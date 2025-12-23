Groźna kolizja na drodze wojewódzkiej nr 969 w Harklowej. Kierowca audi, mający ponad promil alkoholu w organizmie, zderzył się czołowo z karetką pogotowia, która przewoziła pacjentkę do szpitala. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 21 grudniam około godziny 7 rano w miejscowości Harklowa na Podhalu. Według ustaleń policji kierowca audi zjeżdżał z ronda w kierunku Krościenka nad Dunajcem i nie zachował prawidłowego toru jazdy. W efekcie doprowadził do czołowego zderzenia z karetką pogotowia, która jechała z naprzeciwka.

Karetka przewoziła pacjentkę

W momencie kolizji ambulans nie jechał na sygnale. Na szczęście zarówno załoga karetki, jak i pacjentka nie odnieśli obrażeń wymagających hospitalizacji. Kobieta została przekazana innemu zespołowi ratownictwa medycznego i bezpiecznie trafiła do placówki medycznej.

Badanie alkomatem wykazało, że 28-letni kierowca audi, mieszkaniec gminy Nowy Targ, miał w organizmie ponad promil alkoholu. Policjanci natychmiast zatrzymali mu prawo jazdy, a jego samochód został odholowany.