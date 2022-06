Dwaj mężczyźni zapłacili za posiłek w restauracji w małopolskiej Jabłonce banknotem prezentowym o nominale 200 złotych z napisem souvenir, co oznacza pamiątkę. Kiedy próbowali tego samego w sklepie, czujny sprzedawca zawiadomił policję.

Taki napis widniał na banknotach, którymi dwaj mężczyźni próbowali płacić za zakupy. / KPP w Nowym Targu /

Dwóch młodych mężczyzn próbowało 14 czerwca zapłacić za zakupy w jednym ze sklepów w Jabłonce banknotem prezentowym z napisem "souvenir".

Sprzedawca zorientował się, że banknot jest fałszywy i nie przyjął go. O całym zdarzeniu poinformował policję.

Mundurowi ustalili, że tym samym banknotem prezentowym mężczyźni zapłacili wcześniej za posiłek w miejscowej restauracji.

"Tego samego dnia do komisariatu na dozór zgłosili się 19 oraz 27-latek z gminy Lipnica Wielka i Jabłonka. Funkcjonariusze od razu zorientowali się, że to oni dopuścili się oszustwa i próby oszustwa" - informuje policja.

Mężczyźni mieli przy sobie kilkadziesiąt sztuk banknotów dwustuzłotowych z napisem souvenir. W domu jednego z nich było ich jeszcze ponad 150 sztuk. Mężczyźni przyznali się, że fałszywe banknoty kupili w internecie.

19 i 27-latek zostali zatrzymani. W środę w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu usłyszeli zarzuty. Grozi im od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Prokurator zastosował wobec 19-latka dozór oraz poręczenie majątkowe, a wobec 27-latka dozór, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju.

Policjanci ostrzegają - uważnie sprawdzajmy banknoty, które otrzymujemy.

"Banknoty prezentowe występują w różnych nominałach i przeznaczone są do celów edukacyjnych lub do zabawy, a ich sprzedaż i posiadanie nie jest zabronione. Nie są to jednak środki płatnicze, a na banknocie widnieje napis Souvenir oraz napis, że banknot nie jest środkiem płatniczym. Płacąc nimi narażamy się na odpowiedzialność karną" - czytamy na stronie policji.