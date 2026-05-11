Wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry może w ogóle nie być - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Wczoraj były minister sprawiedliwości podejrzany w aferze Funduszu Sprawiedliwości przyznał, że wyjechał z Węgier i przebywa w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura Krajowa ustala teraz, czy ktoś pomógł Ziobrze w "ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej".
- Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych.
- Prokuratura Krajowa sprawdza, czy ktoś pomógł Ziobrze w wyjeździe z Węgier i uniknięciu odpowiedzialności karnej.
- Nie ma jeszcze potwierdzenia, że Ziobro faktycznie przebywa w USA - prokuratura musi to oficjalnie ustalić.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.
Po pierwsze, jak informuje Krzysztof Zasada, prokuratura musi zwrócić się do amerykańskich władz z pytaniem, czy rzeczywiście Zbigniew Ziobro jest na terytorium USA. To potwierdzenie jest konieczne, by w ogóle myśleć o wniosku ekstradycyjnym.
Po tym, jak prokuratura otrzyma takie potwierdzenie, główną przeszkodą będzie brak prawomocnego postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Do wniosku ekstradycyjnego musi być dołączona ostateczna decyzja sądu w tej sprawie. Natomiast dopiero na początku września sąd będzie rozpatrywał zażalenie obrońców polityka PiS na zastosowanie tego środka zabezpieczającego. Dziś także nie wiadomo, jakie w tej sprawie będzie postanowienie.
Osobną kwestią jest wystąpienie prokuratury do władz węgierskich, a także amerykańskich, by ustalić na podstawie jakich dokumentów Ziobro, który nie ma polskiego paszportu, miał wyjechać do Stanów Zjednoczonych.
Wczoraj media przekazały, że Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier do USA. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przyznał w niedzielę na antenie Telewizji Republika, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Zapewnił, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu. Telewizja ujawniła też, że Ziobro będzie jej komentatorem politycznym w USA.
Prokuratura Krajowa przekazała dziś, że od wczoraj "prowadzi czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości". Śledczy zapewniają też, że będą ustalać rzeczywiste miejsce pobytu Ziobry i Marcina Romanowskiego.
Z nieoficjalnych informacji Onetu wynika, że Ziobro mógł wjechać do USA dzięki wizie dziennikarskiej wystawionej przez Telewizję Republika.