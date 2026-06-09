​Pożar zakładu regeneracji opon w Markowej na Podkarpaciu. "W akcji gaśniczej uczestniczy około stu strażaków" - poinformował RMF FM rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marcin Betleja. Dodał, że nikt nie ucierpiał.

Straż pożarna / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

We wtorek doszło do pożaru w miejscowości Markowa w województwie podkarpackim. Ogień pojawił się w miejscowym zakładzie regeneracji opon.

Jak przekazał RMF FM rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marcin Betleja na miejsce zdarzenia zostało rozdysponowanych 28 zastępów straży pożarnej.

Głównie z powiatu łańcuckiego, ale także z powiatu rzeszowskiego, stalowowolskiego, przeworskiego oraz leżajskiego. Pożar jest już opanowany. Ogień nie rozprzestrzenia się - powiedział strażak.

Dodał także, że nikomu nic się nie stało.

O pożarze w zakładzie regeneracji opon w podkarpackiej Markowej został już poinformowany Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.