Utrudnienia w dostępie do Profilu Zaufanego. Komunikat w tej sprawie wydało Ministerstwo Cyfryzacji, które zaleciło inne formy autoryzacji.

  • Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o utrudnieniach z dostępem do Profilu Zaufanego.
  • Resort zaleca korzystanie z innych form autoryzacji, np. aplikacji mObywatel.
"Obecnie występują przejściowe utrudnienia z dostępem do Profilu Zaufanego. W związku z tym zarówno logowanie, jak i uwierzytelnianie się za pomocą Profilu Zaufanego i korzystanie z Podpisu Zaufanego nie są aktualnie możliwe" - napisało ministerstwo na platformie X.

Resort zalecił w tym czasie korzystanie z innych form autoryzacji, np. za pomocą aplikacji mObywatel.

"Pracujemy nad rozwiązaniem problemu, a o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco" - napisało Ministerstwo Cyfryzacji.

Czym jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany służy do elektronicznego potwierdzania tożsamości w internecie oraz umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów. 

Dzięki Profilowi Zaufanemu można zalogować się do systemów informatycznych administracji publicznej, takich jak: Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Internetowe Konto Pacjenta (IKP), czy e-Urząd Skarbowy.

