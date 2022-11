Młody Słowak został złapany na gorącym uczynku podczas włamania do kontenera z używaną odzieżą w Nowym Sączu. W trakcie śledztwa okazało się, że dwudziestolatek ma na swoim koncie 101 takich kradzieży z włamaniem.





Mężczyzna został przewieziony do sądeckiej komendy. Funkcjonariusze pracujący nad tą sprawą, udowodnili, że od czerwca do listopada aż 101 razy włamał się do kontenerów z używaną odzieżą w Nowym Sączu i na terenie powiatów nowosądeckiego i limanowskiego. 20-latek sprzedawał ubrania wyjęte z pojemników.

Straty, które spowodował zostały oszacowane na 28 tysięcy złotych.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Za przestępstwo kradzieży z włamaniem grozi kara od roku do 10 lat więzienia - poinformowała Aneta Izworska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.