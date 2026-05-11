Ciało amerykańskiego żołnierza, który zaginął podczas międzynarodowych ćwiczeń wojskowych African Lion w Maroku, zostało odnalezione w Oceanie Atlantyckim. Trwają poszukiwania drugiego zaginionego wojskowego.

Zdjęcie z tegorocznych międzynarodowych ćwiczeń wojskowych African Lion (8 maja 2026 r.) / ABDEL MAJID BZIOUAT/AFP / East News

Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych poinformowały w niedzielę, że zwłoki 27-letniego porucznika Kendricka Lamonta Keya Jr., oficera artylerii przeciwlotniczej, odnaleziono w wodach Atlantyku w pobliżu miejsca, gdzie tydzień wcześniej zaginął wraz z drugim żołnierzem.

Obaj wojskowi spadli z klifu podczas wycieczki, będąc poza służbą po zakończeniu corocznych międzynarodowych ćwiczeń wojskowych African Lion.

Do zaginięcia wojskowych doszło 2 maja w rejonie poligonu Cap Draa, niedaleko miasta Tantan, w terenie charakteryzującym się górzystym, pustynnym i półpustynnym krajobrazem. Ciało porucznika odnaleziono w niedzielę 9 maja, około 1,5 km od miejsca, gdzie obaj żołnierze wpadli do oceanu.

Zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza

W poszukiwania zaangażowano ponad 600 żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, Maroka oraz innych krajów sojuszniczych. W akcji biorą udział okręty wojenne, śmigłowce i drony.

Pomimo odnalezienia ciała jednego z żołnierzy, poszukiwania drugiego wciąż trwają. Jak przekazał anonimowo przedstawiciel amerykańskiego resortu obrony, cytowany przez agencję Associated Press, część amerykańskiego kontyngentu pozostała w Maroku po zakończeniu ćwiczeń, by koordynować dalsze działania ratownicze.

African Lion - największe ćwiczenia wojskowe USA w Afryce

African Lion to coroczne, wielonarodowe ćwiczenia wojskowe organizowane przez Stany Zjednoczone od 2004 roku. Tegoroczna, 20. edycja odbyła się w czterech krajach: Maroku, Tunezji, Ghanie i Senegalu, z udziałem ponad 7 tysięcy żołnierzy z ponad 30 państw.

W przeszłości podczas tych manewrów dochodziło już do tragicznych wypadków - w 2012 roku w katastrofie śmigłowca w Agadirze zginęło dwóch amerykańskich marines, a dwóch kolejnych zostało rannych.