającego do Polski.
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Do odprawy granicznej zgłosiła się 39-letnia obywatelka Ukrainy, kierująca karetką. Kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że przewozi chorych pacjentów na leczenie do Niemiec.
Celnicy podejrzewali jednak próbę przemytu i skierowali pojazd do szczegółowej rewizji.
Okazało się, że w środku, w specjalnie przygotowanych schowkach znajdują się papierosy bez polskich znaków akcyzy.
Aby dostać się do ukrytego towaru, funkcjonariusze musieli zdemontować część wyposażenia ambulansu. W skrytkach znaleziono łącznie 910 paczek papierosów.
W związku z próbą przemytu wobec kierującej wszczęto postępowanie karne skarbowe. Na poczet grożącej jej kary grzywny zabezpieczono 23 tysiące złotych.