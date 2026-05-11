Utrudnienia w dostępie do Profilu Zaufanego. Komunikat w tej sprawie wydało Ministerstwo Cyfryzacji, które zaleciło inne formy autoryzacji.
"Obecnie występują przejściowe utrudnienia z dostępem do Profilu Zaufanego. W związku z tym zarówno logowanie, jak i uwierzytelnianie się za pomocą Profilu Zaufanego i korzystanie z Podpisu Zaufanego nie są aktualnie możliwe" - napisało ministerstwo na platformie X.
Resort zalecił w tym czasie korzystanie z innych form autoryzacji, np. za pomocą aplikacji mObywatel.
"Pracujemy nad rozwiązaniem problemu, a o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco" - napisało Ministerstwo Cyfryzacji.